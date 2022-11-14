Саммит G20 на Бали обернется настоящим кошмаром, - Bloomberg

00:44 15.11.2022 Восемь моментов, заслуживающих внимания, на саммите на Бали

Bloomberg: саммит G20 на Бали станет самым проблемным в истории



Саммит G20 на Бали станет самым проблемным в истории, считает автор статьи в Bloomberg. Она рассказывает о восьми важных моментах, на которые стоит обратить внимание во время встречи "Большой двадцатки".

Саммит "Большой двадцатки" и без личного присутствия российского президента Владимира Путина будет очень напряженным и, вероятно, насыщенным неловкими моментами.



Саммиты "Большой двадцатки" неизменно проходят на фоне какого-нибудь разгорающегося кризиса, который формирует повестку конференций, а также становится предметом кулуарных разговоров с глазу на глаз.



Лидеры, как правило, собирают единомышленников. Иногда они объединяются против какого-то конкретного политика, например, российского президента в 2014 году (после аннексии Крыма) или наследного принца Саудовской Аравии в 2018 году (после убийства критика режима Джамаля Хашогги).

Саммит на индонезийском тропическом курортном острове Бали явно будет неспокойным. Вероятно, он станет самым проблемным из всех, что когда-либо организовывала "Большая двадцатка". Мероприятие пройдет на фоне конфликта России и Украины, да еще и в условиях усиливающейся конфронтации между США и Китаем и напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией из-за нефтяных поставок.

Вот восемь моментов, на которые нужно обратить внимание во время саммита.

Ограниченное российское присутствие

Президент Владимир Путин пропустит предстоящий саммит. Конфликт на Украине тем временем приближается к девятимесячному рубежу. Экономика России находится под жесткими санкциями. Американский президент Джо Байден был одним из тех лидеров, кто заявил, что ему нелегко будет находиться в одном помещении с Путиным.



Вряд ли он получил бы хотя бы такой холодный прием, как в Австралии в 2014 году (тогда канадский лидер Стивен Харпер заявил Путину, что он, конечно, пожмет ему руку, но он "должен убраться из Украины", а премьер-министр страны-хозяйки саммита Тони Абботт пригрозил "взять за грудки" российского президента).



На этот раз удар примет на себя министр иностранных дел Сергей Лавров. Но атмосфера все равно будет неловкой, вне зависимости от присутствия Путина. Лавров может присоединиться к другим лидерам на некоторых заседаниях. Но будет ли он позировать вместе с остальными для традиционного "семейного фото" или присутствовать на гала-ужине?

В преддверии своей поездки на Бали премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, саммит в этот раз "не будет таким, как обычно". "Мы бросим вызов путинскому режиму и разоблачим его глубокое презрение к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют такие форумы, как G20", - сказал он.

Встреча Джо Байдена с Си Цзиньпинем

В этот понедельник на Бали встретятся лидеры двух крупнейших мировых экономик. Это их первые переговоры тет-а-тет с тех пор, как Байден вступил в должность. Незадолго до мероприятия Си переизбрали на третий пятилетний срок, укрепив таким образом его власть в Коммунистической партии Китая, а американские демократы вопреки ожиданиям добились лучших результатов на промежуточных выборах в Конгресс.

Градус напряженности между двумя странами высокий: разногласия вызывают торговая политика, технологии, доступ к рынкам, действия Китая по отношению к Тайваню и Гонконгу и вообще сам факт того, что Си открыто не осудил Путина за его операцию на Украине.



В последние годы США и Китай стали чуть менее значимыми друг для друга экспортными рынками, на торговле стран сказались таможенные пошлины, напряженные отношения и переход на другие рынки. Так что у них действительно есть причины на то, чтобы пересмотреть некоторые вопросы, препятствующие отношениям, и, возможно, сфокусироваться на проблемах, затрагивающих их интересы: борьба с изменением климата и предотвращение применения ядерного оружия, особенно со стороны России на Украине.



Украинское зерно и потолок цен на российскую нефть

Июльское соглашение о возобновлении поставок зерна из Украины стало прорывом в области оказания помощи бедным странам в борьбе с нехваткой продовольствия, а также в сдерживании глобальной инфляции. В прошлом месяце договоренности дали сбой: после атаки на Черноморский флот Путин ненадолго прервал их исполнение, прежде чем Турция уговорила его следовать условиям соглашения.

Как бы то ни было, соглашение должны продлить 19 ноября, а времени остается все меньше. Даже если Путин откажется его продлевать, Украина, Турция и ООН могут разрешить судам продолжать заходить в порты и вывозить зерно. Однако проблема может быть в том, что для транспортных компаний риски будут слишком велики, а страховка слишком дорогой.



Тем временем лидеры "Большой семерки" все никак не могут одобрить ценовой потолок на российскую нефть. Им необходимо уговорить другие страны хотя бы в принципе поддержать их на переговорах о цене с Москвой.



Напряженность внутри "Большой двадцатки"

Конфликт на Украине усилил раскол между ведущими экономиками, входящими в "Большую семерку", - включая США, Великобританию, Германию и Францию - и так называемым "глобальным Югом" - менее развитыми странами, у которых меньше инструментов для борьбы с нехваткой продовольствия и энергетическим дефицитом, последствиями изменения климата и бедностью.

Этот раскол проявится в полной мере на Бали. В некоторых кругах назрело недовольство в связи с тем, что, по их мнению, более крупные государства недостаточно помогают в борьбе с этими вызовами. Еще один повод для раскола - принуждение присоединиться к санкциям против России или ограничения на покупку ее энергоресурсов. Это в целом говорит о том, что мир становится многополярным, а союзы формируются не только вокруг США, но и вокруг Китая, а на региональном уровне - вокруг таких стран, как Саудовская Аравия.



Холодок в отношениях между Саудовской Аравией и США

Чего не стоит ждать, так это того, что Байден будет сидеть и мило беседовать с фактическим лидером Саудовской Аравии - наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Их страны обменивались оскорблениями на протяжении нескольких недель, после того как Эр-Рияд воспользовался своим влиянием в ОПЕК+, чтобы сократить добычу нефти. Напрасно Байден совершал визит в Саудовскую Аравию в июле в попытке заручиться помощью наследного принца. В США росли цены на бензин, и американский президент рассчитывал на то, что Саудовская Аравия поможет сдержать цены на нефть.



В итоге Белый дом обвинил Саудовскую Аравию в том, что она принудила другие страны ОПЕК+ одобрить значительное сокращение добычи нефти. Некоторые американские законотворцы начали поговаривать о прекращении продажи оружия Саудовской Аравии. Но наследного принца это, похоже, не смутило. Сообщения о визите Си в Саудовскую Аравию в следующем месяце - это сигнал США.

Группа новичков



Для некоторых лидеров саммит "Большой двадцатки" станет дебютом. Мероприятие дает шанс углубить отношения с другими странами, но новички, незнающие всех тонкостей, могут попасть в ловушку.

В числе новичков австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе (AnthonyAlbanese) и президент Южной Кореи Юн Сок Ель (Yoon SukYeol). У трех стран "Большой семерки" новые представители: премьер Италии Джорджа Мелони, Сунак и немецкий канцлер Олаф Шольц. Но, если говорить о Шольце, то в рамках довольно необычного и изящного процесса передачи полномочий уходящий лидер Германии Ангела Меркель пригласила его на последний саммит G20 в Италии и ключевые совещания.

Бразильский президент Жаир Болсонару будет на саммите "хромой уткой", после того как потерпел поражение во втором туре выборов от Луиса Инасиу Лулы да Силвы.



Индонезийские танцы с бубном



Принимающей стороне придется хорошо поработать над тем, чтобы саммит прошел как надо. И вот тут начинается самый настоящий логистический кошмар: нужно сделать все возможное, чтобы лидеры, которые не желают видеть друг друга, случайно не пересеклись в коридоре. Индонезия, конечно, захочет выпустить итоговое коммюнике, но как стороны смогут прийти к соглашению, если Россия, к примеру, не признает своего вторжения на Украину. Такая традиция, как "семейное фото", тоже под большим вопросом.

Для Индонезии саммит - возможность похвастаться своими достижениями или, по крайней мере, выразить намерение бороться с такими коллективными вызовами, как долг, продовольственная безопасность и изменение климата. В любом случае дела будут решаться в кулуарах и во время вечерних бесед, а не в большом конференц-зале. Возможно, лучшее, на что может надеяться Индонезия, - это на то, что не будет громких публичных скандалов.



Саммит "Большой семерки" в Канаде в июне 2018 года - это поучительная история о том, как быстро все может пойти не так. Лидеры собрались поздней ночью, чтобы выпустить коммюнике, несмотря на возражения тогдашнего американского президента Дональда Трампа по поводу формулировок, связанных с торговлей. На фото видно, как лидеры собрались вокруг Трампа, чтобы заставить его подписать документ. Президент в итоге его подписал, но только для того, чтобы потом через несколько часов, когда он уже покинул саммит, "отписаться" от него и обвинить лидера принимающей стороны Джастина Трюдо в нечестности.

Внешние отвлекающие факторы



Байден рискует столкнуться с тем, что его давние враги могут омрачить саммит. Трамп обещал сделать "важное заявление" на этой неделе. Вероятно, он объявит о своем выдвижении от республиканцев на президентских выборах 2024 года.



Если Трамп действительно баллотируется, то это будет первое, о чем другие лидеры спросят Байдена. Особенно всех будет интересовать, выдвинется ли сам Байден на очередной срок (американский президент говорил, что он баллотировался в 2020 году, чтобы предотвратить переизбрание Трампа на второй срок).

Еще один человек, который может обратить на себя внимание участников саммита, - это северокорейский лидер Ким Чен Ын. С каждым разом он запускает все больше ракет и уже приготовился к возможным ядерным испытаниям.



Ядерное событие в Северной Корее тут же привлекло бы внимание лидеров США (враг), Китая (союзник), Японии (враг), Южной Кореи (враг) и России (союзник), собравшихся в одном месте.



Розалинд Мэтисон (RosalindMathieson)

Bloomberg, США Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668462240





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