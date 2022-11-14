США и ЕС должны объединиться против экономической мощи Китая, иначе проиграют, - Келли Хок, Руфус Йеркса

00:49 15.11.2022

The National Interest

США

14 ноября 2022

Альянс США-ЕС: порознь мы проиграем

TNI: США и ЕС должны объединиться против экономической мощи Китая, иначе проиграют



Европе и США необходимо продемонстрировать солидарность, пишет TNI. Это позволит сохранить основы "свободного общества" и лидерство в мировой торговле, а также противодействовать "китайскому авторитарному капитализму".

Келли Мейман ХокРуфус Йеркса

Пришло время подать сигнал миру о том, что Европа и Соединенные Штаты солидарны, хотя сейчас это менее очевидно, чем когда-либо прежде.



Прочный альянс по вопросам безопасности между Соединенными Штатами и Европой в противодействии российской спецоперации на Украине продемонстрировал, почему миру необходимо трансатлантическое единство для сохранения мира. Но когда дело доходит до другого экзистенциального вызова – противодействия китайскому авторитарному капитализму и тому гравитационному притяжению, которое он оказывает на весь мир, мы проигрываем. Здесь вместо союзничества Европа и Америка ссорятся, а различные раздражители, начиная от цифровой торговли и заканчивая промышленной политикой, угрожают разрушить наше более чем семидесятипятилетнее общее лидерство в мировой торговле.

Почему это имеет значение? Потому что противостоять агрессии, присущей китайской государственной экономической модели, так же важно, как и противостоять военным вызовам. Эти угрозы на первый взгляд могут казаться менее драматичными, но со временем коварно укореняются, и мы рискуем потерять самые основы нашего свободного общества. Успех Китая в развертывании огромной государственной власти для захвата мировых рынков и технологического лидерства, в сочетании с его растущей военной мощью, представляет собой экзистенциальную проблему безопасности. Подъем Китая также подорвал приверженность открытой торговле - и без того шаткую - как в Европе, так и в Соединенных Штатах, особенно в сочетании с тяжелыми последствиями COVID-19, сбоями в мировых цепочках поставок, а теперь и украинским конфликтом. В результате наш политический фокус сместился внутрь, а темами дня стали возвращение производства и регионализация.



Однако отступать от мировых рынков и возлагать надежды на самодостаточность было бы трагической ошибкой. Мировая торговля все еще растет, и ее стратегические отрасли глобализируются. Игнорирование этой реальности и неспособность объединить интересы США и Европы - опасная политика. Каждому из нас необходимо наращивать экономическую мощь дома, у себя в стране, и поддерживать лидерство в инновациях, но только не за счет отказа от участия в битве за сохранение наших общих глобальных достижений.



В этой битве сила стратегических союзов имеет решающее значение. Мы живем в новой реальности "фрагментированной глобализации", где торговая политика все еще имеет какое-то значение, но проявляется в основном в переразделенных сферах влияния с измененными моделями торговли и инвестиций. Мультикультуризм по-прежнему будет существовать, но станет формироваться скорее на основе конкурирующих блоков, чем за счет согласованных многосторонних действий. На этом фоне безраздельно господствуют региональные альянсы и союзы типа a la carte, то есть "разовые".



И Европе, и Соединенным Штатам нужны разнообразные союзы по всему миру. Но по историческим и коммерческим причинам трансатлантические связи должны быть нашим незаменимым краеугольным камнем – единственными, кто способен играть роль знаменосца рыночной демократии в изменяющемся мире. Как заявил в прошлом месяце в Вашингтоне комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис (Valdis Dombrovskis), "крайне важно, чтобы ЕС и США оставались на одной волне, поскольку мы сталкиваемся с одинаковыми глобальными проблемами". Ни Европе, ни Соединенным Штатам не следует использовать уровень демократии в той или иной стране в качестве единственной лакмусовой бумажки для формирований торговых отношений с ней, хотя чрезмерная зависимость Европы от России в плане энергоносителей стала для всех нас тяжелым уроком. И когда США и Европа упускают из виду важность нашего союза, в том числе в экономической сфере, авторитарные режимы ликуют.



Мы можем испытывать некоторое удовлетворение по поводу нашего союза. Некоторые давние двусторонние проблемы были заметены под ковер. Но наши последние шаги по подлинному объединению сил не соответствуют параметрам истинного стратегического союза. Хуже того, обе стороны сегодня проводят такую внешнеторговую политику, которая втягивает нас в конфликты. Один лишь быстрый взгляд на стремление ЕС к "цифровому суверенитету" или ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции, не говоря уже о политике США в отношении чипов или американской схеме локализации производства электромобилей, заставляет нас задаться вопросом, понимает ли хоть какая-то из наших сторон экзистенциальную важность нынешнего момента в истории, который требует гораздо большего.



Эти явления подрывают нашу конкурентоспособность, разрушая надежды на общую политику в области экономической безопасности. Вместо того, чтобы мириться с этим, мы должны задействовать такие механизмы, как G7 и Совет по торговле и технологиям США/ЕС (TTC), чтобы изменить такие вредные подходы. Чтобы добиться успеха, нам нужно четко осознать опасность борьбы за локальные требования к содержанию и правилам использования данных, когда "горит Рим". Инициативные решения, не затрагивающие экономических интересов друг друга, нужны безотлагательно и требуют мощного политического импульса сверху. Наша торговая политика должна стать масштабнее и смелее, чтобы устранить дискриминацию и обеспечить трансатлантическое единство. Сделать цепочки поставок более устойчивыми и быть направленной на устранение экономических трудностей у себя дома. Только вместе мы можем противостоять сегодняшним геополитическим угрозам, и только вместе (в том числе, с такими союзниками, как Япония, Корея и другие) – создать будущие правила многосторонней торговли.



Преодолевая разрыв в наших представлениях о будущем геоэкономическом порядке и не нанося ущерба компаниям друг друга, мы сможем совместно существовать в эту эпоху конкуренции великих держав 2.0. Пришло время подать сигнал миру о том, что Европа и Соединенные Штаты солидарны, хотя это менее очевидно, чем когда-либо прежде. Альтернатива просто немыслима.