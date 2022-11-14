Иностранных студентов, устроивших массовую драку в Бишкеке, водворили в СИЗО

06:54 15.11.2022

5 ноября 2022, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН



Иностранных студентов, устроивших массовую драку в Бишкеке, водворили в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.



"В отношении четверых подозреваемых Свердловский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 сроком на два месяца", - проинформировали редакцию.



Напомним, 10 ноября в Бишкеке между иностранными студентами, гражданами Пакистана, произошла массовая драка. Участников конфликта задержала милиция. Четверых из них водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 280 "Хулиганство" УК КР.