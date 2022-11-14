УзбПарламент принял законы о границе с Кыргызстаном. Какие земли Узбекистан отдает и получает

08:56 15.11.2022 Депутаты приняли законы по границе с Кыргызстаном. Какие земли Узбекистан отдает и получает

Законодательная палата одобрила законы о ратификации договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища. Премьер-министр Абдулла Арипов рассказал детали по обмену территориями.



Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 14 ноября приняли законы о ратификации Договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы и Соглашения между правительствами двух стран о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища. Оба документа были подписаны в Бишкеке 3 ноября.



С докладом по законопроектам выступил премьер-министр Абдулла Арипов. В начале речи он отметил "тщательно продуманную и прагматичную внешнюю политику" под руководством президента Узбекистана, которая служит расширению взаимовыгодного сотрудничества с другими странами и улучшению имиджа Узбекистана на международной арене.



По его словам, это также позволило вывести на новый этап отношения с соседними странами в Центральной Азии. В частности, подписание соглашений по границам и возобновлению работы пограничных пунктов пропуска стало "большим шагом" для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, сказал он.



"За последние пять лет были согласованы и подписаны соглашения по делимитации 1170 км границы с Кыргызстаном, 193 км - с Таджикистаном. Проведена демаркация государственной границы протяженностью 2356 км с Казахстаном. Возобновлена работа 15 пограничных пунктов пропуска: с Таджикистаном - 10, Кыргызстаном - 3, с Казахстаном - 2. Через восстановленные пункты пропуска на границе ежедневно проходят 18 тысяч граждан и свыше 1000 грузовых автомобилей", - сообщил Абдулла Арипов.



Премьер также отметил принятие отдельных постановлений президента по развитию пограничных территорий - Сохского района Ферганской области (эксклав) и Боботога Узунского района Сурхандарьинской области, а также нескольких махаллей в городе Бекабад Ташкентской области и Ташкенте.



"Переговоры с соседними странами по вопросам границы проходят непросто. Предложения подготавливаются после долгих споров и больших усилий, [изучения участков] границ шаг за шагом, проведения нескольких заседаний межправительственных комиссий, изучения архивных документов. На основе инициативы уважаемого президента об укреплении взаимных дружественных связей с соседним Кыргызстаном процесс согласования ранее несогласованных 35 участков - всего 302 км - выведен на финальный этап. На достижение этого соглашения ушло пять лет", - заявил он.



Обмен территориями

Абдулла Арипов сообщил, что Договор между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы также был достигнут "непросто".



Он отметил, что в подписанном договоре найдено решение "по ряду важных вопросов, имеющих стратегическое значение для нашей республики". Во-первых, Андижанское водохранилище на территории Кыргызстана считается важным стратегическим объектом для сельского хозяйства страны. На сегодняшний день свыше 175 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в областях [Ферганской долины Узбекистана] и 25 тысяч гектаров в Кыргызстане орошаются за счет этого водохранилища. Вместимость водохранилища составляет 1 млрд 578 млн кубометров, занимая площадь - 4957 га, рассказал глава правительства.



"Вместо [получаемой] территории этого водохранилища мы предлагаем выделить 1019 га пастбищных земель на участке Ташахур в Кургантепинском районе Андижанской области. Для сведения: раньше, во времена бывшего Союза, 4127 га земель были выделены с территории Узбекской ССР в качестве компенсации за водохранилище. Из Кыргызстана в Узбекистан передается дополнительно 19,5 га земель для обслуживания и [охраны] территория водохранилища и плотины. В свою очередь, для сохранения дружественных отношений с соседями дается разрешение гражданам Кыргызстана использовать водохранилище в некоторых целях", - сообщил премьер.



Глава правительства также уточнил, что страны в рамках согласования механизма работы водохранилища договорились снизить "линзу" (уровень воды) водохранилища с 906 до 900 метров, хотя Кыргызстан просил больше.



Отвечая на вопрос депутата Дониера Ганиева, премьер сообщил, что при строительстве водохранилища во времена бывшего Советского союза Узбекистан взял на себя обязательства по строительству канала протяженность более 200 км с левого берега водохранилища. По его словам, для строительства канала и дополнительных гидротехнических сооружений от водохранилища до Баткенской области Кыргызстана потребуются большие средства из бюджета Узбекистана.



Кроме того, придется переселить жителей более 20 населенных пунктов в Андижанской и Ферганской областях, поскольку канал будет проходить по территории Узбекистана, а это приведет к потере более 2000 гектаров сельскохозяйственных угодий страны, пояснил он.



"По разным причинам этот канал не был построен. Кыргызская сторона отмечала, что из-за невыполнения этого обязательства Кыргызстан долгие годы не смог освоить свыше 8000 гектаров земель, а это оказало негативное воздействие на экономику страны. В целях компенсации неосвоенных земель из-за недостроенного канала предлагается передать Кыргызстану изначально спорные 12709 гектаров пастбищных земель с участка Гавасай в Папском и Чустском районах Наманганской области", - заявил он.



Абдулла Арипов сообщил, что депутаты Наманганской области осведомлены о том, что 6000 гектаров из предлагаемого участка Гавасай являются спорным участком и фактически используются гражданами Кыргызстана.



"Если провести расчеты, то мы предлагаем 12,7 тысячи гектаров пастбищных земель вместо 8000 гектаров неосвоенных сельскохозяйственных земель. Стоит отметить, что в настоящее время в обсуждениях по границе рекомендуется отдавать в 2,5 раза больше пастбищных земель за 1 гектар сельскохозяйственной земли. В предлагаемом законопроекте вместо 19,5 тысячи гектаров кыргызской стороне в качестве компенсации будет выделено 13719 гектаров пастбищных угодий (ранее уже было предоставлено 4127 гектаров)", - сказал премьер.



Глава правительства отметил, что сегодня для орошения свыше 27 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Касансайском и Чустском районах Наманганской области используется Касансайское водохранилище вместимостью 165 миллионов кубометров.



"С учетом того, что это водохранилище, расположенное на 850 гектарах территории Кыргызстана, полностью используется для нужд нашей республики, предлагается передать Кыргызстану земельные участки площадью 477 гектаров из Чустского, Касансайского и Янгикурганского районов Наманганской области. Земельный участок из Чустского района в 105 гектаров считается спорной территорией, где на массиве Каракурган проживают граждане Кыргызстана", - сказал он.



Узбекистан также договорился по 10 спорным участкам получить от Кыргызстана 429 гектаров земель и отдать 294 гектаров земель с территорий областей Ферганской долины.



Страны также договорились подписать отдельное правительственное соглашение по совместному использованию и очистке родника Чашма в Сохском районе Ферганской области, который в конце весны 2020 года стал причиной приграничного конфликта между жителями Узбекистана и Кыргызстана, сообщил Абдулла Арипов.



Премьер-министр отметил, что подписание договора позволит полностью завершить споры по границе с Кыргызстаном, обеспечить неприкосновенность границ Узбекистана и предотвратить кровопролитные конфликты на приграничных территориях.



Документ также позволит создать условия для бесперебойного водоснабжения около 8000 фермерских хозяйств Узбекистана для выращивания 2,5 миллиона тонн сельхозпродукции в год, экспорта продукции на 500 млн долларов США.



По итогам обсуждений депутатами в первом чтении закон о ратификации Договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы был одобрен 119 депутатами, 6 выступили против, 3 воздержались и 4 не голосовали.



Депутат Кадыр Джураев предложил в качестве исключения принять оба закона сразу во втором и третьем чтениях - без обсуждения каждой статьи. За это предложение проголосовали 119 депутатов, 6 выступили против, 3 воздержались.



По закону о ратификации Соглашения между правительствами стран о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища "за" проголосовал 121 депутат, 4 выступили против, 3 воздержались и 4 не голосовали.



За принятие закона во втором и третьем чтениях проголосовали 117 депутатов, 4 выступили против, 5 воздержались.



Премьер-министр Абдулла Арипов поблагодарил депутатов за участие в обсуждении законов и их принятие.



Теперь документы будут направлены на рассмотрение в Сенат, а затем должны быть подписаны президентом. После этого стартует процесс демаркации - проведения линии государственной границы на местности и обозначения ее соответствующими пограничными знаками.



Выступление Абдуллы Арипова стало первым разъяснением вопросов, касающихся решений по границе с Кыргызстаном, со стороны властей Узбекистана.



В Кыргызстане в октябре председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявлял, что после двухлетних переговоров стороны "пришли к взаимопониманию и заключили соглашение".



Он отмечал, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном - территория воды Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища - 4485 га, но управлять им будут совместно обе страны.



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщал, что для управления Кемпир-Абадским водохранилищем с Узбекистаном будет создано совместное предприятие с долями 50/50.



В Кыргызстане с начала октября идут бурные обсуждения по поводу соглашения, некоторые активисты и политики, выступавшие против договора, были задержаны. Источник - gazeta.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668491760





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Утверждена повестка очередного заседания Cената

- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 ноября 2022 года №180-р

- Серик Жумангарин совершил рабочую поездку в область Жетысу

- Тасмагамбетов призвал казахстанцев поддержать на выборах Токаева

- Перспективы развития рыбного хозяйства в Казахстане обсудили в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Мясной раздор

- Об организации опросов общественного мнения в период проведения выборов

- Информация по транзитным перевозкам зерна из России через Казахстан

