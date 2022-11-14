В УзбМИДе два новых заместителя - Фуркат Сидиков (1-й) и Бахром Аълоев

09:00 15.11.2022

Назначены новые заместители главы МИДа

Фуркат Сидиков назначен первым заместителем министра иностранных дел, Бахромжон Аълоев стал замглавы МИДа.



В руководстве Министерства иностранных дел Узбекистана произошли кадровые перестановки, сообщает сайт МИДа.



Фуркат Ахмедович Сидиков, с мая 2020 года занимавший пост замглавы МИДа, назначен первым заместителем министра иностранных дел.



Бахромжон Журабоевич Аълоев, работавший послом Узбекистана в Кувейте, стал заместителем министра иностранных дел.



Фуркат Сидиков родился 7 февраля 1971 года в Ташкенте. В 1993 году окончил Ташкентский государственный технический университет. Работал старшим специалистом в СП UzDaewoo Electronics (1993−1995), сотрудником, старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте (1995−2002, 2007−2011).



Он также занимал пост атташе посольства Узбекистана в США (2002−2007), первого секретаря этого посольства (2011−2015), посла Узбекистана в Пакистане (2015−2020).



Бахромжон Аълоев работал советником - поверенным в делах Узбекистана в Кувейте. С 2008 по 2012 годы возглавлял посольство Узбекистана во Франции, а прежде - занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами СНГ и Россией Министерства иностранных дел.