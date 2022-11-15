Монгольский ленд-лиз: Потомки Чингиз-хана собирают для русской армии теплые вещи на зиму

09:14 15.11.2022 Монгольский ленд-лиз: Потомки Чингиз-хана собирают для русской армии теплые вещи на зиму

Полушубки, варежки, свитера идут из Улан-Батора в Москву. Так было и во время Великой Отечественной

Игорь Моисеев

15.11.22



Все уже давно здесь, только тебя одного ждем!

Спецоперация плавно перетекает в зиму. Нашим бойцам в огромных количествах нужны буду теплые вещи - ­носки, перчатки, спальники, свитера, полушубки. И одной из стран, которая поставляет им сегодня теплые шерстяные вещи, стала Монголия.



Сбор теплой одежды идет стихийно. Собирают его в спортзалах школ и на своих квартирах наши соотечественники - так называемые "местнорусские", членов обществ монголо-российской дружбы (их здесь несколько) и те монголы, кто когда-то учился в российских вузах, колледжах и ПТУ. А таковых в Монголии немало.



Потом все это по самым разным каналам отправляется в Москву. Часть вещей уходит через "Монгольские авиалинии", часть - с монгольскими проводниками поезда "Пекин-Москва", часть улетает в Улан-Удэ и Иркутск - для мобилизованных из этих регионов. В Москве груз принимают в свою очередь члены общества российско-монгольской дружбы, тоже так или иначе связанные с этой страной. Как правило, это бывшие работники посольства России в Монголии и Русского дома в Улан-Баторе.



- Ничего удивительного в этом душевном порыве монголов нет, - считает предприниматель из Улан-Батора Ариунболд Дорж, один из организаторов сбора теплых вещей. - Монголия уже не первый раз помогает России в трудное время. Когда началась Вторая мировая война, Монголия первой заявила, что выступает союзником Советского Союза.



Сталин сказал еще тогда: "Перед лицом страшного, поистине мистического врага мы оказались вдвоем: Советский Союз и Монголия. Всю войну монголы как могли помогали "оросам" (так в Монголии называют русских - авт.).



Мы же очень опытные животноводы. У нас - десятки миллионов голов скота - бараны, верблюды, кони, яки. И мы можем шерсть поставлять тоннами. Из этой шерсти монголки десятками тысяч шили варежки и одеяла для солдат и полушубки для офицеров. Зачастую на победу Советского Союза работала вся монгольская семья. Мужчины пасли скот, стригли шерсть, старики, женщины и дети валяли валенки, делали варежки и шили полушубки. Во многих советских фильмах про войну фигурируют офицеры в этих "дубленках военного времени".



Из Монголии в Россию шли целые подарочные составы с теплой одеждой. Первый такой состав ушел в Россию в октябре 1941-ого. Число полушубков, меховы жилетов, валенок, теплых рукавиц и одеял из овчины исчислялось в нем десятками тысяч. И таких эшелонов было немало. Они уходили в Советский Союз в преддверии каждой зимы. Такой был тогда народный монгольский ленд-лиз.



"СП": - Эту традицию неплохо было бы возродить и сейчас…



- Обязательно. Скота у монголов хватает. Шести - тоже. Наши гобийские спальники, наверное, самые легкие и теплые в мире. Если эти поставки формализовать на межгосударственном уровне - подарочные эшелоны снова пойдут из Монголии в Россию - как в ту войну. Пока же все это - частная инициатива. Мало того. В войну на собранные в Монголии у простых ойратов и халхов (монгольские племена - авт.) деньги были куплены и построены на российских заводах танковая колонна, авиационная эскадрилья. И на бортах танков и самолетов красовалась надпись "От Советской Монголии". И сейчас мы также готовы поучаствовать в покупке так необходимых для российской армии дронов и коптеров. Как и тогда, и сейчас монголы будут отдать свои последние тугрики для помощи российской армии.



"СП": - Отношения монголов к русским с тех пор не ухудшилось?



- Улучшилось только. Я в своей прошлой счастливой жизни - каскадер Монголкино. Ставил конные трюки в картинах, делал цирковые конные шоу в Китае и Южной Корее. На меня в свое время вышли работники Русского дома в Улан-Баторе и буквально уломали приехать на чемпионат мира по спортивной джигитовке, который проходил в подмосковном Лыткарино. Они сказали, что чемпионат мира без монголов - неполноценный чемпионат. Мы там джигитовали на конях, стреляли на скаку из лука, бросали ножи, рубили шашкой лозу. Все это сидит в наших генах.



Но русские тоже в этом уже поднаторели. Особенно наездники кремлевского конного полка. В итоге сборная Монголии заняла на чемпионате второе командное место. А потом мы выступали на "Спасской башне" - в конной программе.



Это шоу стало одним из самых ярких впечатлений моей жизни. А после него мы отправились на Поклонную гору - отдать дань народу-победителю и поклониться памятнику монгольской лошади. Монумент называется "По дорогам войны". Авторы - монгольский скульптор Очирболд и два российских архитектора - Тихонов и Перфильев.



Скульптура изображает лошадей, тянущих за собой артиллерийское орудие по фронтовому бездорожью. К 1943 году каждая пятая лошадь в Красной армии была монгольской. Так что наша неприхотливая лошадка вместе с советским танком дошла до Берлина. Этот памятник стал символом взаимопомощи двух народов. Для нас, монголов, это святое место. И каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я иду ему поклониться.



- Вообще народное воодушевление в те страшные для Советского Союза годы было необычайным, - вспоминает бывший работник "Русского дома" в Улан-Баторе Максим Емдонжанцын. - 80 тысяч монгольских бойцов и офицеров приняли самое активное участие в разгроме японской Квантунской армии.



После того Советский Союз внес неоценимый вклада в развитие монгольской промышленности. И мы монголы, все это помним. Монголия, наверное, единственная страна в мире, которая была против вывода советских войск со своей территории. И мы всегда будем помогать оросам в трудное время. Сейчас в зоне спецоперации воюют калмыки и буряты. Это наши братья. Те же монголы, собственно говоря. Калмыки - выходцы из Западной Монголии. Так что монголоиды традиционно принимают участие во всех военных операциях, которые ведет Россия.



"Товарищ Сухов" из далекой Монголии



В рядах Красной армии в Великую Отечественную тоже были монголы. В основном - студенты советских вузов и те, кто женился на русской избраннице и перебрался жить в Россию. Сред них - Должносурэн Гинсух. Он еще до войны окончил костромской речной техникум, а потом приехал в Москву повышать квалификацию. И был мобилизован на фронт. Служил снайпером морской пехоты на Балтийском флоте. Матросы звало его "матрос Сухов".



В 1943 году при разгроме танковой колонны немцев "монгол Сухов" был тяжело ранен. И таких в Монголии немало.



"Живые осколки Красной империи"



- В Монголии живет огромное количество жителей со всего СНГ, - говорит житель Улан-Батора Гульнара Амирасланова, преподающая местным детям русский язык. - Здесь есть узбеки, таджики, азербайджанцы, армяне, грузины, украинцы, казахи. Такие вот "осколки Советского Союза", разлетевшиеся по миру и залетевшие в Монголию.



В свое время весь Улан-Батор был грандиозной стройкой Советского Союза. Строители сюда съезжались со всех концов страны - и не только из России. Мой отец-строитель, например, приехал из Азербайджана. Многие здесь так и осели. Здесь же я окончила институт. Монголы комплиментарно относятся не только к русским, но и выходцам из стран СНГ. Нам здесь хорошо. Кроме того, у них цепкая историческая память.



Они прекрасно помнят, кто освободил их от японской оккупации во время беев на озере Зайсан и на Халхин-голе. Они очень гордятся тем, что Монголия - единственная страна в мире, где есть музей Жукова. Он находится на площади Жукова. Даже в России такого музея нет. А в Монголии - есть. Вcе "осколки Советского Союза тоже переживают за Россию и русских. Многие ведь служили в свое время в советской армии. И каждый из "осколков" считает своим долгом купить что-либо для солдат российской армии - хоть пару носок или теплые перчатки. А в преддверии зимы к нам присоединились работающие на местных стройках турки и китайцы. Они тоже переживают за наших.



Вот такой вот интернациональный монгольский ленд-лиз. История повторилась. И снова "перед лицом страшного, поистине мистического врага" граждане Монголии снова готовы встать плечом к плечу с русскими. Или как минимум - согреть зимой нашего солдата. Источник - svpressa.ru

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