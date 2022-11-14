КазФемида. Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову осудили на семь лет

09:18 15.11.2022

В Атырауском городском суде №2 вынесен приговор в отношении экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, сообщает Zakon.kz.

15 ноября в суде №2 города Атырау судья Жумагали Ташимов объявил приговор в отношении бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, экс-руководителя областного управления культуры Акылбека Рыскалиева и директора ТОО "Балқыту" Умиртая Адамова.



Суд приговорил Бакытгуль Хаменову к семи годам лишения свободы с отсрочкой приговора до достижения ребенком 14 лет.



Экс-руководителя областного управления культуры Акылбека Рыскалиева тоже осудили на семь лет лишения свободы. Директора ТОО "Балқыту" Умиртая Адамова приговорили к четырем годам лишения свободы. В их отношении меры пресечения изменены с домашнего ареста на взятие под стражу.



Бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову обвинили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По этой же статье проходил и экс-руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев. Третий подсудимый – директор ТОО "Балқыту" Умиртай Адамов – обвинялся в даче взятки в крупном размере лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций. Речь идет о сумме в 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок для установки памятника Абаю в городе Атырау.



14 ноября Бакытгуль Хаменова в своем последнем слове заявила о своей невиновности и о том, что приговор может быть только оправдательным. Гособвинение просило суд назначить Хаменовой семь лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности и отбывание срока определить в учреждении средней безопасности, а также лишить ее ордена "Курмет". Прокурор Лаура Асанова попросила суд отсрочить наказание до трех лет в связи с наличием у подсудимой несовершеннолетнего ребенка.



11 декабря 2021 года стало известно о задержании заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. 12 декабря 2021 года ее отправили под домашний арест. 23 декабря 2021 года Хаменову поместили в СИЗО.



Бакытгуль Хаменова была назначена на пост замакима в марте 2020 года.



Светлана Новак