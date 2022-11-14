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|Хорезмский имам растратил деньги, собранные на строительство мечети
09:30 15.11.2022
В Хорезмской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении имам-хатиба (проповедника) мечети.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хорезмской области, житель региона К. И., являющийся имам-хатибом мечети "Ислом бобо" в Кошкупырском районе, объявил среди прихожан сбор денег на строительство новой мечети. Объявление разместил и в соцсетях. Ему удалось собрать 40 млн сумов ($3,6 тысячи). Собранные средства потратил на свои личные нужды.
ОВД Кошкупырского района возбудил уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 168 ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения") Уголовного кодекса Узбекистана. Она предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 400 базовых расчетных величин (от 90 млн до 120 млн сумов) или исправительных работ от двух до трех лет либо лишения свободы от пяти до восьми лет.
Сейчас по делу ведется предварительное следствие - под контролем областной прокуратуры.