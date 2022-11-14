США выделили еще $1,6 млн на озеленение дна узбекской части Аральского моря

09:33 15.11.2022

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске второго проекта по восстановлению экосистемы на осушенном дне Аральского моря - ERAS II. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Узбекистане.



"USAID выделит около $1,6 млн на борьбу с негативными последствиями опустынивания в регионе Аральского моря, что приведет к улучшению качества воздуха и условий жизни, а также повышению устойчивости к изменениям климата", - говорится в сообщении.

Первый проект ERAS реализуется с 2021 года в северной части Аральского моря на территории Казахстана. В рамках второго проекта - ERAS II - основное внимание будет уделено посадке растений на узбекской части Арала.



Кроме того, USAID поддержит научные исследования и распространение инновационных технологий посадки и ирригации солеустойчивых культур. Казахстан и Узбекистан обязались содействовать обмену знаниями и объединить усилия по смягчению негативных последствий катастрофы Аральского моря.



"Эти исследования улучшат понимание пустынных биомов и поддержат инициативы частного сектора по восстановлению окружающей среды и развитию агробизнеса", - пояснили в посольстве США.



ERAS II осуществляется Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде в сотрудничестве с госкомитетами Узбекистана по лесному хозяйству, экологии и охране окружающей среды, Министерством инновационного развития, Международным инновационным центром Приаралья при президенте Узбекистана, академическими и научно-исследовательскими учреждениями, хокимиятом Муйнакского района, а также Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.



ℹ️ Аральское море - бывшее бессточное соленое озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов уровень моря стал быстро снижаться, в том числе и вследствие забора воды из основных питающих рек - Амударьи и Сырдарьи - для орошения хлопка, пшеницы и риса.



В 1989 году море распалось на два изолированных водоема - Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. Подавляющая часть осушенного дна моря сильно засолена и загрязнена продуктами, оставшимися от прежней сельскохозяйственной деятельности. Высыхание моря стало экологической катастрофой для всей Центральной Азии и нанесло серьезный социально-экономический ущерб странам региона.