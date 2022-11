Внешнюю политику США делает военное лобби, - Вл.Прохватилов

Американский ВПК подсчитывает выгоды



По результатам выборов 8 ноября республиканцы отвоевали себе палату представителей в Конгрессе США, но проиграли демократам в битве за сенат.



После побед действующих сенаторов в Аризоне и Неваде у демократов уже 50 мест, что обеспечивает большинство благодаря голосу вице-президента, плюс в Джорджии предстоит второй тур. Кто бы там ни победил, сенат останется в руках демократов.



По сути, несколько человек в конгрессе и губернаторских кабинетах поменялись креслами. Это ничего не изменило, да и не могло изменить во внешней политике США. США не прекратят свою поддержку Украины вооружениями, это обеспечивает высочайшие доходы для корпораций ВПК.



Через три недели после начала российскими вооруженными силами СВО Конгресс США утвердил, как мы писали, крупнейший в истории законопроект о военных расходах.



"Российско-украинский конфликт является благом для американских военных подрядчиков, которые, как ожидается, получат прибыль от увеличения расходов Запада на укрепление украинских вооруженных сил", – пишет американский журнал The Hill.



Акции таких гигантов ВПК, как Lockheed Martin, сразу же выросли почти на 25 %, акции Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman – на 12 %.



Как сообщил журналу The Hill представитель военно-промышленного лобби, и демократы, и республиканцы хотят в следующем году еще больше увеличить военный бюджет.



В годовом отчете о прибылях и убытках генеральный директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет заявил, что "возобновление конкуренции между великими державами" приведет к раздуванию оборонных бюджетов и дополнительным продажам. А генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс заметил: "Возникают возможности для международных продаж на фоне российской угрозы… Я нисколько не сомневаюсь, что мы увидим какую-то выгоду от этого".



ВПК США получает выгоду от любого инспирированного им же международного конфликта. Например, 3 января 2020 года в Багдаде по приказу президента Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани. "Когда на следующий день открылись фондовые рынки, десятки членов конгресса увидели, что их портфели акций резко увеличились, поскольку их активы в оборонных подрядчиках, таких как Lockheed Martin и Raytheon, выросли в цене из-за возможности войны. В течение следующих трех торговых дней ведущий фондовый индекс оборонной промышленности вырос на 2,4 %", – пишет американский портал расследований Sludge.



24 февраля 2022 года, в день начала СВО, конгрессмен-демократ от штата Орегон Эрл Блюменауэр приобрел большой пакет акций оборонных компаний, включая акции корпорации Raytheon, выпускающей противотанковые комплексы Javelin. Через несколько дней он выгодно перепродал эти акции. Блюменауэр победил на промежуточных выборах 8 ноября и будет продолжать лоббировать американскую оборонку.



Еще один конгрессмен-демократ от штата Калифорния, Ро Ханна, поступил хитрее. Его супруга владеет акциями оборонных компаний США на сумму в $760 тыс., но конгрессмен уверяет, что у него с женой независимые финансы и он знать не знает, какие акции она покупает. Ро Ханна также победил 8 ноября и будет отстаивать в конгрессе интересы военного лобби.



По данным портала Sludge, акциями одной лишь Lockheed Martin владеют восемнадцать членов Конгресса США. Около сотни членов конгресса занимаются спекуляциями оборонных компаний. Так, сенатор-республиканец от штата Арканзас Джо Бузман, член сенатского комитета по обороне, спекулировал (и немало нажился на этом) акциями ведущей военно-промышленной корпорации Honeywell. Бузман победил на выборах 8 ноября и будет по-прежнему лоббировать американскую военную промышленность.



Конгрессмена-республиканца Мо Брукса (штат Алабама) журналисты The New York Times уличили в спекуляциях акциями оборонного гиганта General Dynamics. Брукс решил, что в сенате он заработает больше, и не стал переизбираться в палату представителей. Однако Дональд Трамп прикинул, что в сенате республиканцам нужна свежая кровь, и 8 ноября первой женщиной-сенатором от Алабамы стала молодая, энергичная Кэти Бритт, которая заявила, что будет добиваться увеличения финансирования "программы защиты нашей американской родины от межконтинентальных баллистических ракет… а также образования и обучения мирового уровня, которые дают нашим войскам необходимое преимущество".



Конгрессвумен от Демпартии (штат Иллинойс) Чери Бустос "покупала и продавала акции L3Harris Technologies, подрядчика по аэрокосмической и оборонной промышленности, работая в комитете по обороне палаты представителей". Переизбралась 8 ноября.



Конгрессмен-демократ от штата Вирджиния Джеральд Конноли так сроднился с оборонной корпорацией Leidos, что она напрямую финансирует его избирательные кампании, причем успешно. 8 ноября Конноли переизбрался в конгресс. Конноли владеет пакетом акций Leidos на сумму $250 тыс. и не собирается с ним расставаться.



Супруга конгрессмена-демократа Джо Кортни (штат Коннектикут) долго и успешно спекулировала акциями Lockheed Martin и Honeywell в августе 2020 года, а в канун промежуточных выборов продала их, заявив журналистам, что эти покупки и продажи были "непреднамеренным отклонением" от существующего законодательства. Джо Кортни легко и непринужденно переизбрался в конгресс 8 ноября.



Корпорации американского ВПК активно вкладываются в лоббистcкую деятельность в конгрессе, который утверждает расходы на оборону. Более 70 % выручки Lockheed Martin в размере $51 млрд в 2018 году пришлось на продажи правительству США. Такие компании, как Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon, продают свою продукцию почти исключительно правительству за счет ассигнований, утвержденных конгрессом, пишет портал Sludge.



Американская военная промышленность особенно благоволит к республиканцам. Boeing, Raytheon, Lockheed Martin и General Motors пожертвовали более $650 тыс. группе из 140 законодателей-республиканцев, не признавших результаты президентских выборов 2020 года. Однако и демократы, пусть они не самые любимые дети военно-промышленного лобби, хорошо понимают, кто в американском доме хозяин.



Если до промежуточных выборов 8 ноября администрация Байдена выделила на вооружение Украины $60 млрд, то сейчас, когда контроль над палатой представителей конгресса перешел в руки республиканцев, стремление Госдепа воевать с Россией чужими руками, лишь возрастет.



"Наибольшее влияние на внешнюю политику США оказывают производители оружия, – пишет Asia Times. – Конфликт на Украине стал для них настоящей удачей… Компаниям, выпускающим бомбы, таким как Raytheon, нужны зоны активных военных конфликтов, чтобы оправдывать ожидания Уолл-стрит по прибылям. Производителям дорогостоящей военной техники необходимы враждебные отношения с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдывать продажи авианосцев, атомных субмарин, истребителей F-35 и атомных бомб нового поколения". Источник - фонд стратегической культуры

