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Защитница Трампов: президентом Словении стала юрист бывшей первой леди США Наташа Пирц-Мусар
12:19 15.11.2022

Как теперь будут складываться отношения Любляны и Москвы
Ксения Логинова

В Словении во втором туре президентских выборов победила Наташа Пирц-Мусар - беспартийный кандидат с левоцентристскими взглядами. Ее основной конкурент - бывший глава МИДа Анже Логар - уже признал поражение. Политик получила известность благодаря бывшей первой леди США Мелании Трамп. Пирц-Мусар представляла интересы супруги американского лидера по авторскому праву и другим вопросам в Словении. Как абсолютно неизвестным кандидатам удается побеждать на выборах и как теперь будут складываться отношения Любляны и Москвы - разбирались "Известия".

Первая женщина-президент

"С гордостью переступлю порог президентской резиденции, получив оказанное вами доверие. Постараюсь стать президентом для всех, быть гарантом основных прав человека, конституционных прав и демократии. Максимально потружусь, чтобы мы все в политике объединились по стратегическим темам. Выступаю за качественное общественное здравоохранение, безопасность граждан", - заявила на брифинге 54-летняя Пирц-Мусар, отметив, что речь идет о социальных трудностях и преступности.

Политик также добавила, что хочет видеть Словению государством, где пожилые люди окружены вниманием и обеспечены, где хочет оставаться и жить молодежь. Помимо этого, избранный президент Словении выступила за интеграцию всех стран Западных Балкан в Евросоюз, выразив готовность обсуждать этот вопрос с президентом самопровозглашенной республики Косово.

Во втором туре президентских выборов она получила поддержку почти 54% избирателей, ее конкурент - бывший министр иностранных дел страны Анже Логар - около 46% голосов. Он возглавлял МИД с марта 2020-го по июнь 2022-го, а также был членом Словенской демократической партии, проигравшей выборы весной 2022 года.

Пирц-Мусар станет первой женщиной-президентом в Словении. В целом ее полномочия будут в основном церемониальными, реальная власть в стране принадлежит премьер-министру. Однако президент все же считается авторитетным лицом, назначает членов конституционного суда, является верховным главнокомандующим, провозглашает законы, утвержденные парламентом, назначает дату выборов в нижнюю палату парламента.

В первом туре, который состоялся 23 октября, лидировал 46-летний Логар, набрав 34% голосов, Пирц-Мусар заручилась поддержкой 26,9% избирателей. Впрочем, говорить о непримиримом соперничестве между оппонентами не приходится. Пирц-Мусар поблагодарила Логара, отметив, что месяцы предвыборной конкуренции "они пережили вместе, и она даже стала воспринимать его как своего друга".

В интересах первой леди
Наташа Пирц-Мусар работала юристом. Однако прежде чем получить степень доктора юридических наук в Венском университете, стажировалась в качестве журналиста в Солфордском университете Англии, работала уполномоченным страны по доступу к общественной информации, трудилась на телевидении.

Впоследствии решила посвятить себя юриспруденции и открыла собственную фирму. Восемь лет назад к ней за юридической помощью обратилась будущая первая леди США Мелания Трамп с просьбой представлять ее интересы. Уроженка Словении, Мелания попросила подать иск против местного таблоида Suzy. Издание опубликовало статью о том, что Трамп в 90-е работала в модельном агентстве Паоло Замполли в Нью-Йорке, которое якобы "действовало как эскорт-агентство для состоятельных клиентов". В декабре 2017 года издание было вынуждено извиниться перед первой леди США и пообещало выплатить ей компенсацию, сумма которой так и осталась нераскрыта.

"Тот факт, что дело закрыто, - доказательство того, что даже в будущем госпожа Трамп не допустит оскорблений и лжи в свой адрес и всегда будет реагировать на защиту своих прав и интересов", - отреагировала ее адвокат.

Помимо этого, Пирц-Мусар также занималась расследованием о неправомерном использовании Соединенными Штатами данных граждан Евросоюза. Скандал разгорелся после разоблачений бывшего агента АНБ Эдварда Сноудена. В частности, будущий президент Словении входила в переговорную группу ЕС с американцами.

В беседе с "Известиями" доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина отметила растущую тенденцию, когда малоизвестные кандидаты побеждают на выборах.

- Я думаю, что это отражает ослабление систем договоренностей между мейнстримными партиями, обострение конкурентной борьбы между ними, запрос общества на лица, не связанные с грязными делами политического истеблишмента. Хотя и здесь мы видим успех человека, который уже известен публике за счет взаимодействия не только с политиками, но и с медийными фигурами. В общем, политика как перформанс, как продолжающееся шоу с непонятными игроками, - отметила эксперт.

Профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с "Известиями" отмечает, что Словения никогда не была полностью ориентирована на США.

- Были личные ориентации бывшего премьер-министра Янеза Янши. Словения отличалась до начала СВО очень сбалансированной политикой в отношении России. Любляна до последнего была одним из ключевых партнеров Москвы в регионе, вторым после Сербии экономическим партнером России, - пояснила балканист.

- Из двух кандидатов в президенты Наташа Пирц-Мусар была для России даже более предпочтительным вариантом с точки зрения риторики и отношения. При этом понятно, что для российско-словенских отношений и для общего вектора развития словенской внешней политики в нынешних условиях это ничего не значит. Словения всегда видела себя как надежного партнера Евросоюза. Новый президент будет продолжать действовать в этом направлении - усиление веса и значимости страны внутри Европейского союза, - пояснила эксперт.

По мнению специалиста, то, что Пирц-Мусар стала президентом, свидетельствует о том, что в случае потепления отношений между Россией и Евросоюзом Словения с высокой вероятностью вернется к тому формату взаимодействия, который был раньше.

- В этом заинтересован словенский бизнес. К тому же в сегодняшних условиях общественные настроения в Словении нельзя назвать антироссийскими. Это важный фактор. И экономическое сотрудничество, и туризм из России были очень значимы для Словении. Отношение словенцев к россиянам всегда было хорошим, оно было основано не столько на славянском братстве, сколько на том, что в Словении всегда были сильны социалистические симпатии. Общий фон отношения к россиянам очень теплый. Но с точки зрения практической политики это пока вообще ничего не меняет, - считает руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН.

15.11.22

Источник - известия
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