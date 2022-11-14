Петля для Обамы? Рональд ДеСантис как президент США 2024 года? - Вл.Овчинский

12:24 15.11.2022 Петля для Обамы? Рональд ДеСантис как президент США 2024 года?

Владимир Овчинский

14 ноября 2022



Обнаруженная на объектах строящегося Президентского центра Обамы в Чикаго петля для линчевания может быть провокацией самих демократов. Но может быть и меткой от реальных правых сил Америки – Ку Клукс Клана и близкого к нему Американского легиона.



"Достали" этих ребят избирательные игры демократов. В результате электоральных манипуляций демократы контролируют Сенат. У демократов теперь есть 50 мест в Сенате против 49 мест у республиканцев. У демократов будет возможность утвердить кандидатуры Байдена в качестве судей, избегая сценариев, подобных тому, с которым столкнулся бывший президент Барак Обама в 2016 году. Это также означает, что демократы в Сенате могут отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей, и могут устанавливать свою собственную повестку дня.



Победа в Сенате связана с тем, что контроль над Палатой представителей, где республиканцы, как многие ожидали, получат большинство, все еще остается открытым. Бюллетени все еще подсчитываются в ключевых округах некоторых штатов, включая Калифорнию, Аризону и Орегон, при этом большая часть бюллетеней доставляется по почте. Даже если демократы не сохранят контроль над Палатой представителей, они все равно празднуют победу, поскольку разрыв в Палате представителей минимальный.



Но это победа 2022 года. Уже сейчас в Америке обсуждаются выборные стратегии президентских выборов 2024 года. Казавшийся недавно как безусловный кандидат республиканцев Дональд Трамп, после промежуточных выборов 2024 года явно потерял свое лидерство. Взошла новая звезда республиканцев – Рональд ДеСантис. Его триумфальная победа на выборах губернатора Флориды дала республиканцам надежду на президентские выборы 2024 года.



Об этом молодом политическом лидере уже написано немало. А будет еще больше. Человек это явно не рядовой в американском политическом потоке. Его политические взгляды известны – это традиционные американские консервативные ценности.



Но главное, что его отличает от всех других возможных кандидатов в президенты США 2024 года, - это факты его биографии. И связанная с этим социальная система связей.



ДеСантис в Гуантанамо и Ираке



В 2004 на втором годе обучения в Гарвардском юридическом институте, ДеСантис был произведен в офицеры ВМС США и назначен в Корпус генерального судьи - адвоката ВМС (JAG). Окончил военно-морскую школу юстиции в 2005 году. Позже в том же году был откомандирован в рамках судебной службы JAG на военно-морскую базу Мейпорт (Флорида) в качестве прокурора.



В 2006 повышен в звании до лейтенанта. Был одним из командиров Объединенной оперативной группы Гуантанамо (JTF-GTMO), работая непосредственно с заключенными в объединенном следственном изоляторе тюрьмы Гуантанамо.



В 2007 был вызван в Группу Командования специальных операций ВМС в Коронадо (Калифорния) и отправлен в Ирак в качестве юрисконсульта командующего спецназом SEAL группировки WEST в Фаллудже.



Вернулся на родину в апреле 2008, когда был переведен в юридическую службу военно-морского юго-восточного региона США. Министерство юстиции США назначило его специальным помощником прокурора США в прокуратуре Среднего округа Флориды. Был назначен судебным защитником до своего почетного увольнения с действительной военной службы в феврале 2010. Одновременно возглавлял резервную комиссию в Корпусе генерального прокурора резерва ВМС США.



В период службы был награжден рядом медалей.



Американская пресса неоднократно писала о том как ЦРУ вербовало содержащихся в заключении на базе Гуантанамо боевиков "Аль-Каиды"* и других террористических организаций.



В этих целях в заливе Гуантанамо был создан секретный объект "Пэнни-лейн" по названию песни группы "Битлз", которое, в свою очередь, происходит от одноименной улицы в Ливерпуле.



На этом объекте, который также окрестили "Мэриотт", отобранных для вербовки размещали в комфортных комнатах по типу гостиничных номеров, снабжали деньгами и даже порнографией по желанию.



Методика вербовки была простой – либо продолжаются пытки и издевательства, либо получаешь все блага и выходишь на свободу.



В ответ от агентов требовалось оказывать ЦРУ помощь в выявлении и уничтожении боевиков "Аль-Каиды".



И понятно, что сотрудничество так документировалось, что отказаться от него впоследствии просто невозможно.



Программы вербовки была разработана в период пребывания на посту президента Джорджа Буша–младшего.



Официальные лица отмечают, что из примерно 800 узников Гуантанамо лишь несколько десятков считались кандидатами на переселение в "Пэнни-лейн".



Сам объект действовал с 2003 про 2006 год. Именно в последний год существования вербовочной базы в Объединенной оперативной группе служил ДеСантис.



Именно тогда завербованы были некоторые лидеры нынешнего руководства Афганистана, которые в то время являлись узниками Гуантанамо.



Но, главное, что могли знать сотрудники Объединенной оперативной группы в Гуантанамо – это ПРАВДА О СОБЫТИЯХ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА.



ДеСантис и Американский легион



ДеСантис является членом Американского легиона - организации американских ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны военнослужащими американских экспедиционных сил 1917-18 годов.



Занимает консервативные позиции по вопросам внутренней и внешней политики. Согласно уставу, цель организации - "поддерживать и защищать конституцию США, поддерживать закон и порядок, развивать у отдельных граждан чувство долга перед обществом, государством и народом, способствовать распространению „стопроцентного американизма"".



На волне "красной угрозы" в 1919 году настроенные антиреволюционно ветераны мировой войны создают правоконсервативный "Американский Легион". Подобно аналогичным европейским движениям этого времени, легионеры при попустительстве и поддержке властей начинают атаку на левых и рабочих активистов.



"Американский Легион" атакует офисы "Индустриальных Рабочих Мира", нападает на бастующих рабочих, левые и профсоюзные демонстрации, устраивает линчевания противников правительства. Полиция либо бездействует, либо выступает на стороне "Легиона". Многочисленные столкновения левых с легионерами приводят к жертвам с обоих сторон.



Ряд членов Американского легиона одновременно были членами Ку-клукс-клана.



ДеСантис и Илон Маск



На ДеСантиса поставил Илон Маск. А он с его обновленным Твиттером** на выборах 2024 года будет играть серьезное значение.



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ДеСантис не должен подобно Трампу бездарно упустить победу на президентских выборах 2024 года. Его связи в спецслужбах и спецназах не дадут штабу демократов (Фонду и Президентскому центру Обамы) в 2024 году безнаказанно развернуть маховик электоральных фальсификаций как в двух последних выборных эпопеях.



Но в случае возможной победы ДеСантиса на выборах 2024 года он не будет "подарком" для России.



*террористическая организация, запрещенная в РФ



**Соцсеть заблокирована на территории РФ из-за призывов к экстремизму и невыполнения требований об открытии официального представительства в РФ Источник - завтра

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