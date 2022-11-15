УзбСуд на 5 суток арестовал блогершу Севинч Садуллаеву за непотребные обнимашки с мужчиной

14:21 15.11.2022

Блогер Севинч Садуллаева арестована на 5 суток за "противоречащий этике" контент



фото тут - https://www.gazeta.uz/ru/2022/11/15/bloger/



Суд по заявлению некоего гражданина дал блогеру Севинч Садуллаевой пять суток ареста за "мелкое хулиганство". Суд счел, что фото и видео, которые она публикует, "противоречат правилам этики", а блогер "умышленно игнорирует правила поведения в обществе и нарушает общественный порядок".



Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 11 ноября арестовал блогер Севинч Садуллаеву (2001 года рождения) на пять суток. Об этом 15 ноября, после появления в интернете информации об аресте, сообщила пресс-служба столичных городских судов.



Севинч Садуллаева признана виновной в совершении правонарушения по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство), которая предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 базовых расчетных величин (от 900 тысяч до 1,5 млн сумов) или административный арест до 15 суток.



На Севинч Садуллаеву в Instagram подписаны около 310 тысяч пользователей. В своем аккаунте она публикует видео и фото со своим молодым человеком, в том числе снятые в других странах.



В одном из сообщений она рассказывает, что у нее есть 1,5-годовалая дочь, с отцом которой она развелась во время беременности.



Согласно материалам дела, заявление на блогера в УКД ОВД Мирабадского района подал гражданин Н. У. Получив заявление, правоохранительные органы провели проверку.



Они установили, что Севинч Садуллаева "размещала в социальных сетях видеоролики и фотографии со своим участием, противоречащие правилам этики, умышленно игнорируя правила поведения в обществе и нарушив общественный порядок, что стало причиной обоснованных претензий граждан".



В сообщении судов говорится, что на решение суда может быть подана апелляция (протест).