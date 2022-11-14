Узбекистан уступил Кыргызстану спорную гору Унгор-Тепу. После 20 лет драк и ругани

14:26 15.11.2022

Узбекистан передал Кыргызстану свою территорию

Николай ИВАЩЕНКО



Власти Узбекистана приняли решение отдать Кыргызстану экономически важную гору Унгор-Тепу.



Об этом сообщил премьер-министр республики Абдулла АРИПОВ, передает Экспресс К. Гора Унгор-Тепу находится на границе Ферганской долины и Наманганской области и является самой высокой точкой региона. На ней расположены многочисленные радио- и телевизионные антенны обеих стран, что объясняет важность горы.



Между сторонами возникали споры: гора относилась к территории Узбекистана, однако дорога на нее есть лишь из Кыргызстана. Потому Ташкент согласился на уступку территории в обмен на беспрепятственный доступ к горе для узбекских специалистов. Бишкек эту сделку одобрил.



Мы создаем возможность для выделения им местности, но они должны создать условия, чтобы мы могли подняться и спуститься с горы. Есть такая договоренность,



- заявил премьер-министр Узбекистана.



Не все территориальные споры в Центральной Азии решаются путем компромисса: ранее Экспресс К приводил заявления Кыргызстана и Таджикистана после сентябрьских столкновений на границе.