Плохо забытое старое. Взрывоопасная этно-карта ЦентрАзии, - Виктор Дубовицкий

17:26 15.11.2022 ПЛОХО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ



10.11.2022

Виктор Дубовицкий

На просторах Евразии возрождается самая эффективная форма государственного устройства - империя. Измышления Великой французской революции, судя по всему, постепенно уходят в прошлое, уступая место более естественным объединениям наций и племен на религиозных и культурных основах. В частности, четко различимым ядром такого процесса стала Турция. Однако этно-культурные планы на территории Евразии ей предстоит осуществлять без прежней "клейкой" основы Османской империи - ислама. До ее распада все мусульмане мира считали турецкого султана халифом, наместником Бога в мире живых: ведь османы обладали священными городами мусульман ("колыбелью ислама") на Аравийском полуострове - Меккой и Мединой. Таким образом, Турции пока приходится довольствоваться культурно-языковым единством. Однако и здесь все отчетливее видны "подводные камни".



Лоскутное одеяло этнокарты

В этнографические карты всех идеологов тюркского единения обязательно включается территория бывших советских республик Средней Азии и Казахстан. Здесь - главный человеческом ресурс будущей Тюркской империи. Без Центральной Азии ей достанутся лишь туркоманы в Сирии да азербайджанцы (которые, помимо самого Азербайджана, составляют значительную часть населения Ирана). Сама по себе и эта сфера влияния уже существенна, но она сильно ограничена с юга не жаждущими турецкого лидерства персами и арабами.



Теперь мы вынесем за скобки отсутствие непосредственных границ у Турции с Центральной Азией, а лишь вспомним, что все они - сплошь республики. Насколько они "республики" и тем более "демократические" - другой вопрос. Но везде в их конституциях декларирована светскость общества. Как, впрочем, и в самой Турции. Кроме того, всем им (и особенно Узбекистану последние тридцать лет) приходится ожесточенно бороться с исламским фундаментализмом.



Таким образом, религиозную "скрепу" здесь можно использовать с большой осторожностью. Хотя без этого у тюрков теряется огромный пласт культурного наследия, да и придется забыть выгодный для Турции исторический факт духовного подчинения халифу в Стамбуле до 1920 года. Несуразно выглядит на этом фоне и план разработки единого тюркского алфавита: все четырнадцать веков исламской культуры, зафиксированные арабской графикой, становятся в этом случае уделом специалистов -двух-трех сотен востоковедов; а уж о семидесяти годах использования кириллицы вообще придется лишь умолчать...



Кроме того, относительного языкового тюркского единства упомянутых четырех государств явно не хватает для братской любви между собой: чего стоит только вечный конфликт между стокообразующим Кыргызстаном и стокопотребляющими Узбекистаном и Казахстаном. На этом фоне сизифовым трудом выглядят не только потуги возрождения Аральского моря, но даже преодоление дефицита питьевой воды для населения Каракалпакии и Хорезма. К этому следует добавить вечное противоборство между киргизами и узбеками в Ферганской долине: в 1990 году оно вылилось в натуральную резню как узбеков, так и "братских" турок-месхетинцев. А буквально месяц назад ко всему прочему здесь добавился конфликт по поводу Кемпир-Абадского водохранилища - жизненно важного гидрообъекта для Узбекистана.



Можно также вспомнить конкуренцию за нефтяные месторождения на границе Узбекистана и Туркменистана; непрекращающийся и периодически перерастающий в "военно-морские сражения" моторных лодок на Каспии газово-нефтяной конфликт между Туркменистаном и закаспийским тюркским "мостом" в Турцию - Азербайджаном…



А как быть с длящейся последние тридцать лет борьбой Казахстана и Узбекистана за политическое лидерство во всем Среднеазиатском регионе, породившей с десяток нежизнеспособных региональных организаций?



По сценарию Шахнаме?

Помимо всех перечисленных нестроений "в тюркском семействе", благостную картину центрально-азиатского Туркестана портит и чуждый ираноязычный элемент - таджики. Крайний северо-восточный уголок иранского мира выглядит в картине этнократических государств будто осколок иной планеты.



К слову сказать, в компании Бухарского и Кокандского ханств, где ранее проживали граждане нынешнего Таджикистана, все они были, в первую очередь, просто "мусульманами"; и только во вторую и третью - таджиками, узбеками, киргизами и т. д. Запал "перестроечного" стремления к независимости, приведший таджиков вначале к мятежу февраля 1990 года, а затем и к многолетней гражданской войне, включает в себя перманентное обвинение тюрков (прежде всего, узбеков) в угнетении и даже ассимиляции "автохтонного этноса региона". В последние тридцать лет поводов для этого было предостаточно: попытка Ташкента политически подчинить светские власти Душанбе в обмен на помощь в гражданской войне 1992-1997 годов; жесткие действия Узбекистана в отношении таджикской диаспоры в Самарканде и Бухаре; противодействие строительству Рогунской ГЭС на Вахше; покушение на водные запасы Сарезского озера на Памире и попытки установления контроля за Кайраккумским водохранилищем близ Худжанда - и это далеко не полный список.



Возможно ли в таких условиях появление Тюркской империи? Насильно поместить таджиков в новый "Туркестан", даже при всем их выработанном веками опыте проживания во властвующей иноязычной среде - дело безнадежное. Кроме того, у Большого Иранского мира есть и свой имперский проект. В 1994 году тогдашний президент Афганистана - Бурхануддин Раббани - выступил с интересной и, как казалось, перспективной инициативой: созданием Союза Персоязычных государств (СПГ), в который бы вошли Иран, Таджикистан и Афганистан. В то время такой союз замышлялся в качестве площадки для более тесного взаимодействия этих стран в экономической и культурной областях. В потенциале, сферы взаимодействия могли бы быть расширены и до других форм сотрудничества, распространившись, скажем, на военно-политическую область. При этом почти тридцать лет назад СПГ мог бы объединить около ста миллионов населения, а в настоящее (с учетом высоких темпов рождаемости) - все сто двадцать!



Однако, с победой (в августе 2021 года) талибов, фактически возрождающих в Афганистане традиционное пуштунское государство, перспективы создания такого иранского конгломерата отошли на второй план. Вместе с тем, будущее самого Афганистана, если учесть непрекращающуюся гражданскую войну, стало весьма туманным и вполне допускающим появление на севере страны территориального коридора между Ираном и Таджикистаном.



К тому же, здесь, в случае формирования Тюркской империи, объединению персоязычных народов могут помешать узбеки Афганистана (третий по численности этнос страны, компактно проживающий как раз в этом "коридоре"). Пятимиллионная узбекская община последние тридцать лет традиционно пользуется поддержкой, а также экономической и военной помощью Республики Узбекистан. Последняя не только строит здесь железную дорогу, но и провела реконструкцию аэропорта в Мазари-Шарифе.



Судя по всему, большой имперский проект Турции вполне может превратиться в Центральной Азии в новую затяжную борьбу "Ирана" и "Турана", так хорошо известную нам по произведению Фирдоуси - "Шахнаме", в которую, в отличие от древних времен, непременно вмешаются геополитические игроки не только Евразии, но и всего мира. Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668522360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Утверждена повестка очередного заседания Cената

- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 ноября 2022 года №180-р

- Серик Жумангарин совершил рабочую поездку в область Жетысу

- Тасмагамбетов призвал казахстанцев поддержать на выборах Токаева

- Перспективы развития рыбного хозяйства в Казахстане обсудили в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Мясной раздор

- Об организации опросов общественного мнения в период проведения выборов

- Информация по транзитным перевозкам зерна из России через Казахстан

