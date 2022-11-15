Свыше 1 млрд сумов, выделенных на ремонт дорог, расхищено в узбекской Сырдарье

18:21 15.11.2022

14 сотрудников предприятия по эксплуатации дорог Сырдарьинской области расхитили бюджетные средства в размере более 1 млрд сумов, выделенные на ремонт автодорог в 2018-2021 годах, зарплаты и премии для рабочих.



Служба государственной безопасности установила факт хищения бюджетных средств в размере более 1 млрд сумов сотрудниками унитарного предприятия "Эксплуатация дорог Сырдарьинской области", сообщило УзА.



Деньги были выделены на ремонт автомобильных дорог в 2018-2021 годах, заработную плату рабочих и премии.



В связи с этим было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, проведены следственные действия в отношении бывших руководителя предприятия Х. О., главного бухгалтера С. Ш., бухгалтера Х. С., начальника отдела М. Ш. и еще 10 лиц. Дело было направлено в судебные органы.



По решению Сайхунабадского районного суда по уголовным делам они были приговорены к лишению свободы, исправительным работам и другим видам наказания, предусмотренным законом.



Из расхищенных бюджетных средств 767 млн сумов были возвращены, принудительным взысканием еще 239 млн сумов займется Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.