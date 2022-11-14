Договор по границам Киргизии с Узбекистаном. Информация об участках двух стран разнится

18:23 15.11.2022

15 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Данные об участках, которыми обмениваются Кыргызстан и Узбекистан, разнятся. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщила депутат Чолпон Султанбекова.



По ее словам, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов накануне сообщил, что Кыргызстану передают 12 тысяч 709 гектаров земли.



"А в информации нашего кабмина говорится о 12 тысячах 849 гектарах. Где потеряли 140 гектаров?" - задалась вопросом Чолпон Султанбекова.



Директор службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Абдулат Мырзаев ответил, что Узбекистан не включил участок Бетегел в Ала-Буке.



"Не Арипову доверяйте, а нам. Участок Бетегел не был описан. Мы его включили, а они - нет, так как его ранее описали", - сказал чиновник.



Отметим, профильный комитет рассматривает два документа - по границам и Кемпир-Абаду для ратификации. Вчера парламент РУз ратифицировал эти документы с КР.



10 октября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном - территория воды Кемпир-Абадского водохранилища - 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.



Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.



В 1973-м со стороны Узбекистана была предоставлена земельная компенсация - Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров. В Кемпир-Абад стекается вода рек Жазы, Куршаб и Кара-Дарьи. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь составляет 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения - 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану.