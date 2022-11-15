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Китайские "братушки" снова спасают Россию, - Константин Ольшанский
19:44 15.11.2022

15 ноября 22
Китайские "братушки" снова спасают Россию
Внешняя торговля с Поднебесной бьет рекорды и жалит Вашингтон
Константин Ольшанский

Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России, невзирая на любые санкции и дипломатический шантаж США. Более того, экономические связи Китая и России только укрепляются. Появляются все новые совместные отрасли и рынки сбыта.

Товарооборот вышел на $10 млрд в месяч. Это исторический рекорд

Около 30 стран ввели различные формы санкций в отношении российского энергетического, технологического и финансового секторов. Ни к одному из виду санкций, несмотря на жестокое давление США, не присоединился Китай. Более того, за месяцы, прошедшие после начала российской спецоперации, торговля России с Китаем резко возросла.

Согласно данным китайской таможни, за первые 10 месяцев этого года объем китайско-российской торговли превысил $150 миллиардов. Это больше, чем за весь прошлый год. И новый исторический рекорд.

Двусторонняя торговля выросла на 33% за первые 10 месяцев 2022 года. Скажем, в октябре Китай импортировал товаров из России на сумму более $10 миллиардов, что на 49,3% процента больше, чем в октябре 2021 года.

Китай в значительной степени зависит от импорта нефти из России, при этом сырая нефть составляет 48,3% процента от общего объема российского импорта в страну. Между тем, Россия в основном полагается на Китай в производстве электроники, такой как радиовещательное оборудование и компьютеры, которые составляют около 14% китайского импорта в Россию.

Экономические связи между Россией и Китаем установились давно. Еще в 2014 году, когда по России и пытались нанести первый санкционный удар, Китай и стал крупнейшим торговым партнером России. И остается лидером в течение уже 9 лет.

До конца 2022 года торговля двух стран, предположительно, превысит $170 млрд. Ну а уже в 2024 году этот показатель должен превысить заветные $220 млрд.

Китайских товаров так много, что даже логистика не справляется

Объемы грузоперевозок через некоторые из крупнейших портов России резко сократились из-за европейских санкций. По словам Винсента Штамера из Кильского института мировой экономики, в этом году в порту Санкт-Петербург - а это основные ворота России для торговли с Европой - произошло падение контейнерных перевозок на 85% по сравнению с предыдущим годом.

При этом порт Владивостока - крупнейший на Дальнем Востоке - перезагружен. Китай легко обогнал Евросоюз в качестве самого важного торгового партнера России. И китайский экспорт в Россию легко компенсировал падение торговли с Евросоюзом.

Возможностям Китая отправлять больше товаров в Россию изначально препятствовала добровольная приостановка российских судоходных услуг крупными европейскими океанскими перевозчиками - Hapag-Lloyd, Maersk и MSC. Их место заняли китайские логистические операторы. Загружены и железнодорожные линии между Россией и Китаем, согласно последнему отчету New Silk Road Intermodal.

Китайцы уже распробовали и российское пиво

Торговля России и Китая будет только расти. Об этом шла речь на V Китайской международной выставке China Import Expo в Шанхае. В ней приняли участие в общей сложности почти 30 российских компаний, выпускающих кондитерские изделия, напитки, замороженные продукты, косметику, бытовую химию, медицинское оборудование, косметические товары и т. д. Кроме того, более 10 российских компаний, таких как "Лукойл" и "Русал", приняли участие в выставке через онлайн-формы.

Более половины павильонов российских компаний, участвующих в выставке в этом году, были сосредоточены в выставочной зоне продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Это свидетельствует о хорошей динамике и большом потенциале китайско-российского сотрудничества в этой области. И неудивительно, ведь в прошлом году объем торговли агропродукцией между Россией и Китаем превысит $5 млрд.

Российский экспортный центр сообщил, что российские компании, участвующие в China Import Expo, подписали контракты на сумму $77,5 миллионов с китайскими покупателями.

Уже в первый день выставки российская группа "Илим" подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве в области поставок картона с Xiamen C&D Paper. "Илим" планирует поставлять китайским партнерам 700 тысяч тонн целлюлозы и различных видов картона ежегодно с 2023 по 2025 год.

Еще одно соглашение подписала "Балтийская пивная компания". Китайское издание Global Times пишет, что в последние годы экспорт российского пива в Китай растет. На китайском рынке (в основном в северо-восточном регионе) продается пиво "Балтайской пивной компании" более чем 10 брендов.

Причем копания не занимается локализацией выпуска, а только наносят китайские этикетки на внешнюю сторону экспортируемых продуктов. То есть пиво в России и Китае продается абсолютно идентичное.

Китайцы любят пиво, и конкуренция на китайском рынке очень жесткая. Каналы продаж быстро меняются, но есть и огромные возможности. Китайские потребители все время хотят пробовать новые продукты, что открывает возможности для импортных продуктов питания. Особенно российских.

Россия готова поставлять в Китай еще больше таких продуктов как кукуруза, крупы, пшеница, ячмень, растительные масла, мясо. По оценкам российских экспертов, потенциал поставок продовольствия из России в Китай составляет до 7,5 млн тонн в год.

Кроме того, российские компании-экспортеры также заинтересованы в увеличении поставок молочной продукции, алкогольных и безалкогольных напитков и других видов продуктов питания.

Источник - svpressa.ru
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