Запад, прикрываясь резолюцией ООН, пытается легализовать кражу российских активов - $300-350 млрд

20:36 15.11.2022 Запад прикрыл нехватку денег для помощи Украине требованием репараций от России

"Попытка легализовать краденое"



В Генассамблее ООН прошло голосование по резолюции о выплате Россией "репараций" Украине. Свой голос за отдали 94 страны, 14 высказались против и 73 государства воздержались. Какие перспективы у очередной антироссийской резолюции, насколько она повлияет на Россию и как скажется на самом Западе - об этом мы поговорили с экспертом.



"Попытка легализовать краденое"

ЗА АНТИРОССИЙСКУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ В ООН ПРОГОЛОСОВАЛИ НЕ ВСЕ ФЛАГИ. ЗА - 94. ПРОТИВ - 14. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 73 СТРАНЫ. А ЕЩЕ 11 ГОСУДАРСТВ ВООБЩЕ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ.



Генассамблея ООН в очередной раз ознаменовалась спорным решением. Чуть больше месяца назад в рамках заседания была принята антироссийская резолюция о "территориальной целостности Украины", сейчас же Запад решил покуситься на российские активы, под предлогом того, что Россия якобы обязана платить репарации Украине за нанесенный ущерб в ходе военных действий.



Но на контрасте с предыдущим голосованием в ГА нынешнее явно было не единодушным. Положительно проголосовали 94 страны, куда вошли в основном страны Евросоюза, а также Турция (для сравнения, за предыдущую резолюцию выступило 143 страны). Против проголосовало 14 стран, в том числе Китай, Иран, КНДР, Куба (в прошлый раз лишь 5 стран), но самое любопытное - количество воздержавшихся. Их оказалось 73, включая Сербию, Бразилию, Индию, Египет и многие другие государства (в прошлый раз таких было всего 35). Были и те, кто вообще решил не принимать участия в голосовании (например, Азербайджан, Туркменистан, Буркина-Фасо, Марокко, Демократическая Республика Конго).



Вообще подготовка к подобному шагу будто давно была осязаемой. Еще в конце мая в американской газете The New York Times вышел материал под заголовком "Захват российских активов для помощи Украине вызывает дебаты в Белом доме". В материале авторы говорили о том, что "разрушения на Украине заставили лидеров всего мира захватить активы Российского центрального банка на сумму более 300 миллиардов долларов и передать средства Киеву для помощи в восстановлении страны". Однако подобные действия столкнулись с сопротивлением в самих Соединенных Штатах. Но не из-за благих намерений Америка беспокоилась о таких шагах. Скорее она переживала за свой авторитет и собственные интересы. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена предупреждали, что "отвлечение этих средств может быть незаконным и помешать другим странам полагаться на Соединенные Штаты как на убежище для инвестиций".



По некоторым данным, в сумме недружественные страны "назамораживали" российских активов аж на 300–350 миллиардов долларов. Не подозрительно ли, что это ровно половина того размера выплат, которые потребовал Зеленский от Запада? А ведь были еще и аресты имущества, факты этого не успевали сменять друг друга в зарубежных СМИ.



Подоплека резолюции явно скрывается не только в непреодолимом желании хоть как-то напакостить России, но и в поиздержавшемся состоянии "коллективного Запада". Конфликт на Украине с аппетитом главного просителя "благ" - Зеленского - уже становится не по карману "помощникам" Киева. И здесь находится самый простой способ легитимизировать свои действия - через Генассамблею ООН продвинуть решение о "таких необходимых" в нынешней ситуации репарациях. За "банкет" должна платить, конечно же, Российская Федерация.



Дипломат, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе так комментирует ситуацию с резолюцией о "репарациях":



- Естественно, такого рода резолюции Генеральной ассамблеи нелегитимны и не носят юридический характер. Как и вообще все резолюции Генассамблеи, документ является политическим, то есть не обязывающим, там нет юридических обязательств. Что касается самого текста резолюции, то я его должен охарактеризовать довольно кратко: это попытка легализовать краденое. Российские деньги, которые были (как говорили представители Евросоюза и Соединенных Штатов) заморожены, они хотят теперь украсть, но украсть так, чтобы было какое-то основание для этого. Вот эта резолюция для этого и служит.



Это создание крайне опасного и нежелательного для всего мирового сообщества прецедента, когда ворованные деньги легализуются авторитетом ООН. Я считаю, это очень опасный прецедент, и государства задумаются: в чем же, собственно говоря, опасность подобного рода действий. Пока, конечно, мы не видели самого текста резолюции. ООН еще не выложила его, тогда бы можно было говорить более конкретно.



Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине



- Считать ли принятие резолюции попыткой Запада хоть как-то найти способ продолжать помогать Украине в военном плане?



- Конечно. Они эти деньги будут использовать в своих политических целях. Помощь Украине - это одна из важных сфер, куда бы они хотели направить наши украденные деньги. У них самих уже не хватает финансовых средств для помощи Киеву, потому что украинцы все время стоят с протянутой рукой, говоря: "дайте больше". Причем больше на все: прежде всего на вооружение и вообще на функционирование так называемого правительства. А денег, естественно, уже очевидно не хватает, тем более что финансовые средства в этих странах (государства Евросоюза и Соединенные Штаты) нужны им самим. Там внутри назревает критика, увеличивается критическое отношение к помощи Украине. Тогда, конечно, правительства этих стран могут объяснять своим избирателям и политическим партиям, что мы не из нашего бюджета берем деньги, а забрали их у России. Это было освящено как раз резолюцией ООН. Вот в чем и состоит большой замысел.



- Должен ли нынешний вопрос быть обсужден в Совете Безопасности, чтобы он имел какую-то силу?



- Они не будут обсуждать это на Совбезе. А почему? Потому что у России есть право вето. Я думаю, что могут и китайцы не проголосовать за. Это для всех не западных стран мира очень опасный прецедент. Сегодня отняли деньги у России и их легализуют, а завтра могут отобрать и у них, если по тем или иным причинам они со своей политикой будут не устраивать страны Запада. Прецедент создан.



- С этим ли связано такое большое количество воздержавшихся, они боятся последствий?



- Да, 73 воздержавшихся и правда очень много. Обычно по спорным вопросам воздерживается где-то в районе 30–40 стран. А нынешняя цифра очень большая. Еще важно, сколько стран вообще не участвовали в голосовании. Есть государства, на которые американцы очень сильно давят. Тяжело возражать, и они под разными предлогами не участвуют в голосовании. Но это тоже можно отнести в общую копилку к воздержавшимся.



Резюмируя слова эксперта, можно сказать о пустом наполнении резолюции. Подтверждают это и высказывания постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи. Он назвал принятую резолюцию "юридически ничтожной" и "попыткой легализовать нелегализуемое". Но Западу это уже не так важно. И для них очень удачно, что теперь в политическом противостоянии с Россией можно прикрыться трагедией Украины. Впрочем, и она соглашается быть их вечным щитом. Во всяком случае, пока.



Полина Коноплянко Источник - МК

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