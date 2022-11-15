Неизвестные ракеты долетели до польской зерносушилки - два трупа

22:54 15.11.2022

СМИ Польши сообщили о двух упавших на территории страны ракетах



15 ноября 2022,

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал 15 ноября экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.



Как пишет польское издание eska.pl, по неподтвержденной еще властями информации, до того, как было созвано экстренное заседание, в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упала в зерносушилку одна-две ракеты. В результате погибли два человека. По мнению издания, это и могло послужить причиной созыва комитета.



Как передает газета Gazeta.pl, Мюллер попросил СМИ Польши "не публиковать неподтвержденную информацию".



"Мы прокомментируем все после встречи и представления соответствующей информации службами", - отметил он.



Во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в разных городах страны, включая Киев, Кривой Рог, Житомир, Харьков.