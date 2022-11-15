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|Глава МИД РФ Лавров досрочно удрал с саммита G20
23:04 15.11.2022
Лавров завершил работу на саммите G20 и покинул Индонезию
Глава МИД России Лавров завершил работу на саммите G20 и покинул Бали
15 ноября 2022,
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 ноября завершил свою программу на саммите G20 и покинул Бали.
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Ранее во вторник Лавров принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергетической безопасности, а также вопросам здравоохранения.
В частности, Лавров сообщил, что Россия будет увеличивать экспорт углеводородов и расширять географию поставок.
В ответ на вопрос о нынешних отношениях между Россией и ЕС Лавров указал, что "в душе Евросоюза потемки".
Кроме того, российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Саммит G20 завершится 16 ноября.