Глава МИД РФ Лавров досрочно удрал с саммита G20

23:04 15.11.2022

Лавров завершил работу на саммите G20 и покинул Индонезию

Глава МИД России Лавров завершил работу на саммите G20 и покинул Бали



15 ноября 2022,

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 ноября завершил свою программу на саммите G20 и покинул Бали.



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Ранее во вторник Лавров принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергетической безопасности, а также вопросам здравоохранения.



В частности, Лавров сообщил, что Россия будет увеличивать экспорт углеводородов и расширять географию поставок.



В ответ на вопрос о нынешних отношениях между Россией и ЕС Лавров указал, что "в душе Евросоюза потемки".



Кроме того, российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.



Саммит G20 завершится 16 ноября.