Союз тюркских братьев, - Николай Кузьмин

00:07 16.11.2022 Союз тюркских братьев

Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Эта максима, приписываемая французскому министру иностранных дел Шарлю Морису де Талейрану, легла в основу дипломатической драмы, разыгрываемой сегодня прямо на наших глазах. Началась она 10 ноября в Самарканде, на встрече министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), которая предшествовала саммиту организации и являлась как бы его репетицией. Наблюдателей удивило полное отсутствие комментариев о результатах встречи со стороны всех участников.



О чем пойдет речь на саммите, обсуждалось заранее, согласовывались решения, которые предстоит принять. Собственно, важных и при этом достаточно сложных решений было три – принятие Туркменистана в члены ОТР, создание Тюркского инвестиционного фонда размером в один миллиард долларов и предоставление Турецкой Республике Северный Кипр (ТРСК) статуса наблюдателя в организации. Решения эти не были засекречены и особо не скрывались. Наоборот, президент ТРСК Эрсин Татар на своем официальном сайте поспешил поделиться со всеми своей радостью по поводу предстоящего присоединения к ОТГ, которое ему еще в начале октября пообещали председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым и генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.



11 ноября, сразу после саммита, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в своем твиттере написал: Турецкая Республика Северного Кипра принята наблюдателем в Организацию тюркских государств. И намекнул, что это шаг на пути к полному международному признанию ТРСК.



Министр иностранных дел ТРСК выступил с заявлением, в котором приветствовал получение Северным Кипром статуса наблюдателя в ОТГ с конституционным названием Турецкая Республика Северного Кипра. В завершение он сказал: "От имени правительства Турецкой Республики Северного Кипра и от себя лично я хотел бы выразить искреннюю признательность государствам-членам Организации тюркских государств, где говорят на турецком языке и разделяют общую историю, культуру и идентичность". От имени правительства, заметим, а не братского народа. Еще он уверен, что все члены ОТГ говорят на турецком, не тюркском языке (Turkish language) и имеют общую идентичность. Возможно, он считает нас Турецкой Республикой Казахстан или типа того.



Впрочем, не все участники саммита выражали радость по поводу этого события. Например, выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев заявил: "Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу". В принципе, это давнишняя позиция нашей страны, которая неоднократно озвучивалась с трибуны ООН и в иных ситуациях.



Каждый понял его слова так, как ему было удобно. Турецкие СМИ сообщили, что президент Казахстана "вновь заявил о несогласии своей страны с захватом Москвой украинской территории". Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай пояснил, что это заявление Касым-Жомарт Токаева сделал "в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя в Организации тюркских государств". Это уже можно понять как нежелание предоставлять ТРСК такой статус. Именно так его и поняли в МИДе Республики Кипр.



А глава узбекского МИДа Владимир Норов на вопрос журналистов ответил уклончиво: "По итогам саммита никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось. Узбекистан строго руководствуется нормами международного права, в особенности в вопросах суверенитета, независимости и территориальной целостности государства. О признании Северного Кипра в качестве независимого государства речи быть не может". Эти заявления журналисты учли и процитировали, прокомментировав как отсутствие единства в рядах тюркских государств. При этом вопрос о том, приняли ли Турецкую Республику Северный Кипр в ОТГ в качестве наблюдателя, остался без ответа.



Что ж, ответим на него сами: да, приняли, но при этом не признали государством. Чтобы понять это, достаточно заглянуть в Самаркандскую декларацию девятого саммита ОТГ. В ней сказано, что главы государств-членов ОТГ "считают турков-киприотов частью тюркского мира и приветствуют предоставление статуса наблюдателя в ОТГ Турецкой Республике Северного Кипра" (ConsiderTurkishCypriotsaspartoftheTurkicWorldandwelcomeTRNC’sOTSObserverStatus).



Год назад мы уже писали, что Анкара давно добивается от своих партнеров дипломатического признания Турецкой Республики Северного Кипра (провозглашенной, по определению ООН, на оккупированной Турцией территории острова). После победы Азербайджана в Карабахской войне при поддержке Турции в определенных кругах появились ожидания признания со стороны Баку. Эти ожидания подогревал и сам Эрдоган. Периодически в Бишкеке отдельные депутаты Жогорку Кенеша предлагают признать ТРСК в обмен на погашение внешнего долга Кыргызстана. В Бишкеке работает представительство ТРСК, на Северном Кипре учатся кыргызские студенты, граждане Кыргызстана работают там, преимущественно в туристическом секторе. С Москвой Анкара в принципе сможет договориться. Например, звучат предложения "обменять" Северный Кипр на Крым, то есть признание независимости ТРСК со стороны России на признание Крыма частью РФ – со стороны Турции.



Сложнее с Евросоюзом, подходы которого сегодня определяют Греция и Кипр. На сегодняшний день Брюссель занимает по кипрскому вопросу однозначную и твердую позицию – на острове должно быть создано федеративное государство, а с ЕС никто конфликтовать не хочет, в том числе и Казахстан.



Поэтому Анкаре приходится довольствоваться расширением неформальных контактов с ТРСК со стороны своих союзников. Мы предположили тогда, что, учитывая активизацию Тюркского совета, Анкара может попытаться подключить к нему Северный Кипр со статусом наблюдателя (такой статус ТРСК имеет в Организации исламского сотрудничества). Учитывая то, что признание на международном уровне ТРСК можно считать недостижимой целью, политику Анкары можно считать успешной.



Брюссель отреагировал быстро. Европейский союз заявил, что отвергает заявления Турции о принятии сепаратистского образования киприотов-турок, так называемой, не признанной на международном уровне "Турецкой Республики Северного Кипра", в качестве наблюдателя в Организации тюркских государств. Это решение, ожидающее ратификации членами Организации, вызывает сожаление и противоречит тому факту, что ряд членов Организации выразили твердую поддержку принципу территориальной целостности и Уставу ООН.



Служба внешних связей ЕС отметила, что Евросоюз неоднократно заявлял, что он признает только Республику Кипр в качестве субъекта международного права в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.



Любые действия, направленные на содействие международному признанию сепаратистского образования киприотов-турок или помощь в нем, наносят серьезный ущерб усилиям по созданию условий, благоприятствующих возобновлению переговоров об урегулировании под эгидой ООН.



ЕС, подчеркивается в заявлении, полностью привержен всеобъемлющему урегулированию кипрской проблемы на основе двухзональной, двухобщинной федерации с политическим равенством, в соответствии с соответствующими резолюциями СБ ООН и в соответствии с законодательством ЕС и принципами, на которых основан ЕС. Альтернативы ему нет.



МИД Турции немедленно заявил, что отвергает заявление ЕС относительно статуса Северного Кипра в ОТГ, обвинил Брюссель в лицемерии и уступкам порочной политике греков-киприотов и Греции.



Президент Кипра Никос Анастасиадис буквально накануне саммита в интервью Евроньюс осудил "двойные стандарты" и "толерантность" Европейского Союза по отношению к Турции. Он имел в виду проблему Кипра, но понимая, что сегодня больше всего волнует европейцев, наябедничал и на Россию – она, мол, благодаря Турции экономические санкции обходит.



Сразу после саммита ОТГ МИД Кипра выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что во время саммита Организации тюркских государств, Турция предложила изменить Устав Организации таким образом, чтобы также разрешить участие "образований" (entities) со статусом наблюдателя. Это предложение якобы вызвано тем, что другие члены ОТГ отказались предоставить статус наблюдателя непризнанному государству.



Действительно, среди документов, которые были приняты на саммите, указан Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Это соглашение – своего рода устав организации. В нем есть статья 16, которая называется "Наблюдатели". В ней сказано, что наблюдателями могут быть государства, организации или форумы. Про "образования" или "братские народы" там ничего не сказано. Пока. Видимо, эту статью изменят.



То, что Турция сама предложила понижение статуса Северного Кипра с "государства" до "образования", по мнению кипрского МИДа показывает, что ни одно государство в международном сообществе, включая тюркские государства, не признают никакого юридического или международного статуса этого сепаратистского образования Северного Кипра.



В пресс-релизе было также сказано: "Мы также с интересом отмечаем соответствующие публичные заявления Президента Казахстана и Министра иностранных дел Узбекистана, в которых оба выразили поддержку своих стран международному праву и необходимости уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств".



Учитывая, что Евросоюз действительно прислушивается к мнению Кипра, можно считать, что наша многовекторность вновь доказала свою эффективность – нас уважают обе стороны конфликта. Турки-киприоты – за братскую поддержку при вступлении в ОТГ, греки-киприоты – за поддержку международного права и принципа территориальной целостности.



А неутомимый Эрдоган продолжает работать по кипрскому вопросу. Совсем недавно, 20 сентября, он призвал международное сообщество официально признать ТРСК во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он ссылался на страдания турок-киприотов и призывал положить конец бесчеловечным эмбарго и изоляции Северного Кипра. Заметим, Эрдоган по обыкновению все сильно преувеличил. И турки-киприоты живут в целом неплохо, и изоляции никакой нет. Туристы туда едут отдыхать, кыргызы – работать и учиться. То есть если на Северном Кипре и страдают от инфляции, то за компанию с Турцией, частью которой ТРСК фактически давно является.



То, что мы наблюдаем сегодня, некоторые политологи называют "тайванизацией" – фактическое сотрудничество со страной при отказе от ее формального признания. Сегодня Северный Кипр уже является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). И дело не ограничивается братскими мусульманскими странами. ТРСК имеет свои представительства (не дипломатические) за рубежом, в том числе в Европе и США. Европейцы и американцы признают паспорта Северного Кипра в качестве легального проездного документа (но не документа, удостоверяющего гражданство) и выдают свои визы владельцам этих паспортов. Сами европейцы охотно приобретают недвижимость на Северном Кипре, хотя Республика Кипр предупреждает, что это незаконно.



Что касается статуса участников организаций, то Тайвань, например, является членом АТЭС, и Китай не возражает, поскольку официально в АТЭС входят не государства, а "экономики". На этом основании членом АТЭС является даже Гонконг. Если взглянуть на Организацию исламского сотрудничества, то мы увидим, что в число наблюдателей входят не только государства и международные организации, но также "мусульманские сообщества". Сама ТРСК в ОИС присутствует под названием Государство турок-киприотов. Если нам придется подыскивать статус для членства в ОТГ, предлагаем не употреблять термин "образование" (entity), лучше использовать термин "братские народы" или просто "братья". Во-первых, Эрдоган это слово очень любит, ему будет приятно. А во-вторых, откроются возможности для приема большого числа новых наблюдателей.



Кузьмин Николай

15.11.2022 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668546420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Утверждена повестка очередного заседания Cената

- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 ноября 2022 года №180-р

- Серик Жумангарин совершил рабочую поездку в область Жетысу

- Тасмагамбетов призвал казахстанцев поддержать на выборах Токаева

- Перспективы развития рыбного хозяйства в Казахстане обсудили в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Мясной раздор

- Об организации опросов общественного мнения в период проведения выборов

- Информация по транзитным перевозкам зерна из России через Казахстан

