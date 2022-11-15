"Талибан" напомнил Москве о поражении, - Игорь Субботин

08:10 16.11.2022

Запрещенную в РФ афганскую группировку обидело отсутствие приглашения на переговоры в Россию

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

15.11.2022



Организация четвертого заседания переговоров по Афганистану в Московском формате, намеченного на 16 ноября, привела к трениям между принимающей стороной и правительством в Кабуле. Российская сторона не стала приглашать на встречу движение "Талибан" (запрещено в РФ), делегаты которого участвовали в прошлогоднем мероприятии. Представители группировки предупредили РФ о негативных последствиях этого для дипломатического взаимодействия.



В повестку намеченных на 16 ноября многосторонних переговоров включены военно-политические, социально-экономические и гуманитарные проблемы Афганистана. Как информировал в этом месяце МИД РФ, особое внимание планируется уделить теме координации усилий по укреплению региональной безопасности и стабильности.



В то же время участники консультаций, представляющие соседствующие с Афганистаном государства, обсудят содействие межафганскому национальному примирению: на территории страны продолжают действовать вооруженные группы антиталибского сопротивления, выдвигающие нынешним властям в Кабуле собственные социальные и политические требования.



Самих талибов на встречу, как ни странно, не пригласили. Несмотря на то что у Москвы, по признанию главы МИД РФ Сергея Лаврова, нет никаких секретов от правительства Афганистана, его представители будут пробрифингованы о результатах переговоров постфактум. "Пока мы еще не достигли желаемого результата, пока еще мы не увидели, что наши коллеги, которые сейчас являют собой власть в Кабуле, движутся достаточно быстро по тем направлениям, которые были объявлены в качестве обязательств перед своим народом, особенно имея в виду необходимость все-таки консолидировать этнополитическое единство афганского народа, обеспечить инклюзивный этнополитический характер власти", – подчеркивал шеф российской дипломатии.



Такое решение не могло не возмутить Кабул. Представитель Министерства иностранных дел талибского правительства Абдул Кахар Балхи заявил, что обсуждение афганского досье на предстоящей встрече без присутствия представителей "Исламского Эмирата" (самоназвание талибского государства) будет неполным. "В Афганистане теперь есть независимое, подотчетное и законное правительство, которому удалось установить эффективную безопасность, надежные границы и позитивно взаимодействовать с соседними, региональными и мировыми игроками в вопросах политики, экономики и безопасности", – сказал он. Отсутствие талибов на подобных переговорах может негативно сказаться на взаимоотношениях, предупредил Балхи.



Отдельно представитель талибского МИДа раскритиковал высказывания секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, который в начале этого месяца выразил уверенность, что крупные радикальные движения джихадистского толка, в том числе "Талибан", в свое время были созданы американцами "и по-прежнему активно ими используются для достижения своих геополитических целей". Балхи заявил, что его ведомство отвергает подобные утверждения. "После поражения Советского Союза исламское движение "Талибан" возникло в народе, чтобы спасти нацию, боровшуюся за исламскую систему, положить конец феодализму 1990-х годов и иностранной оккупации", – подчеркнул спикер ведомства.



"Талибан" не раз получал официальное приглашение на консультации в Московском формате. Последнее заседание состоялось 20 октября 2021 года, уже после того, как предыдущая администрация в Кабуле пала на фоне эвакуации иностранного контингента. Тогда талибскую делегацию в российской столице возглавил заместитель председателя временного правительства Абдул Салам Ханафи. Кроме того, приглашения получили бывший афганский президент Хамид Карзай и занимавший тогда пост главы Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. В Москве на тот момент подчеркивали желание обсудить, что будет происходить в Афганистане после смены власти "по всем хорошо известным параметрам".



В разговоре с "НГ" доктор политических наук Андрей Казанцев выразил сомнение в том, что проблем с Афганистаном за последний год стало меньше. "Их много, и они не только внутри Афганистана, но и вокруг, – пояснил аналитик. – Очень сильно разнятся позиции по Афганистану у региональных игроков. Есть разные полюса. Предположим, у Индии и Таджикистана достаточно сильная антиталибская позиция. У Пакистана – проталибская. Россия и Китай – более нейтральные. У Ирана есть определенные претензии к талибам. Есть потребность в том, чтобы согласовывать позиции всех игроков. Мне кажется, лучшее, что сейчас может сделать Московский формат, – это такого рода согласование".



Объясняя, почему российская сторона отказалась рассылать приглашения ключевым талибским представителям, собеседник "НГ" отметил, что, во-первых, нынешние власти в Кабуле не склонны выполнять данные ранее обещания. "Второе: они демонстрируют, что единства в их рядах нет, – обратил внимание Казанцев. – Непонятно, о чем с ними договариваться: политическое крыло обещает всем все хорошее, но ничего не происходит. Степень усталости соседей Афганистана от того, что талибы много говорят и ничего толком не делают, достаточно, на мой взгляд, велика". Кроме этого, в кругу региональных игроков договориться предметно о чем-то легче, нежели в присутствии членов движения, подытожил эксперт.