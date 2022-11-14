В Ташкент прибыл новый посол США - Джонатан Хеник

08:13 16.11.2022

Новый посол США начал миссию в Узбекистане

Новый посол США в Узбекистане Джонатан Хеник вручил главе МИД Узбекистана копии верительных грамот. Владимир Норов пожелал ему успехов в работе на новом посту.



15 ноября министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял вновь назначенного Чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки Джонатана Дэвида Хеника.



Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, посол вручил министру копии верительных грамот. Владимир Норов поздравил Джонатана Хеника со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности.



В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели ход реализации ранее достигнутых странами договоренностей, а также график предстоящих мероприятий на двустороннем уровне и в формате "С5+1" (5 стран Центральной Азии + США).



"Отмечено наличие возможностей для наращивания торгово-инвестиционных связей, в том числе посредством привлечения американского капитала и технологий в узбекскую экономику, создания совместных предприятий в сферах текстиля, фармацевтики, энергетики, ИКТ, укрепления финансового взаимодействия", - говорится в сообщении.



На встрече также состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане с акцентом на необходимость расширения международного содействия этой стране.



Джонатан Хеник ранее работал в посольстве США в Узбекистане. "Я провел большую часть своей карьеры, работая в этом регионе (Центральной Азии - ред.), и в восторге от возможности вернуться в новом качестве", - говорил он, выступая в Сенате США перед тем, как его кандидатура была одобрена на новую должность.



Среди его постов была должность заместителя помощника госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии. C прошлого года он работал в Колледже информации и киберпространства при Национальном университете обороны руководителем кафедры Госдепартамента США (другие детали биографии).



Напомним, предыдущий посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм стал послом Соединенных Штатов в Казахстане.