"Скрытый эмир" талибов начал закручивать шариатские гайки, - А.Серенко

08:15 16.11.2022

15.11.2022



Афганистан готовится сделать еще один шаг в Средневековье

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Сторонники "яростных мулл" намерены действовать максимально жестко.

Верховный руководитель талибского Афганистана ("Талибан" запрещен в РФ) маулави Хайбатулла Ахунд отдал распоряжение о "полном соблюдении шариата" в стране. Это, в частности, означает исполнение исламских судебных решений, связанных с забиванием камнями, отрезанием пальцев, отрубанием рук, ног и головы. Ужесточение системы наказаний совпало с ростом нищеты и преступности в афганских городах, а также с усилением антиталибских настроений в Северном Афганистане.

О приказе амира аль-муминина ("повелителя правоверных") маулави Хайбатуллы судьям "в полной мере" обеспечить соблюдение всех элементов исламского права (шариата), включая публичные казни и ампутацию конечностей, сообщил 13 ноября официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид. "Внимательно изучите дела воров, похитителей и бунтовщиков. Те дела, в которых выполнены все шариатские условия худуда и кысаса, вы обязаны реализовать. Это постановление шариата и моя заповедь, которая обязательна", – заявил высший руководитель талибов, по некоторым данным, находящийся в Кандагаре и традиционно избегающий появления на публике.



Кысас и худуд, о которых упоминает маулави Хайбатулла, наряду с тазиром, представляют собой три вида шариатских наказаний. Кысас ("возмездие") означает реализацию принципа "око за око", когда в качестве наказания за убийство или членовредительство назначается мера, аналогичная совершенному преступлению ("воздаяние равным"). В ряде случаев возможна компенсация вины через выкуп и даже прощение преступника (что, впрочем, случается крайне редко). Худуд (производное от "хадд", "граница") представляет собой строго ограниченный свод наказаний за воровство, разбой, вооруженный мятеж, прелюбодеяние и обвинение в прелюбодеянии, вероотступничество и употребление алкоголя.



За все эти преступления в соответствии с решением шариатского суда можно поплатиться здоровьем или жизнью: худуд предполагает забивание камнями, порку палками, отсечение конечностей и отрубание головы. Тазир ("удержание", "запрет") подразумевает вынесение дисциплинарного наказания на основе методов иджтихада (мнения исламских ученых), его цель – удержать обвиняемого от повторного совершения преступления или греха. В случае тазира смертная казнь является крайне редким исключением.



До сих пор в талибском Афганистане наказания из разряда худуда почти не применялись, хотя соответствующие решения и выносились шариатскими судами. Известно, что сразу после захвата "Талибаном" власти в середине августа 2021 года некоторые группы талибов в отдельных районах страны отрубали кисти рук лицам, обвинявшимся в воровстве. Затем эти инциденты прекратились, во всяком случае они больше не становились известны общественному мнению.



Ноябрьское решение маулави Хайбатуллы Ахунда снять мораторий на применение наказаний кысаса и худуда означает завершение недолгого периода "гуманного шариата" в талибском Афганистане.



По имеющейся информации, закрутить шариатские гайки в стране лидера "Талибана" убедили три близких к нему персонажа – шейх Фарид, шейх Шариф и шейх Сакиб, которые составляют костяк кандагарской радикально-фундаменталистской группы "яростных мулл". Именно эта группа, имеющая сильное влияние на "скрытого эмира" талибов, выступает против предоставления права на образование девочкам и девушкам Афганистана, настаивает на ужесточении требований к стилю женской одежды и максимальном ограничении прав прекрасной половины афганского общества.



Представители "умеренных талибов" утверждают в частных беседах, что "три бешеных шейха", с которыми, кстати, маулави Хайбатулла Ахунд встречался 12 ноября, накануне выпуска своего указа о "полном соблюдении шариата", "обманывают амира аль-муминина множеством уловок и в итоге реализуют то, что нравится этим трем шейхам в указах о женщинах".



Критики "яростных мулл" обращают внимание на связь шейхов Фарида, Шарифа и Сакиба с пакистанскими религиозно-политическими кругами и полагают, что усиление репрессивного механизма шариатских судов в Афганистане происходит с санкции Исламабада. Впрочем, помимо версии о "пакистанском заговоре", у сенсационного решения маулави Хайбатуллы есть и очевидные внутренние причины.



Во-первых, это стремительное обнищание населения Афганистана и связанный с этим рост преступности. Афганские источники сообщают, что в последние месяцы Кабул, Мазари-Шариф, Герат, Джелалабад и другие города страны захлестнула волна уличной и организованной преступности.



Тысячи людей сегодня живут на грани голодной смерти и вынуждены каждый день искать средства на пропитание себе и своим семьям. В отчаянии многие из них выбирают криминальный путь решения проблем. При этом сами талибские власти практически никак не помогают дошедшим до нищеты и угрозы голодной смерти афганцам.



Во-вторых, несмотря на все усилия, талибам не удалось ликвидировать очаги вооруженного сопротивления в Северном Афганистане. В Панджшере, Баглане, Тахаре и ряде других северных провинций продолжают действовать группы Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) Ахмада Масуда. В силу природно-климатических причин группы ФНСА ушли на зимовку, но уже через несколько месяцев они вновь откроют боевой сезон против талибов. Активность Фронта Ахмада Масуда нервирует талибских лидеров, которые ранее дали указание местным СМИ использовать термины "мятежники", "бунтовщики" для характеристики действий вооруженной оппозиции. Теперь в соответствии с шариатскими нормами худуда в "исламском эмирате" талибов за участие в мятеже будет предусмотрена смертная казнь. Очевидно, что указ маулави Хайбатуллы о "полном шариате" в Афганистане ориентирован в том числе на борьбу с оппозицией из ФНСА.



Наконец, в-третьих, наряду с респектабельной вооруженной оппозицией ФНСА в Афганистане укрепляются позиции запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ). По разным официальным данным, численность боевиков ИГ в стране колеблется от 3,5 тыс. до 6 тыс. человек. Афганские источники утверждают, что на самом деле число сторонников "халифата" в стране давно перевалило за 10 тыс. человек. Далеко не все группы ИГ талибы в состоянии контролировать через террористическую "сеть Хаккани" (запрещена в РФ). По мере разочарования в политике "Талибана" различные группы афганских и иностранных джихадистов начинают присоединяться к ИГ. Эта тенденция также тревожит талибских вождей, которые брендируют приверженцев "Исламского государства" в качестве "мятежников", "бунтовщиков" и "вероотступников". Теперь к ним могут быть применены меры жесткого шариатского наказания, зафиксированные в разделе худуда.



Впрочем, пока трудно сказать, насколько новыми репрессивными мерами в сфере шариатского судопроизводства талибам удастся обуздать нищету и криминальную революцию в городах, а также устрашить своих вооруженных противников. Зато можно не сомневаться, что, как только в социальные сети и СМИ попадут первые видео, фиксирующие забивание камнями, отрубание рук, ног и голов в рамках новой практики судопроизводства, по и без того нерадостному имиджу талибов будет нанесен сильнейший удар.