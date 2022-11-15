 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Со всех сторон к Украине потянулись руки соседей, желающих получить части ее территории, - Дм.Седов
08:17 16.11.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 15.11.2022
В Бухаресте рассказывают, что должна уступить Украина Румынии, Венгрии и другим странам

Кто бы в рядах украинской власти мог подумать, что у него по соседству объявятся подражатели в святом деле защиты национальных интересов? Еще в 2017 году, когда в окопах укровермахта вокруг осажденного русского Донецка слышались украинские марши на немецкий мотив "Дойчланд, Дойчланд юбер аллес", из Будапешта послышался голос на венгерском языке: украинский закон об образовании от 2017 г. сокращает возможности обучения на языках национальных меньшинств.

Со временем этот малозаметный поначалу вскрик начал усиливаться, и теперь слышны уже даже не марши, а частушки "Не одна я в поле кувыркалась". Со всех сторон к Киеву потянулись руки соседей, желающих побороться на ее территории за свои национальные интересы.

Первым делом заявил о себе Будапешт. Лидер венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи в своем поздравлении Польши с Днем независимости заявил о скором возникновении польско-венгерской границы на территории, пока принадлежащей Украине.

Тороцкаи прикрепил к своему поздравлению фотографию 1939 года. На ней изображены военнослужащие, пожимающие друг другу руки на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатья. Снимок был сделан на территории, которая вошла в состав Украинской ССР вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

А несколько раньше, в середине июля, глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия, как и любая другая страна, граничащая с Украиной, должна быть готова защищаться в случае необходимости. Ну конечно же! Сийярто подчеркнул, что в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье его страна защитит венгров силой оружия. Министру принадлежит также заявление о том, что Венгрия отказывается от поставок оружия Украине. И причину Сийярто назвал: по его словам, Будапешт не хочет подвергать опасности российских обстрелов 150 тысяч венгров, проживающих в украинском Закарпатье. Поэтому Венгрия будет придерживаться в российско-украинском конфликте нейтралитета.

Завершая этот нерадостный для Киева перечень претензий, премьер-министр Венгрии объявил 15 октября о необходимости нарастить военный потенциал. Как выразился Орбан, государству нужна армия, готовая наносить удары и способная гарантировать мир. Надо полагать, в Киеве правильно поняли, кому был адресован этот недвусмысленный посыл венгерского премьера. Не упустили там из виду и тот факт, что Венгрия имеет традиционно напористые и боеспособные вооруженные силы. Их появление в Закарпатье едва ли улучшит положение ВСУ.

Дальше больше. Вслед за Виктором Орбаном 17 сентября бывший глава МИД соседней Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна вернуть соседним странам их территории. По его словам, Украина находится в неестественных границах и должна уступить Венгрии Закарпатье, Польше - Галицию, Румынии - Буковину и России - Донбасс и Крым.

О том, что ближайшие соседи Украины считают результаты Ялтинско-Потсдамской перекройки Восточной и Центральной Европы несправедливыми, известно давно. Депутат Верховной рады Илья Кива писал в своем Telegram-канале еще до начала СВО, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины в советское время. Сценарий захвата украинских территорий этими странами он назвал возможным, поскольку местные жители получают второе гражданство. "Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей "аннексии".

Громкое заявление на эту тему прозвучало из уст украинского официального лица в конце марта. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что позиция венгерских властей по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской, и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье". Отчего Венгрии не хочется получить сразу и то и другое, она не пояснила. Точно так же она не стала рассуждать на тему о том, что будут делать западные соседи Украины, если та начнет разваливаться. А делать они, судя по их заявлениям, что-то будут.

Источник - fondsk.ru
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