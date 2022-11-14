Парламент Чехии принял резолюцию объявив "нынешний российский режим террористическим"

08:22 16.11.2022

В Чехии приняли постановление о "террористическом режиме" в России

Нижняя палата парламента Чехии приняла постановление о "террористическом режиме" в России

Палата депутатов Чехии (нижняя палата парламента) приняла резолюцию, в которой объявила "нынешний российский режим террористическим". Текст постановления опубликован на сайте органа.



Депутаты осудили действия Москвы, в частности, удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и отказались признать итоги референдумов, по итогам которых в начале октября к России присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области.



За принятие резолюции проголосовали 129 из 156 присутствовавших депутатов, против проекта высказались 14 представителей евроскептической правой партии "Свобода и прямая демократия" (СПД). Всего в Палате депутатов 200 мест.



Польша приняла резолюцию о "террористическом режиме" в России

Политика



Подобные резолюции уже приняли несколько стран Евросоюза: Литва, Эстония и Польша. Латвия в августе объявила Россию "спонсором терроризма". Кроме того, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) также одобрила резолюцию, в которой российский режим признается "террористическим". В документе говорилось, что действия России "нарушают международное право и несовместимы с обязанностями ядерной державы, имеющей постоянное членство в Совете Безопасности ООН".



В российском МИДе заявили, что ПАСЕ придерживается "крайне агрессивной линии", и запретили въезд некоторым ее депутатам. Комментируя решение Литвы, в дипведомстве отметили, что к нему нужно относиться как "к элементу провокации, экстремизма и политического лицемерия". Что касается Латвии, то эта страна в очередной раз проявила "русофобию, которая давно стала камертоном" ее внешней политики, заявила представитель ведомства Мария Захарова.



Относительно референдумов российские власти неоднократно подчеркивали, что жители присоединенных территорий "свой выбор сделали" и Москва его обсуждать не будет.