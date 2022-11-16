Готова ли Япония повоевать с Китаем за Тайвань? - СП

08:33 16.11.2022

Японо-американский договор о безопасности может стать ахиллесовой пятой для Токио в случае конфликта в регионе

Ирина Гусева



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Евгений Османов



Токио наращивает военный потенциал и становится главным союзником Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет Bloomberg. Если Китай попробует напасть на Тайвань, то ему придется столкнуться не только с враждебной сверхдержавой, но и со своим давним региональным противником - Японией, говорится в статье обозревателя Хэла Брэндса, перевод которой опубликован ИноСми. По мнению автора, рост возможностей Китая вызывает беспокойство Токио и подталкивает его к подготовке к войне.



"Завтрашняя Восточная Азия может стать сегодняшней Украиной", - напоминает обозреватель слова японского премьер-министра Фумио Кисиды, сказанные в июне.



В том же месяце, говорится в статье, около 90% японцев считали, что страна должна готовиться к китайскому вторжению на Тайвань. Это было еще до обострения ситуации после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй.



Мнения относительно того, когда риск войны достигнет максимума, расходятся в Токио и в Вашингтоне. По мнению ряда официальных лиц, пишет автор статьи, кадровые перестановки в Китае представляют собой создание некоего "комитета войны". Однако есть и другая точка зрения, согласно которой в ближайшие годы у Китая не будет ключевых средств, например, десантных кораблей, для вторжения на Тайвань. При этом мало кто оспаривает мысль о том, что страна должна готовиться к катаклизмам, потому что силовой захват Тайваня Китаем будет иметь катастрофические последствия для Японии.



Если Тайвань падет, то острова на дальней юго-западной оконечности Японского архипелага могут оказаться незащищенными, пишет автор. Он считает, что Китай может перекрыть жизненно важные торговые пути, усилить давление вокруг спорных островов Сенкаку и какими-то иными способами "прижать" своего исторического соперника.



"Вот почему правительство Токио заявило, что оно не будет стоять в стороне, если Тайвань подвергнется попытке захвата", - говорится в статье.



Япония, которая уже является серьезной региональной военной державой и планирует практически удвоить военные расходы к 2027 году, превращает некоторые свои юго-западные острова в мощные опорные пункты, защищенные противокорабельными ракетами и средствами ПВО, отмечает автор. Токио планирует использовать свой высококачественный подводный флот для противодействия китайским ВМС, приобрести американские крылатые ракеты "Томагавк" и другие "контрнаступательные" средства, которые могут быть нацелены на материковую часть Китая. Кроме того, активизируются американо-японские военные учения.



По словам обозревателя издания, некоторые из принимаемых шагов публично оправдываются как меры борьбы с вполне реальной угрозой и со стороны Северной Кореи, запуски которой баллистических ракет вызывают тревогу у жителей северной и центральной Японии.



Мнение автора подтверждается и заявлениями официальных лиц США. Так, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином намерен указать на то, что если угрозы со стороны КНДР будут обостряться, то США будут вынуждены расширить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Встреча двух лидеров ожидается 14 ноября на острове Бали на полях саммита Группы двадцати (G20).



Кандидат исторических наук, доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Евгений Османов обращает внимание, что у Японии сейчас много своих внутренних проблем.



- Рассчитывать, что японский народ вдруг начнет активно помогать США, я бы не стал, поскольку одно дело американские военные базы, которые есть на территории Японии, и они могут быть задействованы в случае конфликта, но это не распространяется на все японское население. Оно все-таки привыкло жить на достаточно высоком уровне последние 60 лет и вряд ли будет готово будет явно и открыто выступить на стороне США.



Безусловно, американцы вынудят Японию оказывать какую-то помощь в конфликте, естественно, могут быть задействованы мощности японских производств в плане военной продукции, снабжения войск, обмундирования, питания и т. д., но чтобы напрямую японские военнослужащие сил самообороны участвовали в возможном конфликте, я не думаю.



"СП": - А какова вероятность дальнейшего расширения военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе?



- Основные союзники Вашингтона в регионе - Токио и Сеул, то есть Япония и Южная Корея. Соответственно, в эти две страны в основном и идет наращивание военной мощи.



"СП"6 - Какие страны региона, кроме Японии, могут с большой долей вероятности оказаться втянуты в возможное противостояние Китая с США?



- Япония действительно сейчас находится в сложных региональных условиях, тут можно назвать ряд факторов. Во-первых, это рост Китая. По отношению к Японии Китай, особенно в 20 веке, занимал подчиненное положение, и тут вдруг за последние 30 лет он вырвался в лидеры, а по сути по всем параметрам обогнал Японию. То есть цель номер один для Японии на сегодняшний день это, конечно, влияние в регионе Китая.



Второй момент - это наличие Северной Кореи, которая за последние 10−15 лет проводит испытания своих баллистических ракет, и они с завидным постоянство падают неподалеку от японских берегов. Японская пресса эту тему достаточно активно муссирует. По сути, это угроза национальной безопасности и, несмотря на то, что Токио всегда старается Пхеньян как-то задобрить: оказать ему гуманитарную помощь, пообещать что-то - но это не всегда работает. Северная Корея для Японии - это страна, которая представляет опасение номер два.



Третий фактор - Россия. Нерешенный территориальный вопрос, постоянное дипломатическое давление на российский МИД, нежелание следовать предложениями, которые с нашей стороны выдвигаются и прочие проблемы.



Плюс не надо забывать, что у Японии много нерешенных территориальных проблем и с другими соседями: конфликт с Китаем из-за островов Сенкаку, которые две страны оспаривают, и он то затихает, то опять вспыхивает, правда, до обострения 2008 года дело не доходит, но тем не менее; с Южной Кореей и Вьетнамом - архипелаг Токто, тут вообще треугольник получается.



Так что региональная геополитическая ситуация у Японии довольно напряженная.



В случае конфликта логично предположить, что на сторону Китая, конечно, встанет Северная Корея. Подозреваю, что это будет одна из региональных стран, которая может оказать Китаю реальную поддержку, хотя на сегодняшний день Китай, наверное, в ней не очень-то и нуждается. Все-таки китайские вооруженные силы (НОАК - народно-освободительная армия Китая) за последние годы прошли значительную модернизацию. Китай и по численности может выставить довольно большой контингент военнослужащих. Я бы не стал говорить, что Китай на сегодняшний день нуждается в какой-то союзнической помощи, по крайней мере, в явной.



Япония и Южная Корея, естественно, займут проамериканскую позицию и территории этих стран в любом случае будут активно использоваться военнослужащими США. Особенно Япония, которая по японо-американскому договору об обеспечении безопасности (1951 год) обязана предоставить США свою территорию и ресурсы в случае какого-то конфликта. Япония не сможет остаться в стороне, даже если японское руководство будет не готово оказывать помощь США, нон будет вынуждено это делать.



16 ноября 22