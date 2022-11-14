"Елбасы фонд" заставили вернуть Казахстану турецкий VIP-отель Rixos Beldibi

09:00 16.11.2022

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ПЕРЕДАЛ ОТЕЛЬ RIXOS УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РК

"Елбасы Фонд", принадлежащий первому президенту #Казахстан'а Нурсултану Назарбаеву, передал в государственную собственность отель Rixos Beldibi, расположенный в турецкой Анталье.

Нурсултан Назарбаев передал отель Rixos Управлению делами президента РК

С момента создания в конце марта Комиссии по демонополизации экономики при правительстве время от времени объявляется о переходе тех или иных активов в государственную собственность, преимущественно в форме договора дарения. Принятие таких "подарков" правительство утверждает соответствующим постановлением.



Не все возвраты в госсобственность, наблюдаемые в 2022 году, озвучиваются официально. Так, мало кто в курсе, что кое-что пришлось вернуть и самому Нурсултану Назарбаеву. Речь идет об отеле Rixos Beldibi, расположенном в турецкой Анталье. В Казахстане объект зарегистрирован как АО "Отель "Алатау". На 31 декабря 2021 года, согласно аудированной финансовой отчетности, отелем владели Комитет госимущества и приватизации – чуть более 23% и ТОО "Дирекция по управлению недвижимостью" – почти 77%. Последнее принадлежит частному "Елбасы Фонду", а тот в свою очередь – собственно первому президенту.



Еще до создания Комиссии по демонополизации экономики, согласно постановлению правительства № 62 от 15 февраля 2022 года с грифом ДСП (для служебного пользования), а также акту приема-передачи от 1 марта, Комитет госимущества и приватизации передал права владения и пользования государственным пакетом акций АО "Отель "Алатау" Управлению делами президента РК. Практически одновременно с этим, 16 февраля, ТОО "Дирекция по управлению недвижимостью" вышло из состава акционеров компании. При этом в аудированной финансовой отчетности отеля нет дополнительных разъяснений касательно метода перехода доли экс-президента Казахстана. Была ли это сделка купли-продажи или же договор дарения, остается неясным.



Как бы то ни было, отель полностью перешел во владение и пользование Управления делами президента РК и даже указан на его сайте в разделе подведомственных организаций. Тем не менее в августе и начале сентября страницу АО "Отель "Алатау" на сайте Депозитария финансовой отчетности (ДФО) невозможно было найти через строку поиска по наименованию или по БИН. При этом страница формально существовала, доступ к отчетам и другим документам компании присутствовал, но сама страница была будто намеренно скрыта. Впрочем, к концу сентября это недоразумение было исправлено.