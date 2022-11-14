КырБеда. Подростковая наркомания. Как бороться с эпидемией, - Аида Джумашова

09:22 16.11.2022 16 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Проблема наркомании среди подростков Кыргызстана приобрела ужасающий характер. Специалисты бьют тревогу - дети начали не просто вдыхать клей, а употреблять синтетические наркотики. В моду вошла так называемая аптечная наркомания. Если раньше мы говорили о том, что наркоманами становятся с 18 лет, то теперь все чаще мы видим подростков, употребляющих спайсы или психотропные вещества.



О том, с чего начинается употребление наркотиков и можно ли вылечить это, 24.kg рассказала врач-нарколог, заведующая подростковым отделением Республиканского центра психиатрии и наркологии Салтанат Омурдинова.



- Почему дети начинают употреблять наркотики? Что их на это подталкивает?



- Можно выделить основные три причины. Первая - недосмотр со стороны родителей - когда они заняты своими делами, а дети предоставлены сами себе. Дети не способны давать себе отчет в поведении, они живут здесь и сейчас. Они пробуют наркотики, потому что не знают, у кого спросить об их вреде, не знают, что делать. Вторая причина - гиперопека - когда родители слишком многого требуют от ребенка. Ребенок ходит на дополнительные занятия, кружки, ему говорят: "Ты должен быть отличником", "Он/она может, а ты нет". В таких случаях ребенок будет искать дополнительную разрядку.



Опять-таки дети не способны отдавать отчет своим действиям и выбору, который они делают. В кино все показывают, детям не нужно ничего придумывать. Третий момент - когда зависимость у ребенка наслаивается на какие-то уже присутствующие хронические заболевания, например неврология.



Как правило, употребление наркотиков среди подростков - это комплексное явление: в школе появились проблемы, а родителям не до ребенка, на улице новый круг друзей появился, а родители не являются авторитетом. Ребенок пытается подражать друзьям, чтобы не потерять социальный круг. Дома он не чувствует себя так хорошо.



Салтанат Омурдинова

- То есть интернет может пагубно влиять на ребенка?



- Да. Именно с точки зрения риска развития употребления можно сказать, что интернет фактически оказывает основное влияние на подростков. В любой момент можно зайти в Сеть и почитать, как быстро расслабиться. Там есть множество различных других способов - медитаций, к примеру, на которые ребенок просто не обратит внимание.



В свободном доступе есть миллионы ссылок на те или иные психоактивные вещества, которые могут вызвать зависимость.



Про них очень подробно написано: как принимать, для чего и где купить. Подростки думают: "О, можно попробовать".



- Как родителям понять, что ребенок употребляет наркотики?



- Если родитель знает своего ребенка, он поймет, что поведение чада изменилось. Все родители говорят: он стал каким-то другим, изменился. Они могут примерно назвать сроки - месяц, год. Если раньше родители могли повлиять на ребенка, мотивировать его, то при употреблении наркотиков для подростка они не играют никакой роли.



Когда ребенок начинает употреблять наркотики, он может стать агрессивным, появляются проблемы со сном, питанием - либо плохо ест, либо, наоборот, переедает.



Все внимание будет сконцентрировано на употреблении психоактивных веществ, на их активном поиске и на том социальном круге, в котором подросток это делает. Частый симптом - зрачки расширенные. К примеру, если подросток употребляет синтетические наркотики, на момент опьянения у него будут огромные зрачки, почти на весь глаз.



- Скажите, какие виды наркотиков в последнее время употребляют подростки?



- В 2018, 2019 и 2020 годы специалисты говорили о токсикомании - клее и бензине. Во время пандемии COVID-19 все перешли на онлайн, как и продажа наркотиков. Тогда же и стало увеличиваться количество употребления синтетических наркотиков. Если пройтись по улицам, то в подъездах, на стенах домов стали писать ссылки на Telegram-каналы, где продают эти наркотики. Все стало доступно, и это пугает.



Токсикомания - те же насвай и сигареты нам уже не так страшны, как синтетические наркотики или аптечная наркомания. Мы не знаем, как с этим точно бороться, потому что это новое явление.



Салтанат Омурдинова

Синтетические наркотики тем и опасны, что появляются все новые виды, они мешаются как коктейли и дают разную реакцию на организм. Если раньше мы говорили о молодых людях, которые употребляют наркотики в возрасте от 18 до 22 лет, то теперь возраст снизился до 13-17 лет.



- Как же бороться с аптечной наркоманией?



- Аптечная наркомания отдельное явление. Мы пытаемся бороться, но пока ничего не получается. Приходится сталкиваться с множеством других проблем - антимонопольный закон, по которому невозможно запретить продавать те или иные препараты. Специалисты в рамках закона хотят сделать так, чтобы продажу определенных психотропных препаратов запретили либо выдавали их по электронному рецепту, или, возможно, отпускать в стационарах определенному человеку. Но пока сами фармацевты и фармкомпании не возьмутся за это серьезно, подобное явление полностью искоренить не получится.



Аптечные наркотики страшны тем, что психологически дети думают, что они пьют лекарства, то есть это не вредит их здоровью. Они считают: "Это не плохо, не противозаконно", "Я не наркоман, это же лекарство". Все мои пациенты начинают с употребления психотропных лекарств и переходят к тяжелым наркотикам.



- Правда ли, что наркотики употребляют в основном дети из обеспеченных семей, ведь они стоят больших денег?



- Нет, это миф. Употребление наркотиков не зависит слоя населения. В Бишкеке сейчас организовываются вечеринки, где наркотики даются бесплатно в качестве первой пробы.



Например, был случай, когда девочка уже месяц употребляла синтетические наркотики. Подросток не покупала их, ее просто ими "угощали". Первое время молодых людей "угощают" наркотиками, чтобы подсадить на то или иное вещество.



Зависимость развивается очень быстро, как только организм будет нуждаться в употреблении, с человека начнут требовать деньги. Подростки не отдают себе отчета в том, что следует за эти угощением.



- Правда ли, что наркомания может начаться с первой сигареты или банки пива?



- Мы должны понимать, что в подростковом возрасте пробовать что-то новое - нормально. С точки зрения психологии ребенок в этом ищет новые впечатления. Сказать, что, попробовав алкоголь в подростковом возрасте, человек будет страдать алкоголизмом, нельзя. Если у подростка есть какие-то внутренние конфликты, которые тревожат его - с родителями, в школе, с друзьями, с девушкой, парнем, эта проба может стать отправной точкой и перерасти в зависимость.



К примеру, выпив энергетик, ребенок почувствует активность, бодрость. Родители и учителя в школе его будут хвалить за успеваемость. В таком случае подросток подумает, что пить энергетик выгодно. С каждой новой банкой ресурсы организма истощаются, и ребенок будет его пить не ради эффекта, а ради употребления, чтобы поддерживать себя на прежнем уровне. Мы не можем запретить детям что-то пробовать, но можем помочь справляться с проблемами самостоятельно без дополнительных веществ.



- Через какое время после употребления наркотиков у ребенка начинается зависимость?



- Есть два вида зависимости - психологическая и физическая. Психологическая зависимость - когда у человека нет необходимости употреблять наркотики, он употребляет его по настроению. Эта зависимость гораздо тяжелее лечится. Физическая зависимость - когда функционирование организма невозможно без определенного вещества. Например, никотиновая зависимость. Сам табак не вызывает зависимость, ее вызывает никотин.



- В последнее время стало модным курить не обычные сигареты, а IQOS, одноразовые сигареты, кальяны и вейпы. Безобидны ли они?



- Никотин схож по структуре с ацетилхолином, который содержится у нас в организме. Когда мы сокращаем употребление никотиносодержащих веществ, у организма начинается состояние дефицита этого вещества. Иными словами, у человека начинается ломка. Организму становится плохо, потому что ему не хватает достаточно веществ, чтобы функционировать.



Вейпы не безопаснее обычных сигарет, наоборот - страшнее. Неизвестно, какая жидкость в вейпе, какого качества пластик и спирали. Возможно, вместе с никотином при нагревании человек вдыхает формальдегид, тяжелые металлы.



При вдыхании вейпов с учетом ароматизаторов в течение дня человек может выкурить в эквивалентном количестве до трех пачек сигарет в день.



- Правда ли, что наркомания может передаваться по наследству?



- Есть наследственная предрасположенность, но она не говорит о том, что человек будет стопроцентно наркоманом. То есть в будущем, если ребенок пристрастится к каким-то веществам, у него быстрее и страшнее будет зависимость. Если же человек себя реализует и станет социально благополучным, эта предрасположенность не коснется его.



- Как наркотики влияют на организм ребенка?



- Если мы говорим об аптечной наркомании, то впоследствии скорость реакции у ребенка замедлится, какая-то часть мозга будет хуже работать. Ему будет тяжелее воспринимать новую информацию, ухудшится память, изменится восприятие. Ребенок будет ближе к депрессивному состоянию. Возможна анемия, идет нагрузка на печень.



При употреблении синтетических наркотиков у человека в первую очередь страдает сердце, на него идет нагрузка. Ребята, которые употребляют этот наркотик, не едят, не спят, не пьют воду. Такие люди могут умереть от банального истощения.



- Возможно ли полное излечение от наркозависимости?



- Наркотическая зависимость - это хроническое заболевание. Оно всегда присутствует и имеет стадии обострения и ремиссии. Работа нарколога и психиатра заключается в том, чтобы перевести это состояние в ремиссию и не допустить рецидива. Наркомания - постоянная борьба с внутренними демонами.



Полностью излечиться от наркомании невозможно.



Если человек один раз лечился от наркомании, следующая стрессовая ситуация может повлиять на него отрицательно, и он сорвется, а может, и нет. Все зависит от психики. Есть люди, которые после одного дня терапии никогда не притрагивались к наркотикам, а есть те, которые годами ходят, и у них возникает рецидив. Источник - 24.kg

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