 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мусорный коллапс в Бишкеке. Мэрия винит в ситуации частников
09:38 16.11.2022

16 ноября 2022, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН

Сложная ситуация с вывозом бытовых отходов сложилась в Бишкеке из-за одностороннего расторжения договора и прекращения работы частной компании "Комтранском". Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ Жыргалбек Шамыралиев.

"Они работали с 2017 года в качестве пилотного проекта. Сами, как юридическое лицо, брали оплату за свои услуги с населения. Накопили дебиторскую задолженность. В последние дни они начали все меньше и меньше вывозить мусор из Октябрьского района и в итоге в одностороннем порядке расторгли договор с мэрией. Муниципалитет был вынужден перебросить силы для уборки из других районов, что в конечном итоге сказалось на ситуации во всем городе", - сказал он.

По словам вице-мэра, сегодня муниципалитет пересматривает принципы работы с частными организациями, чтобы в будущем избежать повторения подобных ситуаций. Он отметил, что, помимо муниципального предприятия "Тазалык", Октябрьский район сегодня обслуживает еще пять частных компаний.

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Напомним, столица Кыргызстана вновь столкнулась с проблемой вывоза бытовых отходов. С 29 октября компания "Комтранском" больше не обслуживает Октябрьский район, в связи с чем образовались завалы мусора. Фирма расторгла договор из-за задолженности в 12 миллионов сомов, образовавшейся за 2016-2022 годы. С 30 октября вывоз бытовых отходов вновь осуществляет муниципальное предприятие "Тазалык".

В определенный момент к этой работе привлекали даже непрофильное муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз". Несмотря на все усилия, городские власти до сих пор не могут навести порядок.

Отметим, что с аналогичной ситуацией Бишкек столкнулся минувшим летом.

Источник - 24.kg
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