Трамп объявил о выдвижении на пост президента США

10:51 16.11.2022

Глава 45-й администрации США Трамп объявил о выдвижении на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года



16 ноября 2022, Антон Никитин

Глава 45-й администрации США Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года.



В ходе специального обращения к своим сторонникам в штате Флорида Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов. Он заявил, что принял такое решение, чтобы сделать Америку вновь великой и выдающейся. Трамп попросил сторонников о поддержке, дружбе и молитвах, выразив уверенность, что это будет невероятное, но опасное приключение, передает ТАСС.



Незадолго до выступления Трампа на сайте Федеральной избирательной комиссии США появился документ, в котором указывается, что глава 45-й администрации США подал заявку на выдвижение кандидатом на пост президента США на выборах в 2024 году. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, Трамп стал первым, кто это сделал.



Президент США Джо Байден 9 ноября заявил о планах бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, но предупредил, что окончательное решение примет только в начале 2023 года. Днем ранее обозреватель Wall Street Journal Джерард Бейкер написал в статье, что Байден на посту президента США стал угрозой для американской демократии.