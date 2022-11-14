Хватит жрать ананасы! Токаев озвучил претензии к богатейшим каз-олигархам

11:41 16.11.2022

Токаев о богатых бизнесменах: Их не беспокоит судьба страны



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы 16 ноября высказался о богатых бизнесменах, сообщает Zakon.kz.

Президент постоянно призывает казахстанских богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу, развивать общественно значимые проекты.



По словам Токаева, в ответ иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстраненность, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране.



"По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук. Подобная позиция вызывает вопросы. Мы будем делать выводы".

Касым-Жомарт Токаев



Президент заявил, что состоятельные люди в других странах не только участвуют в решении внутренних проблем, но и содействуют продвижению национальных интересов за рубежом, используя свои бизнес-связи. Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм.



Токаев отметил, что относиться ко всему происходящему вокруг по принципу "моя хата с краю" недопустимо.



Ранее Токаев поддержал идею о создании городского венчурного фонда.



Анастасия Стативкина