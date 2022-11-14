КырСпикер грозит лишить зарплаты депутатов-прогульщиков

11:45 16.11.2022

Торага ЖК пригрозил депутатам сокращением зарплаты за отсутствие на работе



Спикер решил повысить трудовую дисциплину парламентариев.

БИШКЕК, 16 ноя - Sputnik. Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев пригрозил депутатам сокращением зарплаты из-за отсутствия на работе.

По его словам, "наводить порядок" в парламенте начнут с этой недели.



"Извините, есть много депутатов, которые проходят регистрацию, но не принимают участия в заседании. Мы будем требовать соблюдения Трудового кодекса, проверять порядок восьмичасового рабочего дня. Мы сократим зарплату тех депутатов, которые без уважительной причины будут отсутствовать на работе. Хочу предупредить всех", - сказал Шакиев.

Согласно Конституции КР, если депутат за одну сессию без уважительной причины пропустил 10 заседаний, его мандат подлежит отзыву. Спикер об этом не упомянул.