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|КырСпикер грозит лишить зарплаты депутатов-прогульщиков
11:45 16.11.2022
Торага ЖК пригрозил депутатам сокращением зарплаты за отсутствие на работе
Спикер решил повысить трудовую дисциплину парламентариев.
БИШКЕК, 16 ноя - Sputnik. Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев пригрозил депутатам сокращением зарплаты из-за отсутствия на работе.
По его словам, "наводить порядок" в парламенте начнут с этой недели.
"Извините, есть много депутатов, которые проходят регистрацию, но не принимают участия в заседании. Мы будем требовать соблюдения Трудового кодекса, проверять порядок восьмичасового рабочего дня. Мы сократим зарплату тех депутатов, которые без уважительной причины будут отсутствовать на работе. Хочу предупредить всех", - сказал Шакиев.
Согласно Конституции КР, если депутат за одну сессию без уважительной причины пропустил 10 заседаний, его мандат подлежит отзыву. Спикер об этом не упомянул.