Решение КырПарламента о границе с РУз получилось нелегитимным, - кырдепутат Мадумаров

11:48 16.11.2022

Решение комитета ЖК о границе с РУз получилось нелегитимным - Мадумаров



Парламентарий попросил торага озвучить свое мнение по поводу решения комитета.

БИШКЕК, 16 ноя - Sputnik. Депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров считает, что вчерашнее решение парламентского Комитета по международным делам, касающееся границы с Узбекистаном, "получилось нелегитимным".

По его словам, в регламенте ЖК говорится, что заседание комитета считается правомочным при участии большинства членов, то есть в данном случае для кворума требовалось участие восьми членов комитета из 14.

"Вчера во время заседания юрист Жогорку Кенеша заявил, что присутствуют семь депутатов, кворум обеспечен и решение может быть принято. Если мы сами нарушаем конституционный закон, то чего требовать от остальных? Нурлан Тургунбекович (Шакиев, спикер. - Ред.) прошу вас как человека, который любит справедливость, борется за это и имеет свою позицию, озвучьте свое мнение о решении комитета", - призвал Мадумаров.

Накануне комитет в трех чтениях одобрил соглашения о кыргызско-узбекской границе и совместном управлении водами Кемпир-Абадского водохранилища. Несколько депутатов в знак протеста отказались участвовать в голосовании и покинули заседание. Из зала вышли Чингиз Айдарбеков, Нилуфар Алимжанова, Адахан Мадумаров, Нуржигит Кадырбеков. Эрулан Кокулов покинул зал еще в начале заседания. Два депутата не участвовали.