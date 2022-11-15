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Большой переговорный мираж вокруг Украины, - М.Ростовский
12:20 16.11.2022

Большой переговорный мираж: что скрывается за риторикой о " диалоге по Украине"
У "переговоров без предварительных условий" все равно есть предварительные условия

Призрак бродит по Европе - но не призрак коммунизма, как во времена Карла Маркса, а призрак прекращения конфликта на Украине путем переговоров.

У "переговоров без предварительных условий" все равно есть предварительные условия

Несколько дней тому назад российский МИД взбудоражил патриотически настроенную общественность, объявив устами целых двух заместителей Сергея Лаврова о готовности Москвы к диалогу с Киевом и Западом "без предварительных условий". А на саммите G20 Владимир Зеленский заявил о наличии у него специальной "украинской формулы мира".

Желание огромного количества людей поверить в то, что прекращение конфликта на Украине уже маячит на горизонте, понятно, логично и объяснимо. Но, к сожалению, в текущих условиях это лишь мираж, раскручиваемый (политический мираж, в отличие от миража как природного явления, можно раскручивать) различными участниками противостояния в своих целях.

А теперь ложка меда в бочке дегтя. Новость, которая хотя бы на пару минут развеселит и порадует граждан РФ. Помните Гэвина Уильямсона - британского министра обороны, который в 2018 году публично предложил России "заткнуться и убраться прочь?" Так вот, на прошлой неделе его в третий раз за последние четыре года с позором уволили из британского правительства.

В первый раз Уильямсона убрали с поста министра обороны за то, что весной 2019 года он слил журналистам секретную правительственную информацию об экономических отношениях Лондона и Пекина. Затем осенью 2021 года его уволили с поста министра образования за то, что в условиях пандемии он превратил сдачу школьных экзаменов в настоящий ад для британских учащихся.

И вот последняя глава в этой увольнительной саге. 24 октября этого года новый премьер Риши Сунак назначил Гэвина Уильямсона государственным министром без портфеля, а уже 8 ноября его снова выгнали за буллинг и харрасмент в отношении коллег по парламенту.

Какое отношение это имеет к теме потенциальных мирных переговоров Москвы и Киева? А вот какое: размышляя еще в период пребывания Уильямсона в правительстве о таинственном круге его должностных обязанностей, колумнист газеты "Гардиан" выдал формулу "даже у министра без портфеля все равно есть какой-то портфель". Как круто сказано! Даже у "секса без обязательств" все равно есть какие-то обязательства. И к "переговорам без предварительных условий" это тоже относится - есть у них предварительные условия, и еще какие!

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков несколько дней тому назад: "Я могу только подтвердить позицию - мы к диалогу открыты, без предварительных условий". Казалось бы, сказано в стиле "яснее не бывает".

Однако МИД России, как и любой другой наш государственный орган, в своей деятельности обязан строго руководствоваться Конституцией РФ - причем не напоминая об этом специально каждые пять минут. А теперь смотрим последнюю редакцию нашего Основного закона. Статья 65: "В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: "Донецкая Народная Республика... Республика Крым. Луганская Народная Республика... Запорожская область... Херсонская область". Статья 67 часть 2.1: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Вот эти "десять шагов" в изложении агентства РИА Новости: "Радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины", "вывод российских войск и прекращение боевых действий", "возвращение справедливости", "противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".

А теперь, как говорится, следите за руками. Откуда президент Украины предлагает "вывести российские войска" в рамках своей "формулы мира"? С территории, которая согласно Основному закону РФ является частью российской территории. Все, разговор можно считать оконченным ввиду его полной беспредметности. То, что Зеленский "предлагает" России, на самом деле не сильно отличается от "формулы" Гэвина Уильямсона: "Заткнитесь и убирайтесь!"

"Разговор можно считать оконченным" - но он все никак не заканчивается. И предельно понятно, почему. Конфликт на Украине - кто платит за него очень высокую экономическую, финансовую и социальную цену? Не только прямые участники противостояния в виде самой Украины, России и Запада.

Есть масса стран, жители которых не особо отличают Украину от Гондураса, но при этом платят в несколько раз больше, чем в прошлом году, за товары, которые являются предметами первой необходимости или и вовсе сталкиваются, выразимся деликатно, с необходимостью ограничить свой пищевой рацион.

Эти страны хотят знать: почему на Украине все никак не заканчивается? Кто тот упрямец, который говорит "нет" переговорам? Естественно, занимать эту нишу упрямца никто не хочет. Поэтому Зеленский и упражняется в высокопарной риторике: "Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Приняв участие в саммите "Группы двадцати", я представил предложения таких решений - конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами".

Но вся эта завлекательная риторика про "сотворцов мира" (кто, интересно, откажется от шанса стать "сотворцом"?) - всего лишь сотрясение воздуха. А вот что в Киеве говорят уже не в порядке трепа, а чисто и конкретно по делу.

Главком ВСУ Валерий Залужный в своем телеграм-канале: "Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений". Грубо, на грани (или уже за гранью) нарушения субординации и принципа подчиненности армейского командования избранному гражданскому руководству страны, но зато прямо и честно. Нужно ли еще к этому что-то добавлять?

Хотя можно и добавить: днем по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге, Черкассах и других городах.

Мих.Ростовский
15.11.22

Источник - МК
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