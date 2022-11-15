 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Отступать некуда! РосОбщество требует перемен, - Иван Охлобыстин
14:18 16.11.2022

Отступать некуда
общество должно согласиться с необходимостью перемен на всех уровнях
Иван Охлобыстин

С удивлением встречаюсь с укорами в упаднических настроениях. Что вы! Скорее всего вы мало знакомы с моими взглядами. Я - законченный оптимист. Я верю в нашу тотальную победу, потому что с нами Бог.

На данный момент мы сохранили жизни русским солдатам, и этого уже более чем достаточно для оптимизма. "Не человек для субботы…" - гласит Писание.

Но так же я считаю, что людям Русского Мира необходимо быть реалистичными.

Еще раз: Херсон сдаем, армия слабая, потому что не может удержать Херсон. Все очевидно. Чего путать?

Другое дело - чего делать?

Прежде всего: выводы.

И эти выводы не должны приводить к общественному раздраю, они должны приводить к общественному согласию.

Общество должно согласиться с необходимостью перемен на всех уровнях.

Как то: редакция вредной 13 статьи Конституции, которая современному, российскому обществу не позволяет сформировать свою идеологию, для его окончательного созидания. Как раз наоборот - 13 статья Конституции должна утверждать приоритет государственной идеологии, если она есть.

А она вполне может появиться. В прошлой статье я уже упоминал Проханова, Прилепина, Дугина и т.д. Этим людям сам Бог велит создать смысловую платформу для мотивации многих поколений россиян в будущем. Они верные слуги Русского Мира.

Еще было бы неплохо "раскулачить" некоторых слишком жадных граждан, а все полученные средства бросить на обеспечение семей участников СВО. Ребятам будет веселее воевать, зная что их семьи в достатке и уважении.

Что же касается всего остального, то я уже прежде писал: не будет ничего нового.

Мы будем долго раскачиваться, потом "большой кровью" всех победим, потом будет период возрождения, который подарит нам новые города и новых поэтов, потом мы опять зажремся, и жизнь вернет все на круги свои - Война, Ренессанс, Декаданс, Война.

Так было в прошлом столетии, так было в позапрошлом, так было всегда, только масштабы менялись. Сейчас мы на опять на самом пике. Против нас полмира. Остальные полмира держат нейтралитет. Так что мы одни. Отступать некуда, и это гарантия нашего успеха.

Будь Европа с Америкой поумнее, то свою маниакальную месту о нашем уничтожении, можно было бы реализовать значительно проще - дать нам все что хотим. Мы очень грешные люди, и это бы нас убило. Но милосердный Господь не наделил наших врагов нужной порцией мудрости и они делают все для нашего процветания, пытаясь нас всего лишить. А ведь ничего удивительного. Просто законы природы. Просто сопротивление материалов.

Так что: нельзя нас уничтожить, мы теперь сами часть русской культуры.

В самом негативном варианте, наши правнуки будут делать себе татуировки "Донбасс" и кричать "Гойда!". Это уже в крови.

И рано или поздно мы победим.

Источник - Завтра
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