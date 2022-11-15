Банкротство криптовалютной биржи FTX как предвестник глобального кризиса на фоне гибридной войны

14:20 16.11.2022

логика обстоятельств работает сейчас именно в этом направлении

Олег Щукин

15.11.22



Мысль о том, что коллективный Запад, он же "альянс демократий", руками марионеточного киевского режима ведет на Украине и по всему миру гибридную прокси-войну против России стала уже общей не только в медиа-риторике конфликтующих сторон, но и в официальной дипломатии. Куда менее распространено понимание того, что и Россия ведет против "альянса демократий" гибридную прокси-войну по всему миру - войну, в которой боевые действия идут против накачанных западным оружием и средствами связи наемников. В ней полки, бригады и спецподразделения Украины играют не первостепенную и даже не второстепенную, а в лучшем случае третьестепенную роль.



Поэтому утверждение: "Так не воюют!" - будучи относительно справедливым по отношению к внешним, видимым проявлениям специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, мало касается иных, политических и экономических ее проявлений. А эти проявления, можно сказать, идут уже сплошным потоком. Как говорится, имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит, имеющий ноздри да чует!



Взять хотя бы внезапное банкротство зарегистрированной на Багамских островах криптобиржи FTX, сделавшее "антигероем дня" номинального руководителя этой структуры Сэма Бэнкмана-Фрида, якобы потерявшего в результате все свое состояние в 16 млрд долларов и ушедшего в отставку. Учитывая тот специально оговариваемый факт, что Сэм Бэнкман-Фрид значился в списке ведущих спонсоров Демократической партии и отмывал для нее деньги, выделенные в качестве "помощи Украине", очевидна привязка этого банкротства и к промежуточным выборам в США и саммиту лидеров G20. Примечательно, что банкротство случилось не до, а после дня голосования 8 ноября, и практически прямо накануне встречи лидеров на Бали. Последний фактор существенно изменил фон встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джозефом Байденом.



Конечно, можно считать это случайным совпадением, но давайте все-таки сделаем следующее:



Во-первых, согласимся, что данное событие "ломает" логику повышения ставок американским Федрезервом, который, задрав свою учетную ставку до 4% вроде бы притормозил инфляцию в Соединенных Штатах до "приемлемых" 7%, но при этом поставил под дуло всю их "зомби-экономику", а также экономику западных партнеров. Где, несмотря на попытки центробанков увеличить свои ставки следом за ФРС, инфляция остается на двузначном уровне и продолжает расти;



Во-вторых, отметим, что параллельно западные лидеры резко активизировали тему "перемирия" между Москвой и Киевом на всех уровнях, кроме уровня Путина, не поехавшего ни на саммит АСЕАН в Таиланд, ни на саммит G20 в Индонезию;



В-третьих, наконец, попытаемся сравнить конфликт России с Грузией в Южной Осетии 2008 года и нынешнюю специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.



И в 2008 году в Грузии, и в 2022 году на Украине начало боевых действий было привязано к проведению Олимпийских игр: только 14 лет назад это была Летняя Олимпиада в Шанхае, сейчас - Зимняя Олимпиада в Пекине. Здесь же можно напомнить и про Зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году, за которой последовала победа киевского "евромайдана", выход Крыма из состава Украины и начало конфликта в Донбассе. Конечно, во время пятидневной "войны 08.08.08" Россия лишь отвечала на агрессию грузинской армии против непризнанной Южной Осетии и против российских миротворцев на ее территории, теперь же роль "запала" конфликта сыграли постоянные нарушения киевским режимом Минских соглашений и угроза массированно агрессии его вооруженных формирований против народных республик Донбасса: Донецкой и Луганской.



Как можно вспомнить, 14 лет назад, разгромив грузинских агрессоров, российская армия не стала захватывать столицу и территории этой бывшей союзной республики и удовлетворилась ее фактической демилитаризацией. Сейчас же подобный вариант не состоялся, поскольку логистика для военной помощи режиму Зеленского со стороны США и их союзников не была перекрыта, в отличие от режима Саакашвили 14 лет назад. Да и географический фактор этому препятствовал. Правда, в еще большей степени этому воспрепятствовал политический фактор: втягивание "альянса демократий" в "поддержку Украины". Тогда собственно военная фаза конфликта завершилась в течение пяти дней, сейчас же она заходит уже на десятый месяц, и в итоге это действительно есть и будут крупнейшие боевые действия в Европе с конца Второй мировой войны.



Но тогда, в 2008 году, и банкротство Lehman Brothers было заявлено уже 15 сентября, практически всего лишь через пять недель после начала конфликта, теперь же понадобилось почти девять месяцев, чтобы в системе западной экономики было проявлено "слабое звено". Конечно, до "цены вопроса" в случае с Lehman Brothers банкротство FTX по своим масштабам явно не дотягивает: речь идет не о сотнях, а всего лишь о десятках миллиардов долларов, к тому же сильно девальвированных по сравнению с 2008 годом. Но и "запас прочности" у финансовых институтов коллективного Запада сейчас гораздо ниже, чем был 14 лет назад. Поэтому "на линии огня" логичнее было бы увидеть не криптобиржу, а каких-нибудь проблемных гигантов, балансирующих на грани пропасти, типа Credit Suisse или даже легендарного в этом отношении Deutsche Bank. Но тут, как говорится, лиха беда начало, а "принцип домино" никто не отменял.



Конечно, не факт, что неизбежный глобальный кризис начнется именно с банкротства FTX - точно так же, как финансовый кризис 2008-2009 годов лишь номинально начался с банкротства Lehman Brothers, но логика обстоятельств работает сейчас именно в этом направлении. И коллективный Запад все четче начал осознавать, что в его гибридной войне против России победитель, оказывается, вовсе не определен заранее. Отсюда и экстренные "мирные инициативы", которые из тайных становятся все более явными, а их предлагаемые нашей стране условия - все менее дискриминационными по отношению к ней. Беда для США и их союзников здесь лишь в том, что Россия полностью в курсе создавшейся - в том числе и благодаря ее усилиям - ситуации, а потому явно "взяла паузу", на фоне которой все слова и действия "альянса демократий" пока выглядят все более неадекватными и бессмысленными. А следом за Россией постепенно берут паузу в отношениях с "альянсом демократий" и другие страны мира. И эта пауза все больше напоминает "глаз циклона". Или "глаз циркона".