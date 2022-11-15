Света Тихановская провозгласила себя президентом Белоруссии

14:39 16.11.2022

Президенты Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимир Путин "украли" победу на президентских выборах 2020 года в Белоруссии у оппозиции. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в статье для для Politico под названием "Я избранный президент Белоруссии, и вместе мы победим".



"Я победила Лукашенко на выборах 2020 года, но он украл победу с помощью силовиков, КГБ и Путина",

- заявила она.

По словам Тиханвской, именно российский лидер обеспечил Лукашенко финансовую поддержку, "прислал пропагандистов и подготовил силы для вторжения", а взамен "заручился поддержкой для вооруженной агрессии против Украины". При этом Тихановская считает, что российское спецоперация на Украине "крайне непопулярна в Белоруссии, как и сам Лукашенко".



"Его поддерживает не более 25 процентов населения, в основном это пенсионеры, пророссийски настроенные чиновники и сотрудники спецслужб, которые зависят от государства… Белорусы хотят немедленного вывода российских войск с Украины и Белоруссии. Они признают Лукашенко военным преступником и надеются, что он предстанет перед судом. Большинство просто хочет, чтобы он ушел", - написала она, но не представила никаких доказательств своим словам.



Беглая оппозиционерка также призвала страны Запада оказывать поддержку белорусам, которые бегут из страны, усилить санкции против Александра Лукашенко, а также попросила корпорации Google, Meta (организация запрещена в РФ) и TikTok помочь "обеспечить безопасность активистов и журналистов и разработать инструменты, помогающие обойти слежку и цензуру".



Напомним, Тихановская проиграла президентские выборы в Белоруссии и бежала из страны. 10 сентября 2020 года Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал ее избранным президентом. При этом на уровне Евросоюза она так и не была признана главой государства. Сама Тихановская ранее называла себя "лидером демократических сил", "национальным лидером", но не главой государства или президентом.