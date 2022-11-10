Истоки Казахстанской государственности, - Заринэ Джандосова

15:31 16.11.2022 ИСТОКИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КАЗАХСТАНА И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСКОЙ НАЦИИ. КРАТКИЙ КУРС

Истоки государственности Казахстана и условия формирования казахской нации. Краткий курс

Писатель Лев Усыскин поговорил с заведующей кафедрой Центральной Азии и Кавказа восточного факультета СПбГУ Заринэ Джандосовой, в результате – прослушал впечатляющую лекцию об истоках государственности Казахстана.

10.11.22



– Заринэ Алиевна, давайте поговорим о Казахстане и населяющем его народе. На мой взгляд, ситуация немного парадоксальная. Казахстан для России – ближайший сосед, а про казахов обычный русский человек знает меньше, чем, допустим, про узбеков. При том, что с Узбекистаном нет общей границы. То есть, на вопрос "кто такие казахи и от кого они произошли" он едва ли ответит внятно – не говоря уже о том, что бы ответить правильно.



– Да, это странно. На самом деле формирование узбекской нации – гораздо более сложная и запутанная история, чем формирование казахской.



– Ну, как мне кажется, средний россиянин представляет, что есть Узбекистан, там есть города – Бухара, Самарканд, Ташкент – и что люди с древних времен жили в этих городах и вокруг. Были разные древние государства – Бухарский эмират, Хивинский и так далее. А на территории Казахстана – не было, и он потому воспринимается как такая земля без истории.



– Это, конечно, неверно. На территории Казахстана было государство и даже несколько государств. Более того, эти государства возникли довольно рано.



– Хорошо, тогда я попрошу вас дать такой короткий очерк влияния этих исторических государств на формирование казахов. Тут тоже есть такое недоумение: внимательные люди, побывавшие в Казахстане, замечают два момента в тамошней, можно сказать, официальной идеологии. Во-первых, Казахстан отчасти позиционирует себя как преемника монгольской империи Чингисхана и в этом отношении даже успешно конкурирует с Монголией. А с другой – казахи опять же позиционируются как потомки кипчаков. И одно с другим как-то не очень клеится. Так монголы или кипчаки?



– Во-первых, мне кажется, что официального идеологического посыла о происхождении от монголов Чингисхана нет, потому что Золотая Орда – это не монголы Чингисхана. Золотая Орда - это улус Джучи, одно из монгольских государств, занимавшее весь степной регион, западную часть Великой Степи и, соответственно, это те народы, которые жили в Великой Степи, включая кипчаков. Это уже не вполне монгольское государство – это , скорее, тюркское государство. То, что монголы-чингизиды стояли во главе этого государства, не говорит о том, что это – государство Чингисхана. Во-вторых, те отдельные реплики, раздающиеся в Казахстане, о том, что, де, Чингисхан был казахом, и Казахстан – прямой наследник государства Чингисхана – эти реплики не разделяются основной массой историков в Казахстане и вне его. Вообще в Казахстане существует некоторый раскол среди историков, и ряд ученых действительно позволяет себе публиковать, скажем так, не слишком научные сочинения. Но официальные многотомники по истории Казахстана таких версий не содержат. А праздники типа "Юбилея Золотой Орды" безусловно проводятся, потому что Золотая Орда, распавшись, породила одно из протоказахских государств.



– Но ведь есть же сегодня – банкноты с Чингисханом?



– Банкноты может и есть – я, впрочем, не видела – ну и что? Потомки Чингисхана, Чингизиды, до середины 19 века были казахскими ханами. Казахи в этом плане были последними наследниками государства Чингисхана, у которых правили Чингизиды В других частях, на которые распалось это государство, давно уже сменились правящие династии. Так что – отчего бы не хвалить Чингисхана, если от него пошла правящая династия?



– Хорошо. Тогда, если можно – краткую историю государств на территории Казахстана…



– Золотая Орда вырастает из улуса Джучи, части империи Чингисхана, отданной его сыну Джучи. Точнее говоря, территория нынешнего Казахстана входит в состав двух улусов – Джучи (степные районы) и Чагатая (южные районы Казахстана). В Чагатайский улус входил также Мавераннахр, Восточный Туркестан и так далее. А улус Джучи – это огромная территория от Иртыша до Дуная, включая Крым, вассальные русские территории. Через какое-то время Золотая Орда, побыв одним из самых крупных государств Евразии, начинает распадаться. И в XIV веке появляется государство под названием Ак Орда – Белая Орда, занимающая территорию восточной части Дашт-и-Кипчака, т. е. восточную часть улуса Джучи. Иными словами, степную часть современного Казахстана. В принципе Дашт-и-Кипчаком, Кипчакской степью называется вся западная часть Великой Степи, от Алтая до Дуная. Потому что есть еще восточная часть – от Алтая до Манчжурии. И вот эта Ак Орда с точки зрения официальной казахстанской историографии является первым протоказахским государством. То, что это было государство, не подлежит сомнению – это было ханство…



– А как оно выглядело: чисто кочевое государство или были какие-то города, столица?



– Это было кочевое государство, одно из многих, но в маргинальных зонах оно охватывало и городские центры. Для Казахстана таким пограничным местом, между Ак Ордой и улусом Чагатая, является так называемый район присырдарьинских городов. По-другому это место называется Туркестан. Плотно заселенный с древности район оседлости. Центром является городок Туркестан. Там священная могила Ходжи Ахмада Ясави – был такой суфий, основоположник суфийского братства Ясавийя. Этот городок на протяжении веков был центром притяжения для всех казахских ханов, а до этого – ханов Ак Орды, государства Абу-л-Хайра, сменившего Ак Орду в начале XV века.



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– То есть, Туркестан был столицей, там жил хан, находился двор…



– Да, Туркестан или другие города присырдарьинской зоны, например, Сыгнак. Но про двор говорить сложно – это не государство типа персидских или китайских. Здесь не двор, а ставка верховного правителя. Собственно, даже в Золотой Орде долгое время ставка находилась в поле. Это со временем они стали строить города – Сарай один, Сарай другой. Но это не значит, что до строительства городов Золотая Орда не была государством. Второй такой зоной городов был пояс вдоль гор в Южном Казахстане – города, которые возникли еще в согдийское, дотюркское время. Вдоль этих городов шел маршрут так называемого Великого Шелкового Пути. Городов было много: Тараз, Исфиджаб, они возникли с началом торговли Средней Азии с Китаем. И городскую жизнь здесь описывали китайские путешественники.



– А население городов было персоязычным?



– На Сырдарье существовало государство, называвшееся Кангюй – на рубеже и в первые века нашей эры. Его современником было государство Усунь на территории Семиречья. И государство Давань на территории Ферганы. Кангюй ассоциируется с Канха, которая упоминается в Авесте и в "Шах-наме" – это столица туранских правителей. То есть, Кангюй – это китайское название, а иранское – Канха или Канг. Существовало это ираноязычное государство на протяжении нескольких веков. Оно было полуоседлым – полукочевым. Там были города с оседлым населением и была контролируемая оттуда кочевая и полукочевая периферия. И эти города постепенно были тюркизированы в следующую эпоху. Но частично сохраняли ираноязычное население. А города в предгорьях – это согдийские торговые фактории. Центром Согда был Самарканд (Мараканда). Они были также на территории нынешней Киргизии – в частности, там находился город Баласагун, древняя караханидская столица.



– Но вернемся в XIV век. Значит, Ак Орда все эти территории в себя включала...



– Вы здесь упомянули кипчаков. Вот смотрите, если брать в целом историю региона, то тут происходит несколько важных процессов. Во-первых, появляется кочевая цивилизация – в начале первого тысячелетия до нашей эры. В лице ираноязычных кочевников, известных нам как скифы, саки, массагеты – и еще масса названий. Они обитали на пространстве Великой Степи, создали там кочевую цивилизацию, но параллельно с ними, в более восточных районах, кочевая цивилизация охватывала прототюркские племена. Тут все было предопределено: по-другому, иначе как через кочевое скотоводство, осваивать эту территорию было невозможно. Экономически и географически предопределено. Поэтому мы и называем это кочевой цивилизацией – то есть, таким культурно-хозяйственным типом, который никак не связан с языком, этничностью, религией. И параллельно с этой кочевой цивилизацией в оазисах, там, где можно было заниматься земледелием, возникали земледельческие области, и все первое тысячелетие до нашей эры и половина первого тысячелетия нашей эры – это был восточноиранский мир. То есть, и саки, и оседлые народы этой зоны говорили на восточноиранских языках. Это восстанавливается по топонимике и по ономастике – анализу имен правителей. То, что дошло до нас в различных письменных источниках, античных и китайских. И где-то с середины первого тысячелетия начинается тюркизация Великой Степи. Хотя можно сказать, что она началась и раньше, так как хунну (гунны) были в значительной степени тюркоязычные. Хотя в этом конгломерате племен наверняка были и ираноязычные, а может, даже предки монголов, типа киданей. В общем, тюрки принесли несколько иной вид культуры, искусства – отличающийся от известного нам скифского, с его звериным стилем, характерным характером захоронений и т. д.



В VI веке возникает Великий Тюркский каганат. На территории Казахстана это Западный Тюркский каганат, в последующие два века на его развалинах появляются другие государства: Тюркешский каганат, Карлукское государство, Кимакское государство. Волны тюркских племен ассимилировали остатки иранских кочевников на этой территории. И не только кочевников, но и оседлое население. Есть тюркские племена, довольно рано перешедшие к оседлости – например, племя карлуков. В Xвеке на основе Карлукского государства возникло довольно мощное государство Караханидов. Потому что они заняли такую экологическую нишу в Юго-Восточном Казахстане, что переход к оседлым формам был хозяйственно обусловлен. Кроме того, карлуки стали первыми тюрками, принявшими ислам.



– Еще одно государство на территории Казахстана…



– Да. Вообще, если взять весь этот регион, то наблюдается очень четкое противопоставление двух видов цивилизации: кочевой и оседлой. И поэтому до XIXвека, даже до XX века оно существовало. То есть, для окружающих было важно, кто кочевник, а кто нет. Потому что кочевник сохранял многие черты, свойственные старому миру: обычное право или определенную долю языческого мировоззрения – хотя формально он был мусульманином. Например, еще в XVIII веке некоторых казахских ханов хоронили вместе с лошадьми и в полном воинском облачении. Для степняков такое сохранение доисламских обычаев было нормой. А южнее, в Мавераннахре, где кочевой мир заканчивался, к X веку уже уверенно утвердился ислам. VIII век был таким переходным – от зороастризма и других религий, а IX и Xвека – уже утверждение ислама в Мавераннахре.



– Так откуда взялись кипчаки?



– И вот среди этих многочисленных тюркских волн (тюргеши, огузы, карлуки) у нас появляются кипчаки. Они появляются сначала в составе так называемого Кимакского каганата – при этом, происхождение кимаков довольно запутано, некоторые считают их тюрками, некоторые – монголами. Но, тем не менее, они занимают всю территорию Казахстана. По сообщениям арабских географов, у них были столичные города в районе Иртыша – археологические данные этого, впрочем, не очень подтверждают. Постепенно кипчаки становятся все более и более могущественными в составе кимакского союза племен, оттесняют кимаков на задний план, растворяют в себе. Кипчаки начинают господствовать в степи на рубеже X-XIвеков. XI век – это уже век кипчакского доминирования. И персы, которые в XI веке много пишут об этих местах в своих исторических и географических сочинениях, используют термин "Дашт-и-Кипчак", "Кипчакская степь". Это название сохраняется в персидских источниках вплоть до позднего средневековья.



– Насколько язык кипчаков был близок к современному казахскому?



– Кипчакская группа языков велика. Она включает, например, татарский, ногайский, карачаево-балкарский. Это все языки, довольно близкие друг другу. Естественно, казахский родственен кипчакскому, как русский родственен своему предку, старославянскому. Из этих языков есть три, наиболее близких между собой: это казахский, ногайский и каракалпакский.



– Письменность какая-то была у кипчаков?



– Письменности у них нет. Если не считать армяно-кипчакскую письменность XV-XVIвека (в Крыму). Вообще, первые памятники тюркской письменности – это орхоно-енисейские рунические памятники, они созданы тюрками на территории Монголии. А первыми тюркскими памятниками на территории, близкой к Казахстану, являются памятники караханидского времени, написанные на тюркском языке. Это "Кутадгу-билик", такая философская поэма на тюркском языке, которая несет персидское влияние. А еще – словарь Махмуда Кашгарского, он написан на арабском, но это словарь тюркских наречий.



– Это какое время?



– XI век. Потом появляются и другие. Например, "Кодекс Куманикус" на кипчакском языке. Это уже ближе к Европе, западная часть Половецкого поля. Старокипчакские тексты – это XIII-XIV века. Но в доордынский период толком письменности не было на территории "Дашт-и-Кипчака". Потом, после принятия Ордой ислама, появилась письменность по канонам арабо-персидской традиции, что характерно для всех исламских стран.



– А на староказахском языке когда появляются первые тексты?



– Это исторические сочинения. Есть текст 1504 г. "Таварих-и гузида-йи нусрат-наме", приписываемый Шейбани-хану, на чагатайском (староузбекском) с сильными кипчакскими элементами, и текст начала XVII в. Кадыргали Джалаири "Джами ат-таварих", язык которого тоже чагатайско-кипчакский. Сейчас в Казахстане принято считать его первым казахским историком, а сам текст – староказахским.



– Так. Доехали мы таким образом до XIV века. Про завоевания Чингисхана говорить не будем?..



– Так, а что сказать?



– Чингисхан отвоевал всю эту территорию у Хорезма, государства хорезмшахов?



– Нет, если мы говорим про степь, "Дашт-и-Кипчак", то там не было Хорезма. Хорезмшах доходил, максимум, до низовьев Сырдарьи.



– А Отрар пресловутый?



– Он на Сырдарье. Да, это была территория Хорезма. Те самые присырдарьинские города на стыке кочевой и оседлой зон. Это фронтирный район, за него все время шла борьба. Не стану повторять известную историю про гибель Отрара. Но вообще это был самый северный форпост Хорезма, знаменитый город, центр учености, город, где была хорошая библиотека. Такой форпост мусульманской цивилизации на границе с языческой тогда степью. И его значение было велико для мусульманского мира, и, в частности, для хорезмшаха как одного из лидеров этого мира. Соответственно, оборона и гибель Отрара – существенная часть казахской исторической традиции. И, коли вы упомянули банкноты – на одной из них изображен Абу Наср Аль-Фараби, уроженец Отрара и крупнейший философ того времени. Казахи гордятся им как первым казахским ученым, хотя понятно, что все свои труды он писал по-арабски. Казахский национальный университет носит имя Аль-Фараби.



Дальше, как я уже сказала, произошло разделение территории между улусом Джучи и улусом Чагатая – именно по цивилизационному признаку: все чисто кочевое – к улусу Джучи, а та часть, где была хотя бы полуоседлая жизнь – к улусу Чагатая. И, кстати, это разделение сыграло определенную роль в будущем появлении у казахов жузовой системы.



– Давайте о жузах чуть позже отдельно поговорим.



– Хорошо. Итак, из улуса Джучи – Золотая Орда, из нее – Ак Орда, из Ак Орды в начале XV века – так называемое Государство Абулхайра. У него есть и другое название: Государство Кочевых Узбеков. Понятно, что казахские историки, в том числе и в обобщающих трудах, избегают этого названия. Чтобы не возникало путаницы между кочевыми узбеками и теми, кого сейчас называют узбеками. Более того, Государство Кочевых Узбеков – это вообще не этноним. Кочевники Восточного Дашт-и Кипчака назывались узбеками потому, что их ханом был Узбек. Он был знаменит тем, то принял ислам и исламизировал своих подданных, то есть – Степь.



– У меня вопрос. Золотоордынкий хан Узбек (1283 - 1341), сделавший ислам госрелигией в Орде, и тесть Юрия Московского – это он или другой Узбек?



– Да, это тот самый хан Узбек первой половины XIV в. Тюрко-монгольское население Степи (золотоордынцы) называлось узбеками по его имени. В конце XIV века при Тимуре (захватившем власть в западной части бывшего улуча Чагатая) всех степняков стали называть узбеками. Название это, таким образом, относится и к той совокупности тюркских (кипчакских и кипчакизированных) племен, которые занимали этническую территорию будущих казахов. A Абулхайр, потомок сына Джучи Шибана, создает свое государство, и вот он точно имел свою резиденцию в Туркестане. Всем хотелось селиться или, по крайней мере, зимовать возле усыпальницы великого шейха. И он воевал за эту территорию с властителями Мавераннахра.



– Это уже Тимуриды были?



– Да. Тимур регулярно ходил войной на эту территорию. В том числе – преследуя Тохтамыша, последнего золотоордынского великого хана. И Тимуру принадлежит идея построить роскошный мавзолей в Туркестане, над могилой Ходжи Ахмада Ясави. Oн был возведен в стиле основных построек Тимура в Самарканде. Та же самая архитектура, не очень оригинальная, вывезенная из Ирана. Реплика иранского архитектурного стиля в Южном Казахстане – это, конечно, очень сильно. Главный архитектурный памятник Казахстана.



– Что было дальше при Тимуридах?



– Государство Тимура возникает в западной части Чагатайского улуса. А в восточной части возникает государство Могулистан, где до 17 века правят Чингизиды. Оно охватывало современную Киргизию, Восточный Туркестан, Юго-Восточный Казахстан. А государство Тимура осуществляет экспансию не на Могулистан, не на север в Дашт-и-Кипчак – Тимур идет на завоевание Ирана. Он идет на запад, как бы путем, обратным пути Александра Македонского. Именно поэтому Государство Тимура и особенно Государство Тимуридов – это абсолютно, до мозга костей персидские государства. Государство со столицей в Герате – это одна из последних вершин классической персидской культуры.



– Это где Алишер Навои и Хуссейн Байкара?



– Да, конечно. И Абдуррахман Джами.



– А главный враг Тимуридов – Шейбани -хан – это и были казахи?



– Нет. Во-первых, сам Шейбани-хан – Чингизид. Он потомок одного из сыновей Джучи, Шибана, и потомок Абулхайра. Во-вторых, он опирался на армию, набранную из кипчакского (по языку) населения степи. Это население можно, конечно, называть протоказахским, но дело в том, что я не верю вообще в концепцию этноса…



– А разговаривали они…



– На кипчакском языке Дашт-и-Кипчака. Но поскольку все кочевое население Дашт-и Кипчака в тимуридскую эпоху именовалось "узбеками", то его воины-степняки были "узбеками", когда пришли в Мавераннахр на рубеже XV –XVI веков. Но это вовсе не значит, что они стали определяющей компонентой современной узбекской нации. Современные узбеки – это сложная композиция, включающая в себя массу племен. Даже таких, которые очень рано осели и утратили племенное деление. При переходе к оседлости родоплеменное деление постепенно утрачивается, а при кочевой жизни – сохраняется, так как кочуют родами. Пастбища – это родовая собственность. И вообще, активное нацстроительство узбеков началось уже в советское время. А так Шибанидов, династию Шейбани-хана, персы в XVI веке, в сефевидских источниках, часто называли "узбекскими султанами". А что касается казахов, то термин "казах" появляется как соционим во второй половине XV века, незадолго до прихода Шейбани-хана в Мавераннахр. Происходит отделение нескольких даштикипчакских племен от основного массива Абулхайра, и они уходят на территорию Могулистана. И просят покровительства у могольского хана Исен-Буги. А в то время существовал термин "казак" в значении "свободный, вольный человек" и этот термин применялся для тех людей, в первую очередь, отпрысков знатных родов, которые могли отделиться и кочевать отдельно, отдалиться куда-то. Это называется "казаковать". В персидских источниках – "казак кардан".



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– Да. Я помню, в русском переводе "Бабур-наме". Там Бабур пишет "во времена казачества"...



– Вот-вот, он пишет: "во времена моего казачества". Собственно, русское слово "казак" – отсюда же. То есть, "казак" и "казах" – по сути, одно и то же слово. В данном случае, имелось в виду, что Гирей и Джанибек отделились и стали как бы вольными. Но при этом приняли сюзеренитет другого властителя – могольского хана. Могольские источники называют их "узбек-казаками", то есть, это узбеки Государства Абулхайра, которые начали казаковать. Таким образом, в начале этот термин возник не как этноним, а как соционим – означал определенный социально-государственный статус людей, а не их происхождение.



– В "Википедии" о происхождении казаков можно прочитать разные версии. Например, А. Гордеев указывает на тесные связи русских и половцев при несении службы по охране границ и исполнении ямской повинности. Следуя его логике, можно предположить, что казачество возникло как итог взаимной ассимиляции русских и половцев. Гумилев связывает этногенез терских казаков с хазарами-христианами, а казачество в общем воспринимал как крестившихся половцев. В целом точка зрения исследователей, считающих предками казаков половцев-кипчаков, представляется убедительной...



- А потом ослабевает хватка Могулистана над Семиречьем, эти племена оказываются предоставлены сами себе и создают свое собственное государство. Государство это разрастается и становится Казахским ханством. Это происходит в последней трети XV века, и в XVI веке это уже такое полнокровное государство, которое в правление хана Касыма занимает очень большую территорию. Есть описание этого ханства, в частности, в сефевидских источниках, где говорится, что если он станет собирать войска – то соберутся все от Волги до Туркестана. Причем, описывается, как государство "сотни городов" - имеются в виду, конечно, присырдарьинские города. А потом, в XVI-XVII веках, происходит консолидация племен из-за того, что появляются внешние враги. То есть, сама кочевая жизнь не способствует консолидации племен – наоборот. Они постоянно соперничают. Но они говорят на одном – староказахском языке, имеют одну культуру и с появлением внешнего врага консолидация происходит. Этим внешним врагом стали джунгары – позднемонгольские племена, они жили на территории Западного Китая и начали свою экспансию на запад, на территорию казахских племен. А между тем, термин казахи, Казахстан появляется в персидских источниках уже в конце XV века. Есть сочинение "Бадаи ал-вакайе", написанное в Герате при поздних Тимуридах – и там упомянут Казахстан. Так вот, эти джунгары очень поспособствовали консолидации казахского народа, осознанию им некоторого своего единства. Потому что джунгары, при определенной культурной близости – они тоже кочевники – имели четкие отличия от казахов. Во-первых – язык, родственный калмыцкому. Джунгары по-казахски так и называются – калмак. А во-вторых – религиозное: они были не мусульмане, а буддисты. Эти джунгарские войны длятся на протяжении нескольких веков, и многие казахские ханы отличаются в борьбе с джунгарами – вплоть до начала XVIII века. При этом джунгары совершали масштабные рейды вглубь казахской территории, восточная часть Казахстана входила в состав Джунгарского государства. К началу XVIII века это процесс – консолидации – в общем, завершается. Cобираются курултаи, представляющие все племена и жузы, на них произносятся речи во славу этого объединения для борьбы с общим врагом. На севере и северо-западе же были столкновения – с башкирами, ногайцами, на западе с туркменами – но это было такого локального характера, в рамках того или иного жуза. А вот джунгары – это был общий враг.



– Теперь настало время рассказать про жузы. Так что это такое, когда появилось и как работает?



– Жузовая система, как я понимаю (не все с этим согласятся), сформировалась на базе государств. То есть, еще в период Золотой Орды эта территория была поделена между двумя улусами, степным и оазисным. Что касается Западного Казахстана, где расположен младший жуз, то отделение произошло в тот момент, когда государство Абулхайра выделилось в отдельное ханство, при этом западная часть Казахстана попала в состав Ногайской орды. То есть, племена разделились между Ногайской ордой, Государством Абулхайра и Могулистаном. И, соответственно, их развитие происходило в разных условиях. Потом в Казахском ханстве они на какое-то время объединились, но оно тоже периодически распадалось – центральная власть то усиливалась, то ослабевала. Или же просто кто-то откочевывал – это есть такое понятие у кочевников, "откочевать". То есть, если кто-то недоволен верховным властителем, он просто откочевывает к другому.



– Как каракалпаки?



– Как много кто. Эти откочевки прослеживаются вплоть до XX века. Во время восстания 1916 года, спасаясь от преследования российских властей, часть казахских родов просто откочевала в Китай.



– Для справки читателям – имеется в виду вооруженное выступление мусульманского населения среднеазиатских владений Российской империи против русских поселенцев и центральной власти, вызванное трудовой мобилизацией во время Первой мировой войны и осложненное межэтническим напряжением... Так когда сформировались жузы?



– Обычно считается, что XVII век.



– А слово это что означает?



– "Жуз" - это сотня. Я не знаю, возможно, есть какие-то оригинальные версии, но это в принципе так. Ну, есть версия, что от арабского "джуз", что значит "часть", но мне кажется, это искусственно. Дело в том, что, помимо включенности в разные государственные образования, специфика жузов связана с хозяйственно-экономическими моментами. Старший жуз занимает юг и юго-восток. Это зона предгорий. В предгорьях главным образом вертикальное кочевание – в летний период кочуют со своим скотом в горы. На небольшие расстояния – в целом 80-100 км за годовой цикл. Так же, кстати, обстоит дело у киргизов. Это способствует сохранению зимников, которые находятся у подножья гор, и где остаются женщины, дети, старики. Фактически, это полуоседлая жизнь. Соответственно, возникает земледелие. высаживают просо, развиваются определенные виды ремесел.



– Это Старший жуз?



– Да. И плюс – он связан со старой городской зоной – Исфиджаб (Сайрам), Тараз, Туркестан – то есть, с культурой, близкой к культуре Мавераннахра. Средний жуз – это другая специфика: огромные степные просторы, очень благоприятные для кочевания территории Прииртышья, Сары-Арки (Казахский мелкосопочник). Это зона севернее пустынь, именно степь как таковая. Там располагались весенние, летние кочевья, а на зиму они уходили на Сырдарью. Приходилось преодолевать огромные расстояния, тысячи километров. Совершенно другой образ жизни, чем у Старшего жуза. Это огромные табуны лошадей, а не стада овец, как в Старшем жузе. Другая культура. В ней восприятие этих табунов как волнующегося моря – в казахском эпосе так. И опять же – когда зимой они откочевывали в Туркестан, то происходил контакт со Старшим жузом. Что касается Младшего жуза, то он занимал экономически самую неблагоприятную территорию. Территория Прикаспийской низменности, плато Устюрт, Кызылкумы, Северное Приаралье. Тут надо сказать, что постепенное обмеление Арала началось не в XX веке, а много веков назад. То есть, климат той зоны не просто неблагоприятный, а еще и ухудшающийся. Соответственно, для Младшего жуза было характерно круглогодичное кочевание без всяких зимников, стационарных поселений и тому подобного. И в составе стада гораздо меньше лошадей и гораздо больше верблюдов. Другой образ жизни, другой тип культуры.



– А откуда эта иерархия: Старший, Младший?



– Трудно сказать. Обычно говорят: Старший жуз правит, Средний кормит (богатеет), а Младший воюет. Самым многочисленным является Средний жуз.



– А как это выглядит сейчас, в современном Казахстане?



– Знают ли люди, к какому жузу относятся? Конечно знают. У казахов до сих пор сохраняется родоплеменное деление. Поскольку оседлая жизнь для большинства началась только сто лет назад. Это не такой большой срок.



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– И как это отражается на жизни? Они оказывают протекции своим и все такое?

– Безусловно, но подобного непотизма полно и в других странах. Вот смотрите, долгое время столица, Алма-Ата, находилась на территории Старшего жуза. Это не имело особого значения во времена СССР, но в независимом Казахстане, видимо, стало играть определенную роль и создавать какую-то проблему. И столица была перенесена в бывший Целиноград – Астану. На территорию Среднего жуза. Это было сделано, возможно, чтобы контролировать Средний жуз, установить некий баланс.



– А кадровая ситуация? Как в Туркмении, где руководство страны – почти всегда текинцы?



– Это не так для Казахстана. Да, и Кунаев и Назарбаев – из Старшего жуза, но премьер-министры часто бывали из Младшего жуза, Среднего жуза, а то и вовсе не казахи. При этом смотрите – сейчас Младший жуз находится в выгодном положении, так как именно на его территории – месторождения нефти и газа, главные богатства Казахстана!



– А влияет принадлежность к жузу на брачные стратегии, например?



– Безусловно, влияет. Если девушку с севера выдают замуж на юг, куда-нибудь в Шымкент, то это вызывает определенный шок.



– Для кого шок?



– Для этой северянки. Она попадает в другую культуру – тип культуры в Шымкенте ближе к узбекскому. Кухня, обычаи. И в то же время существует проблема аграрного перенаселения на юге. А на севере – нехватка людей, и государство пытается перенаправить миграционные потоки с юга на север. Существовали специальные программы переселению южан на север – они были неуспешными или вообще провалились. То есть, южане да, хотят урбанизироваться, но едут они не в Астану, а в Алма-Ату. Потому что севернее им непривычно. В Казахстане по этому поводу много шуток, но таковы реалии... Источник - ia-centr.ru

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