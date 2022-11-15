 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай на G20 призвал к идеологическому примирению с Западом, - Владимир Скосырев
16:51 16.11.2022

15.11.2022

Лидеры КНР и Франции высказались за прекращение огня в Украине
Владимир Скосырев

Китай дома продолжает строить коммунизм, но это не мешает ему добиваться сближения с ревнителями капитализма в США и Европе. Такой вывод следует из речи председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20. Он сказал, что противостояние по идеологическому принципу, как и создание блоков, вредит экономическому прогрессу. Ведь мир живет как бы в одной деревне. Значит, нужно подставлять плечо друг другу. Комментаторы в США, оценивая этот месседж, указывают, что и во время встречи с президентом США Джозефом Байденом глава Китая стремился сглаживать разногласия, оставляя пространство для диалога. Вместе с тем Китай, как свидетельствует его пресса, по-прежнему стремится перетянуть на свою сторону развивающиеся страны.

Из Устава КПК, одобренного последним съездом партии, следует, что ее конечной целью остается создание коммунистического общества. Однако это не означает, что КНР, подобно Советскому Союзу, хочет убедить мир в преимуществах учения марксизма-ленинизма. Нет, Пекин подходит к проблеме прагматично. Верьте во что хотите, но не проводите враждебной политики по отношению к Поднебесной. Именно таков был глубинный смысл речи Си Цзиньпина на открытии саммита G20. По крайней мере в той части, которая касалась Запада.

Но что касается стран третьего мира, то к ним подход иной. Его изложила газета Global Times, голос Пекина для заграницы. В тот момент, когда мир сталкивается с военными кризисами, ухудшением экономической конъюнктуры, многие участники саммита в Индонезии, да и в других странах ожидают, что Китай возьмет на себя роль лидера в решении проблем, утверждает газета. Именно участие Си Цзиньпина в саммите должно обеспечить его успех.

Причем это не просто мнение редакции. Точно такую мысль высказывает Джон Кэртон, директор исследовательской группы G20 в Университете Торонто. А Вероника Сарасвати, сотрудница Центра стратегических и международных исследований Индонезии, добавляет: нужно, чтобы Китай взял на себя большую ответственность за решение региональных вопросов. Ведь у него огромный опыт. Китай успешно реализует инициативу "Пояс и путь" в государствах АСЕАН и Африке.

Правда, опасение китайских комментаторов вызывает то, что США хотят использовать саммит на Бали для продвижения своей геополитической повестки дня, направленной против России "Не очень умно со стороны государств глобального Севера пытаться поставить перед G20 геополитические вопросы. Это плохой, бесчеловечный план. Мы должны это отвергнуть", – говорит Сарасвати.

Эту тему поднял и глава МИД КНР Ван И на двусторонней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Китай, подчеркнул Ван И, выступил против исключения России из G20 и других международных площадок. Никто, продолжал он, не имеет права лишать РФ возможности участвовать в международных конференциях различного типа. Из этих слов можно заключить, что Китай выступил чуть ли не в роли благодетеля. Не очень приятно это сознавать. Военная операция в Украине позволила Америке и ее союзникам нанести мощный удар по репутации России на Западе, да и в некоторых странах третьего мира.

Не приходится удивляться также, что пресса, присутствующая на Бали, подняла шум по поводу того, что Лавров якобы был доставлен в больницу. Ван И лично убедился в том, что это фейк. В обстановке, когда распространяется столько ложных новостей, ничто не заменит прямого общения между политическими деятелями, сказал китайский министр.

Как бы то ни было, китайская дипломатия умело использовала присутствие Си Цзиньпина на саммите. Ведь из-за пандемии он почти три года избегал личных контактов с зарубежными лидерами. Бали позволил компенсировать упущенное. Си провел переговоры с руководителями Австралии, Южной Кореи, Нидерландов, ЮАР, Франции.

Его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном удостоилась особого внимания комментаторов. Стороны высказались за расширение контактов. Однако по Украине они дали разную версию беседы. В отчете Елисейского дворца указано, что важно предотвратить применение ядерного оружия в Украине и соблюдать ее территориальную целостность и суверенитет. Но в публикации МИД КНР этих слов нет. Там говорится: "Председатель Си подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису ясная и последовательная. Китай стоит за перемирие, прекращение конфликта и мирные переговоры".

Как это понимать? Вывод очевиден. Французам, как и американцам, очень хочется показать, что позиция КНР по Украине близка к западной.

***
За действиями лидера Поднебесной наблюдали и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов.
"Встреча лидеров США и Китая на полях саммита G20 длилась больше 3-х часов. Однако пока что судить об итогах встречи сложно, - констатирует "Мейстер". - В коммюнике обеих дипслужб отмечают нежелание перерастания конкуренции в конфликт, приверженность идеи одного Китая, неприемлемость использования ядерного оружия на Украине и подчеркивается необходимость дальнейших переговоров. Сообщается даже о готовящемся визите Блинкена в Китай. Однако эти компромиссные заявления не должны вводить в заблуждение – по итогам встречи стороны не отказались от своих претензий. Из Белого Дома сообщают, что Байден не забыл про уйгуров и Тибет, и заявил, что КНР занимается эскалацией в Тайваньском проливе (да-да, КНР). А еще заявил, что нерыночные практики Китая наносит ущерб рабочим не только США, но и всего мира. Пекин же, хоть и говорит о необходимости совместно поддерживать мировой порядок, выступает против экономических и технологических войн, а также против попыток отделить Тайвань и американских стремлений установить политическое единообразие в мире – у Пекина свое видение демократии. Вероятно, стороны ни о чем серьезном не договорились, обменявшись мнениями и согласившись на продолжение диалога. США не отказываются от своих претензий на мировое лидерство и дальнейших попыток подавить Китай, но не хотят заниматься этим во время конфликта с Россией. Китай же не против оттянуть начало неизбежного открытого противостояния с американцами, используя фору для подготовки".
"10 лет назад, 15 ноября 2012 года по итогам XVIII Съезда Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин сменил Ху Цзиньтао на постах Генерального секретаря КПК и председателя Военного совета партии", - между тем, обращают внимание авторы канала "Мышь в овощном".

Источник - НГ
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