В Казахстане эпидемия финансовых пирамид, - Алма Бектенова

17:57 16.11.2022 В Казахстане эпидемия финансовых пирамид

Ежемесячно тысячи казахстанцев втягиваются в мошеннические операции, теряют деньги и квартиры.



Закрутили гайки



Памятные многим Смагулов и Мавроди могут лишь позавидовать нынешнему размаху увода средств у граждан. Причем упомянутые граждане собственноручно отдают деньги преступникам, берут кредиты, продают последнее имущество. По словам экспертов, разгул финпирамид – косвенное свидетельство значительного обнищания населения, поскольку в лапы мошенников зачастую попадают пенсионеры и представители других социально уязвимых категорий населения. Однако есть среди обманутых и те, кто, будучи осведомлен о преступном характере "бизнес-схемы", пытался быстро сорвать куш. Впрочем, обобранными до нитки люди остаются в любом случае. Важно помнить, что деньги в финансовую пирамиду относят легко, а вот вернуть их обратно очень сложно, а чаще всего невозможно.



В текущем году законодательство в отношении финансовых пирамид было ужесточено, что свидетельствует об огромной распространенности этого вида мошенничества.



Еще в июне президент Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам. В частности, была приведена статистика, согласно которой за первые пять месяцев текущего года мошенники завладели имуществом более 17 тысяч вкладчиков на сумму свыше 27 млрд. тенге. "Считаю необходимым учесть в рамках Концепции развития финансового сектора меры, направленные на заблаговременное выявление организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, оперативное реагирование, усиление информирования граждан о признаках финансовых мошенников", – заявил президент.



В июле он подписал законодательные поправки в этой области. Цель поправок – усиление ответственности за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, а также введение уголовной ответственности за распространение информации (рекламу), повлекшее вовлечение в финансовую пирамиду.



Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, "данный закон усиливает защиту граждан от вовлечения в незаконную финансовую и инвестиционную деятельности. Также надеемся, что новый кодекс снизит социальную напряженность среди граждан, пострадавших от инвестиционных пирамид.



Теперь рекламирующим мошенников может грозить до семи лет заключения. Напомним, что поводом вносить поправки стало резонансное дело, когда сотни казахстанцев передали свои средства мошенникам "благодаря" навязчивой рекламе вайнеров Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова. На все лады они расхваливали "выгодные исламские инвестиции".



Добавим, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АФН) не так давно разместило список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности. Перечень включает 154 субъекта.



Уж сколько раз твердили миру



Рост числа финансовых пирамид начался не вчера. Например, в 2019 году в Казахстане было заведено 14 уголовных дел по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". По данным МВД, в 2017 году завели 63 таких дела, в 2018 году – 103.



Общая сумма причиненного материального ущерба только по оконченным уголовным делам за 2017–2019 годы составила свыше 8,3 млрд. тенге. Но потерпевшим удалось возместить лишь около 400 млн. тенге (менее 5% от общей суммы ущерба).



Как отметили в ведомстве, далеко не все вкладчики, потерявшие деньги, обращаются в правоохранительные органы. Иногда дело заводится по статье "Мошенничество", поскольку в полицию приходят только некоторые потерпевшие из тысяч участников. Тем не менее, эксперты считают, что в среднем финансовая пирамида собирает свыше 1 млрд. тенге.



В последние годы злоумышленники переместились в интернет, где их сложнее контролировать. Между тем, считают в полиции, в основе популярности пирамид по-прежнему лежат недостаточные доходы граждан, их жадность и доверчивость, а также вопиюще низкий уровень финансовой грамотности.



Едва ли не каждый месяц появляются сообщения о крахе очередной пирамиды, однако их число лишь растет. Признаки мошенничества давно стали классическими, но доверчивые, либо, напротив, чрезмерно хитрые вкладчики продолжают игнорировать "звоночки".



Первым поводом насторожиться должно стать требование вложить определенные средства сейчас, чтобы получить в дальнейшем больший доход. Второй признак – это обещание заработка, далеко выходящего за рамки среднерыночного (30–50 и более процентов). Кроме того, организаторы просят привести в схему друзей и знакомых.



На начальном этапе вкладчики действительно получают какие-то дивиденды, и чем больше участников привлекает пирамида, тем выше доход тех, кто находится на ее верхушке. В дальнейшем структура раскручивается за счет рекламы уже прикормленных вкладчиков, организаторы загребают "навар". Но финал все равно один: собрав прибыль, пирамида терпит крах, а ее руководство перестает выходить на связь или вообще покидает страну. Привлечь организаторов к ответственности чрезвычайно трудоемкая задача, так как обычно подписанные вкладчиками документы не имеют никакой юридической силы.



Между тем, казахстанцы продолжают нести аферистам буквально миллионы, продавать квартиры и брать кредиты, чтобы отдать средства преступникам. Если обманутый вкладчик не пенсионер, не умеющий пользоваться интернетом и до сих пор верящий любому на слово, то его "наивность" весьма сомнительна. Скорее всего, считают эксперты, большинство участников махинаций рассчитывают стать теми первыми счастливчиками, которым пирамида выплатит дивиденды, и лишь потом рухнет.



В МВД же могут рассказать тысячи историй таких "наивных вкладчиков", оставшихся без гроша и без надежды вернуть свои деньги. Правоохранители предупреждают, что человек со стороны никогда не сможет понять, на какой стадии цикла находится пирамида. Даже если организаторы напрямую говорят вам, что их предприятие только что создано и быстро не рухнет, вы не сможете проверить их данные, так как правдивой отчетности вам не покажут.



Пирамида может маскироваться под товарные, инвестиционные, кредитные, туристические, строительные, образовательные компании, но она никогда не ведет реальной экономической деятельности. Выплаты первым участникам делаются за счет привлечения новых клиентов – вот ее неотъемлемый признак. Как правило, правовая база мошеннической структуры либо в принципе отсутствует, либо далеко расходится с законодательством республики. А в последнее время преступники научились наживаться на виртуальных валютах, вынуждая приобретать свои фантики за настоящие деньги.



Кроме того, действующую с размахом пирамиду сопровождает крайне агрессивная реклама во всех ведущих соцсетях. Наконец, важно помнить, что на принятие вкладов от населения требуется лицензия регулятора. Отсутствие такой лицензии, ее подмена разрешением другого вида должно насторожить и подтолкнуть к основательной проверке компании в Нацбанке или АФН, в том числе и через специальное приложение НБ.



Также эксперты предупреждают об опасности участия в так называемых потребительских жилищных кооперативах. Эти компании навязчиво рекламируются в соцсетях и преподносятся как альтернатива ипотеке. Суть схемы в том, что, например, 10 членов кооператива оплачивают покупку трех квартир, остальные же семеро ждут своей очереди, прихода следующих участников. Разумеется, при таком подходе большая часть очереди остается без жилья. В последние годы этот вид махинаций называют "правильным" и "выгодным" для мусульман, так как религия запрещает верующим пользоваться обычными кредитами и депозитами.



Наследники Смагулова и Мавроди



Скандальные "Смагулов и К" и "МММ" давно вошли в хрестоматии мошеннических операций. Организатор первой финансовой пирамиды в Казахстане Нурлан Смагулов открыл свое предприятие в 1994 году. Он обманул 35 тысяч вкладчиков и до сих пор находится в международном розыске. С помощью продажи имущества компании удалось покрыть лишь пятую часть долга.



Смагулов и все же попавшийся правоохранителям организатор "МММ" Мавроди могли бы гордиться продолжателями своего преступного бизнеса. Например, в 2008 году молодая жительница Кызылорды открыла микрокредитную организацию "Алтын Гасыр", обещая клиентам выдать крупные беспроцентные кредиты, если те приведут еще троих. Дальше все пошло как по учебнику: первые вкладчики получили деньги, а затем кассы по всей стране закрылись. Средства потеряли сотни казахстанцев, кызылординку приговорили к пяти годам лишения свободы.



В 2011 году прогремела пирамида "Клуб миллионеров". Для вступления в схему нужно было внести 100 тыс. тенге, через месяц деньги обещали вернуть со значительной добавкой, но выплат не последовало. "Клуб миллионеров" обманул более трех тысяч вкладчиков из Алматы, Астаны, Кокшетау, Уральска, Павлодара и Петропавловска. Ущерб составил 600 млн. тенге, аферистов приговорили к шести и семи годам колонии.



А в 2019 года в столице осудили создателей финансовой пирамиды Questra Holding Inc, чьи офисы открылись чуть ли не по всему Казахстану. Организаторы размещали в интернете информацию о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании AGAM, которые стоили от 90 до 500 тыс. евро. Вкладчикам обещали еженедельный доход от 4% до 6,47% от стоимости приобретенного портфеля, а при окончании срока прибыль от 208 % до 336 % от вложенной суммы. В махинации вовлекли около 350 человек и более 480 млн. тенге. Организаторы были осуждены на различные сроки заключения.



Один из относительно свежих примеров – деятельность "QI-Trade Kazakhstan". Эта компания предлагала инвестировать якобы в торговлю на площадке Amazon для получения гарантированного дохода. Потом доверчивые граждане – в основном жители Алматы – безуспешно штурмовали офис компании, а руководство подалось в бега.



Как в ноябре нынешнего года сообщила пресса, основателей компании QI Trade не могут найти уже два года. Несмотря на некоторые успехи следствия и аресты руководителей среднего звена, более трех тысяч вкладчиков, обманутые на сумму свыше 15 млрд. тенге, все еще ждут возврата своих средств. Одна из пострадавших рассказала СМИ, что вложила в пирамиду 188 млн. тенге, продав квартиру, дома и земельные участки и в итоге все потеряла.



В этом году, по данным полиции, только астанчане "подарили" мошенникам более 3,5 млрд. тенге, открыто 10 уголовных дел. Сильнее всего среди жителей столицы пострадали вкладчики корпоративного фонда "Otbasy men jastardy qoldau qory". Пирамида, прикидывающаяся социальным проектом и предлагавшая своим вкладчикам якобы помощь в приобретении жилья, собрала около 1,6 млрд. тенге.



По словам правоохранителей, в день поступает 50–60 жалоб на действия мошенников, но новые жертвы тут же встают в прямом смысле слова в очередь к обманщикам. Зачастую ценой доверчивости или глупой попытки заработать на заведомом мошенничестве становится разрушенная жизнь.



Например, в апреле 2022 года самоподжог у здания МВД в столице совершила женщина, потерявшая деньги в скандально известной пирамиде Mudarabah Capital. По этому делу сегодня привлечены 14 обвиняемых, пирамиду усиленно рекламировали популярные блогеры. Женщина подожгла себя с целью надавить на следствие, пояснили в МВД, к счастью, ее успели спасти.



Как уже говорилось выше, вайнеры впихивали казахстанцам "выгодные исламские инвестиции" от Mudarabaн Capital, что послужило поводом для ужесточения законодательства о рекламе финпирамид. Сами же рекламщики, точнее Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, были арестованы еще в апреле, в октябре суд продлил им срок содержания под стражей. Третий вайнер – Азизжан Саидбаев – от следствия скрылся и объявлен в розыск. По сведениям органов, компания Mudarabah Capital перевела свыше двух млрд. тенге от 160 вкладчиков в другую фирму – Astex.kz, также имеющую признаки пирамиды.



Даже краткий обзор деятельности мошенников занял бы не один том. Достаточно сказать, что, по данным МВД, в результате блокировки сайтов, установления организаторов, филиалов, структурных подразделений, пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. За прошлый и нынешний года к уголовной ответственности привлечено 138 лиц, из которых 50 осуждены. Наложен арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более трех млрд. тенге. Сообщается, что многие руководители и создатели финансовых пирамид находятся за рубежом и имеют иностранное гражданство, это еще сильнее затрудняет поиск и наказание виновных.



Мошенники прочно засели в интернете. Например, в Западно-Казахстанской области будущие жертвы вкладывались в сомнительные предприятия через WhatsApp. В итоге более 400 человек пострадали от действий компаний "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее".



"Организаторы создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение семи дней. Деньги принимались как наличными, так и на карту… Прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность", – такие подробности рассказали в АФМ. Были привлечены средства 435 вкладчиков, общая сумма взносов составила свыше 63 млн. тенге. Организаторы уже приговорены к пяти годам заключения.



А в сентябре 2022 года был оглашен приговор в отношении одного из организаторов и руководителей финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард", в свое время наделавшей в Казахстане немало шуму. Его подельники еще в августе приговорены судом Актобе.



Мошенники обманули 228 граждан, вложивших в компанию 356 млн. тенге в течение 2019–2020 годов. В социальных сетях организаторы разместили информацию о вложении минимальной суммы денег (300 тысяч тенге сроком до трех месяцев), пообещав ежемесячный доход от 30% до 40%.



В суде потерпевшие рассказали: агенты компании уверяли их в том, что доходы растут от вкладов в криптовалюты и микрокредитные организации. Однако компания никаких инвестиционных вкладов не делала, других доходов, кроме средств населения, не имела. Собрав денежки, организаторы прекратили выплаты.



Это лишь наиболее громкие и типичные случаи. В частности, только за прошлый год от деятельности финпирамид в РК пострадали 19 тысяч человек, отдавшие махинаторам свыше 21 млрд. тенге.



"Практика расследования уголовных дел показывает, что финансовые пирамиды – это результат слепой доверчивости наших граждан, желающих быстро разбогатеть и не способных устоять перед проводимой агрессивной рекламой, обещающей высокую доходность вкладам", – указали в МВД.



В органах, кроме того, не скрывают, что множество пирамид остается вне поля зрения правоохранителей, так как потерпевшие сами не горят желанием "светить" потерянные средства. Остается добавить – то, что было простительно вкладчикам Смагулова и Мавроди, никогда прежде не сталкивавшимся с мошенничеством такого рода, сегодня вызывает лишь удивление. В настоящее время любой в состоянии проверить надежность той или иной компании, просто обратившись к независимым источникам в сети, либо в приемные государственных, отраслевых и общественных структур, проводящих консультации бесплатно.



Хочется еще раз перечислить абсолютные признаки финансовой пирамиды. Это, прежде всего, гарантия высокого дохода, значительно превышающего средний по рынку и обещание прибыли и бонусов за счет привлечения других людей. Такая компания не возвращает деньги по первому требованию, у нее отсутствует лицензия контролирующих органов на прием депозитов или денежных средств, также предприятие не имеет четкого рода деятельности.



Отслеживая эти простейшие параметры, можно надежно обеспечить сохранность своим средствам. Даже если организаторы не скрывают деятельность финансовой пирамиды, обещая, что вы станете избранным счастливчиком, помните, единственная их цель – собственное обогащение.



Бектенова Алма

16.11.2022 Источник - turanpress.kz

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