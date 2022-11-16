Си Цзиньпин как мальчишку отчитал премьер-министра Канады Трюдо за "слив" переговоров

20:16 16.11.2022

Toronto Star

Канада

16 ноября 2022

Председатель КНР обвинил Трюдо в "сливе" их разговора в прессу

Си Цзиньпин отчитал премьер-министра Канады Трюдо за "слив" переговоров



видео тут -

https://inosmi.ru/20221116/si-257910193.html



Председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита G20 раскритиковал премьера Канады Джастина Трюдо за "слив" переговоров, сообщает Toronto Star. Некоторые читатели канадского издания искренне недоумевают, "что такого" сделал глава их государства.

Дилан Робертсон (Dylan Robertson)

Бандунг, Индонезия - Председатель КНР Си Цзиньпин обвинил премьер-министра Джастина Трюдо в утечках в СМИ, от которых, по его словам, пострадали дипломатические отношения.

В среду у них состоялась дискуссия на саммите "Группы двадцати" в Индонезии, и журналисты смогли записать их короткую беседу.



"Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это недопустимо", - сказал Си Трюдо через переводчика.

"И это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться" - сказал Си, но тут Трюдо прервал его.

"В Канаде верят в открытый и честный диалог. Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вопросы, по которым мы не будем согласны", - сказал Трюдо.

"Давайте сначала создадим условия", - ответил Си через переводчика.

После этого обмена репликами стороны обменялись рукопожатием.



Трюдо разговаривал с Си во вторник, и его представитель впоследствии заявил, что премьер-министр выразил обеспокоенность насчет вмешательства Китая в дела Канады после заявлений о якобы орудующей в стране нелегальной китайской полиции, а также попытках Пекина повлиять на исход всеобщих выборов 2019 года.



Комментарии читателей:



Mike

То есть, Трюдо не позвали за стол для ребят постарше и теперь он задирает Си и перебивает его, чтобы прочесть ханжескую нотацию? "Взрослые на мировой арене" - это точно не про нас.

Robert



Ежу понятно, что частные беседы мировых лидеров потому и частные, что их не разглашают. Трюдо и Жоли попросту не знают, как себя вести, если приезжают на мероприятия в верхах и все потом выкладывают.



Tim

Послушайте, Канада не похищала и не пытала двух невинных граждан Китая, и мы не проводим на их территории шпионских операций. И вмешиваться в их выборы мы тоже не можем - просто потому, что у них их нет. Молодец Трюдо!



Brian

У меня к Си(тлеру) никаких симпатий. Трюдо - молодчина. Если Си как мировой лидер неспособен вести честную дискуссию со своим коллегой, то он не годится для своей должности. Его проблемы.



Mike

А Трюдо - император всея Канады. Никакой разницы.



Stephen

А у китайского лидера с дураками разговор короткий.



Brian

Да он сам не больно-то умен! Слыхали про "ковидный ноль"?



Doug

А я не понимаю, откуда столько ненависти к Трюдо. Он неплохой лидер. Си - нарцисс и бросил в тюрьму тысячи соплеменников. Если вам так нравится Си, то переезжайте в Китай и попробуйте на своей шкуре.



Джастин, как по мне, наломал немало дров на своем первом сроке. А на втором и третьем он исправился. Канада неплохо справилась с пандемией. Наши финансы далеки от совершенства, но дела у нас обстоят лучше, чем у большинства западных демократий.

Некоторые смотрят на все как зашоренные трамписты, но на деле ничего не смыслят ни в мировой политике, ни в финансах. Прочитайте нормальные новости - разберетесь.