 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский надоел Западу. Саммит G20 это доказал, - Эрхан Алтыпармак
20:21 16.11.2022

dikGAZETE
Турция
Зеленский надоел Западу. Саммит G20 это доказал

На саммите G20 самой обсуждаемой страной снова была Россия, пишет dikGAZETE. Зеленский со своей демагогической риторикой явно надоел западным лидерам, считает автор статьи. Лавров, напротив, смог заручиться полной поддержкой союзников России, несмотря на стремление Запада изолировать Москву.

Эрхан Алтыпармак

На саммите G20, состоявшемся на индонезийском острове Бали, самой обсуждаемой страной опять стала Россия. Владимир Путин ожидаемо не принял участия в этой встрече.
Россию на встрече лидеров "Большой двадцатки" представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Разумеется, глава российской дипломатии, как всегда, успешно представил свою страну на этом мероприятии.

Министр принял правильное решение о том, с кем встретиться на этом саммите, и провел переговоры о двусторонних отношениях с представителями союзников России, прежде всего Китая. Он также сумел заручиться полной поддержкой этих стран, несмотря на стремление Запада отдалить Россию от многих значимых организаций.

Безусловно, важнейшая поддержка Москвы исходила от Пекина. Китай вновь заявил, что выступает против исключения России из G20.
На переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем Сергей Лавров в очередной раз четко передал позицию России по Украине. Макрон в этой связи заявил, что проведет переговоры с Владимиром Путиным после саммита G20, и что диалог с Россией по украинскому вопросу должен быть продолжен.

Итоговая декларация саммита "Большой двадцатки" не была опубликована из-за дипломатических провокаций со стороны США и их союзников, которые, как и везде, стремились по-своему политизировать украинский вопрос.
Наиболее примечательным событием здесь было то, что на устах практически каждого лидера были слова "Россия" и "Путин".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своих высказываниях ничуть не уступал предыдущему британскому премьеру Борису Джонсону.

В очередной раз набросившись на Россию в вопросе продовольствия, Сунак намекнул, что Россия якобы творит произвол на Украине. В своем выступлении на саммите британский премьер сказал: "Если бы президент России Владимир Путин приехал, тогда мы, может быть, могли бы начать выправлять ситуацию".
С этим согласились руководители практически каждой страны, вновь показав, что они противоречат сами себе.
В таком случае этим странам необходимо задать следующие вопросы:
- Почему же вы хотите исключить Россию из G20?
- Если требуется решение кризиса, почему не предпринимаются попытки убедить в этом Украину?

- Почему продолжает проводиться политика, сфокусированная на Путине?
Разумеется, у этих вызывающих замешательство политических ходов западных стран есть цель.

Пытаясь линчевать Владимира Путина на таких крупных встречах, западные государства стремятся дискредитировать главу российского государства. Они рассчитывают на то, что, когда они единодушно выступят против России - даже при слабом весе каждого - это будет иметь очень сильный резонанс в мире, и российский лидер окажется бессилен перед ними.

Не думаю, что Владимир Путин будет участвовать в G20 и других подобных встречах в дальнейшем.
Российская дипломатия может без труда просчитать эти коварные подходы западных государств. Мы уже наблюдали это много раз. И были свидетелями этого и во времена Советского Союза.
Мы также четко понимаем, что Путин заставил понервничать лидеров западных государств на саммите G20.

Хотя Путина там не было, мы видели, какое влияние он оказывал на западных лидеров, в том числе по заявлениям премьер-министра Великобритании и поведению руководителей других государств.
О выступлении президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 сказать почти нечего. Если представители всех остальных стран говорили по три минуты, то выступление Зеленского на этом саммите транслировалось на протяжении 20 минут. Из этой речи украинского президента мир опять ничего не понял. Он уже не может сказать ничего нового. Демагогическая риторика погубит лидера Украины. Потому что стало совершенно очевидно, что Зеленский надоел западным странам.

Источник - inosmi.ru
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