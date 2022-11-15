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|КырВласти переименовали "таджикские" названия аилов и кишлаков Баткенской области
20:36 16.11.2022
В Баткенской области переименованы 3 айыльных аймака и 10 сел
Цель нового закона - возвращение населенным пунктам широко известных наименований с учетом государственных, исторических и национальных интересов.
БИШКЕК, 16 ноя - Sputnik. Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР "О переименовании некоторых айыльных аймаков и сел Баткенской области".
Документ разработало Госагентство по делам госслужбы и местного самоуправления, 20 октября его одобрил Жогорку Кенеш.
Согласно закону, переименованию подлежат три айыльных аймака и 10 сел в Баткенской области. Им планируется вернуть широко известные в прошлом и настоящем наименования, используемые жителями до сих пор, с учетом государственных, исторических и национальных интересов. Это делается в целях укрепления национальной идеологии, а также улучшения духовно-нравственного воспитания граждан на основе исторических традиций и ценностей.
Решения о переименовании населенных пунктов были приняты на собраниях местных жителей, одобрены айыльными кенешами, районными госадминистрациями, полномочным представителем президента в области и парламентом.
Переименованы следующие населенные пункты:
Марказский айыльный аймак Кадамджайского района - в Айрыбазский айыльный аймак;
село Марказ - в Айрыбаз;
село Валакиш - в Тегирмеч;
Халмионский айыльный аймак Кадамджайского района - в Исхак-Полотханский айыльный аймак;
село Ноогардан - в Ак-Орго;
село Халмион - в Жениш;
Маргунский айыльный аймак Лейлекского района - в Кен-Талааский айыльный аймак;
село Даргаз - в Кереге-Таш;
село Дархум - в Жети-Таш;
село Маргун - в Мурас;
село Чурбек - в Уч-Булак;
село Мурза-Патча города Раззакова - в Ак-Босого;
село Коммуна - в Сары-Добо.
Закон вступит в силу 1 января 2023 года.