КырВласти переименовали "таджикские" названия аилов и кишлаков Баткенской области

20:36 16.11.2022

В Баткенской области переименованы 3 айыльных аймака и 10 сел



Цель нового закона - возвращение населенным пунктам широко известных наименований с учетом государственных, исторических и национальных интересов.

БИШКЕК, 16 ноя - Sputnik. Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР "О переименовании некоторых айыльных аймаков и сел Баткенской области".

Документ разработало Госагентство по делам госслужбы и местного самоуправления, 20 октября его одобрил Жогорку Кенеш.

Согласно закону, переименованию подлежат три айыльных аймака и 10 сел в Баткенской области. Им планируется вернуть широко известные в прошлом и настоящем наименования, используемые жителями до сих пор, с учетом государственных, исторических и национальных интересов. Это делается в целях укрепления национальной идеологии, а также улучшения духовно-нравственного воспитания граждан на основе исторических традиций и ценностей.

Решения о переименовании населенных пунктов были приняты на собраниях местных жителей, одобрены айыльными кенешами, районными госадминистрациями, полномочным представителем президента в области и парламентом.

Переименованы следующие населенные пункты:

Марказский айыльный аймак Кадамджайского района - в Айрыбазский айыльный аймак;

село Марказ - в Айрыбаз;

село Валакиш - в Тегирмеч;

Халмионский айыльный аймак Кадамджайского района - в Исхак-Полотханский айыльный аймак;

село Ноогардан - в Ак-Орго;

село Халмион - в Жениш;

Маргунский айыльный аймак Лейлекского района - в Кен-Талааский айыльный аймак;

село Даргаз - в Кереге-Таш;

село Дархум - в Жети-Таш;

село Маргун - в Мурас;

село Чурбек - в Уч-Булак;

село Мурза-Патча города Раззакова - в Ак-Босого;

село Коммуна - в Сары-Добо.

Закон вступит в силу 1 января 2023 года.