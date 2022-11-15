США обвинили Украину в поставках запрещенного оружия Азербайджану

00:07 17.11.2022

Украина поставляла Азербайджану запрещенные боеприпасы с белым фосфором, которые применялись в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес.



"К сожалению, эти боеприпасы были поставлены Украиной", - сказал он в ходе слушаний в сенатском комитете о применении боеприпасов с белым фосфором Вооруженными силами Азербайджана, пишет ТАСС.



Стоит отметить, что международное законодательство относит боеприпасы с белым фосфором в раздел запрещенных в том случае, когда его применение может сопровождаться жертвами среди мирного населения. Ряд правозащитных организаций относят этот тип боеприпасов к химическому оружию, пишет НСН.



Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Карабахский конфликт - это уже история, и его удалось решить два года назад.