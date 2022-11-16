G20 на фоне раздуваемого кризиса. Саммит, богатый провокациями, - А.Кренгель

00:17 17.11.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 16.11.2022 |



"Саммиты "Большой двадцатки" неизменно проходят на фоне какого-нибудь разгорающегося кризиса, который формирует повестку конференций, а также становится предметом кулуарных разговоров с глазу на глаз, – писала в Bloomberg перед начала саммита Розалинд Мэтисон. – ...Саммит на индонезийском тропическом курортном острове Бали явно будет неспокойным. Вероятно, он станет самым проблемным из всех, что когда-либо организовывала "Большая двадцатка"".



Все так и вышло. Состоявшийся в Индонезии саммит войдет в историю как богатый провокациями. Он начался с провокационного выступления Зеленского, которое нарушило все регламенты и содержало, по замечанию главы МИД России Сергея Лаврова, воинственную русофобскую риторику.



Собственная "повестка" президента Украины продемонстрировала, что он предпочитает угрозы и оскорбления.



Издание "Хуаньцю шибао" упомянуло призыв местной газеты Jakarta Post к лидерам стран-участниц: "Пожалуйста, не приезжайте на Бали только для того, чтобы ругаться. …индонезийский народ и люди на всей планете надеются, что главы государств не будут тратить драгоценные мгновения саммита лишь на взаимную критику и нападки. Эти слова явно относятся к Соединенным Штатам и "Большой семерке" (G7), это просьба действовать во имя мира во всем мире и глобальных интересов, а не навязывания своей воли малым или более бедным странам". Китайская пресса с сожалением признает, что западные государства во главе с США ведут себя так, будто цель их пребывания на саммите – это именно ссора.



Усиливается раскол между ведущими экономиками, входящими в Группу семи, и экономически менее развитыми странами. Одним из поводов для раскола стало давление с требованием присоединиться к санкциям против России или ограничениям на покупку ее энергоресурсов.



The Times пишет, что на саммите премьер-министр Великобритании индиец Риши Сунак заявил: "Несомненно, [Китай] представляет самую большую государственную угрозу для нашей экономической безопасности" и пообещал поддерживать Тайвань в "противостоянии китайской агрессии". Встреча Сунака и Си Цзиньпина на G20 не состоялась, график саммита был пересмотрен после инцидента с ракетой в Польше – провокации, которой завершился саммит. Однако в Пекине не забудут заявлений британского премьера.



"Знаете, это совсем новый мир, – сказал Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Нью-Йорке. – Мы вернулись в глобальный ландшафт с военизированным соперничеством между Западом и Россией. И теперь это соперничество распространяется еще и на Китай. Как следствие, способность "двадцатки" функционировать как орган сотрудничества оказалась под большим вопросом".



Однако это никоим образом не вина России и не вина Китая. Не Москва и не Пекин внесли предложение исключить Россию из G20. Китай выступил против, о чем и заявил глава МИД КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.



Повышая градус русофобии, Зеленский заявил, что Украина не рассматривает никакие варианты переговоров, включая условный "Минск-3", а Москве следует доказать свои слова делами. Что это: утраченный англосаксами контроль над президентом-лицедеем или выверт многоопытной англосаксонской дипломатии?



Так или иначе, украинский президент продолжил размахивать повесткой, которая выглядела как его собственная. "Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новой ракетной атакой. Неужели кто-то серьезно думает, что Кремль действительно хочет мира? Он хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", – поспешил высказаться руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.



Согласимся: террористы действительно всегда проигрывают. И поэтому Зеленскому придется смириться с неизбежным поражением.



Завершением саммита стало падение на польское село Пшеводув обломков не опознанной на тот момент ракеты. Зеленский сразу же назвал ракету российской, сообщил Брюсселю, что Россия ударила по НАТО и призвал НАТО к решительному ответу. Украинские официальные лица заговорили о закрытии неба над Украиной, о введении в действие статьи 4 устава альянса, о вступлении НАТО в прямой конфликт с Россией…



Прибалтика, Чехия, Словакия, Польша, колеблющиеся пока Германия и Франция выразили готовность отреагировать на "нападение со стороны России", не обращая внимания на ответ Минобороны России:



а) высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы;



б) фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины;



в) заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.



Польские власти заявили, что ракета, упавшая в селе Пшеводув, была российского производства.



Фактически саммит G20 был сорван стараниями провокаторов, работавших на эскалацию противостояния. Ключевыми положениями итогового коммюнике G20 стали следующие пункты:



1. Страны G20 отмечают, что конфликт на Украине обострил существующие проблемы мировой экономики;



2. Большинство стран G20 осуждают военные действия на Украине, но есть и "другие мнения по поводу этой ситуации";



3. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы;



4. Страны G20 подчеркнули важность зерновой сделки и выступают за ее продление.