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Анкара сделала первый шаг к созданию армии Великого Турана, - Виктория Панфилова
00:54 17.11.2022

16.11.2022

В Турции проходят военные учения, в которых участвуют страны ОДКБ
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Военные стран Организации тюркских государств проводят совместные учения.
В турецком учебном центре войск специального назначения, расположенном в городе Испарта, административном центре одноименной провинции на западе страны, проходят совместные учения военнослужащих стран – членов Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции. Анкара создает структуру, способную оперативно реагировать на возможные кризисы в странах ОТГ.

Военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции и Турецкой Республики Северного Кипра, получившей по заявлению президента Реджепа Тайипа Эрдогана статус наблюдателя в ОТГ, отрабатывают навыки по обезвреживанию террористов в населенных пунктах. "Мы равны, мы сильны. Солдаты из братских тюркских стран собрались в Турции.

Военнослужащие проводят учения в рамках 21-го оперативного курса по борьбе с террористами в населенных пунктах", – говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Это первые учения в рамках ОТГ, которые начались после проведения в Самарканде саммита глав государств организации. Несмотря на то что главной целью ОТГ является развитие всестороннего сотрудничества, страны-участницы долгое время мало касались политики и тем более военного сотрудничества. Но после того как в 2019 году президент Эрдоган озвучил желание видеть "одну нацию в шести государствах" (включая Туркменистан, который так и не пожелал сменить статус наблюдателя на постоянного члена организации), эта инициатива получила отклик и проявилась в активизации политико-дипломатических контактов.

Заметим, что не все страны ОТГ принимают участие в учениях. Узбекистан и Туркменистан решили дистанцироваться. Хотя Туркменистан, имеющий нейтральный статус страны, является одним из крупнейших потребителей турецкого вооружения.

Министр обороны Турции Хулуси Акар стал частым гостем в странах Центральной Азии, договариваясь о расширении военного сотрудничества (см. "НГ" от 01.07.21). Например, Бишкек в нынешнем году получил БЛА "Байрактары". Кроме этого Турция безвозмездно передала МВД Киргизии боеприпасы, нелетальное оружие, средства защиты и транспорт, сообщил ресурс Eurasia Today. Киргизские офицеры проходят обучение в Турции.

Договор о военном сотрудничестве между Турцией и Казахстаном был подписан в сентябре 2018 года в ходе официального визита в Анкару первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Впрочем, Турция с первых дней независимости страны оказывала помощь в становлении казахстанской армии. За это время 200 офицеров армии Казахстана прошли обучение в военных вузах Турции. Шли поставки оружия, в том числе катеров. С нулевых годов началось производство некоторых видов вооружения на казахстанских предприятиях. Сейчас это направление получило развитие. Тем более что Турция производит конкурентоспособное вооружение, опробованное в конфликтах, в которых принимала и принимает участие Турция. Стороны подписали контракт на производство в Казахстане турецких беспилотников ANKA.

По мнению казахстанского политолога Замира Каражанова сотрудничество с Турцией в военной сфере не противоречит повестке в ОДКБ, поскольку к военно-политическому взаимодействию страны еще не перешли. "В военно-политической сфере Казахстан сотрудничает с Россией и другими партнерами по ОДКБ. С другой стороны, есть давний партнер – Турция. Астана вынуждена поддерживать баланс, поэтому пока Казахстан наращивает военно-технические связи. Переход на военно-политическую платформу вызовет вопросы, и придется объясняться с партнерами по ОДКБ", – полагает Каражанов. (Подробнее см. "НГ" от 27.10.20.)

Нынешние учения в Турции для казахстанских военнослужащих не первые, но важные. В мае-июне нынешнего года они прошли обучение в Измире на учениях "Эфес-2022".

По распоряжению президента Касым-Жомарта Токаева после январских событий, потрясших Казахстан, была создана специальная структура командования Сил специальных операций, предназначенная для решения задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям. Учебный центр в Испарте как раз и рассчитан на подготовку таких сил. Тем более у турецких инструкторов есть соответствующий опыт подготовки. Военнослужащие Азербайджана в прошлом году прошли шестинедельный курс подготовки, сообщало агентство Anadolu.

Напомним, что Токаев в январе 2022 года обратился за помощью к ОДКБ в наведении порядка в Казахстане. Анкара же оказала республике моральную поддержку, пообещав в случае необходимости встать на защиту суверенитета Казахстана.

Одновременно в Турции начались обсуждения о создании военной структуры – "Совместные тюркские силы", способной оперативно реагировать на кризисы в государствах ОТГ. Отставной турецкий генерал и бывший атташе Турции в Азербайджане Юджель Карауз в интервью радиостанции "Голос Турции" предложил создать в рамках ОТГ "объединенные вооруженные силы". Карауз считает, что январские события в Казахстане "могут произойти и в других братских республиках", поэтому нельзя медлить.

С аналогичной инициативой выступил вице-президент Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований (QAFSAM) Назим Каферсой. Он отметил, что ОТГ необходимо развивать свою институциональную структуру и "вступить в игру", создав "политическую структуру или структуру безопасности, которая сможет оперативно реагировать в кризисные времена".

По мнению директора Агентства этнополитических стратегий Александра Кобринского, проявились контуры создания "Армии Великого Турана". "Совместные учения – это знакомство с технологиями других армий, с офицерами и говорит только об одном: Турция видит свое будущее в содружестве с этими армиями", – сказал "НГ" Кобринский. По его мнению, идет "ползучая экспансия" НАТО. "Что такое поставка вооружения? Это перевод армии на определенный стандарт. В данном случае это заход натовских стандартов не просто в страны Центральной Азии, а в страны ОДКБ. НАТО – это не о войне, это на 90% об экономике. Таким образом, союзники России шаг за шагом переходят на стандарты НАТО", – считает эксперт. Он отметил, что за этой идеей стоит не Турция, Эрдоган лишь проводник Запада в регион. "Эрдогану выдан мандат на управление Центральной Азией. Поэтому рассматривать его как самостоятельного политического игрока ошибочно. Эрдоган уйдет, а стратегия останется", – подчеркнул Кобринский.

Источник - НГ
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