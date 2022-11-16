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Сирия может стать местом сведения счетов за теракт в Стамбуле, - Игорь Субботин
00:56 17.11.2022

16.11.2022

Эрдогана призвали провести спецоперацию против курдов без ведома России и США
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил проведение новой военной операции на севере Сирии в ответ на совершенный 13 ноября в центре Стамбула теракт, ответственность за который была возложена на филиал Рабочей партии Курдистана (РПК). Отставные генералы предложили властям сделать наступление на курдские отряды не похожим на предыдущие – с расширением каналов обратной связи с официальным Дамаском и минимальным оповещением Москвы и Вашингтона.
О перспективе проведения новой трансграничной операции на территории соседней страны Эрдоган довольно аккуратно высказался на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" на Бали. "По завершении расследования будет сделано все, что необходимо", – уверил турецкий лидер, имея в виду продолжающееся изучение обстоятельств стамбульского взрыва. Его следы уже привели правоохранителей к сирийскому ответвлению РПК. В ходе полицейских рейдов были задержаны около 50 человек.

Бывшие турецкие военачальники, мнение которых публикует газета "Джумхуриет", рекомендуют властям полностью взять под свой контроль границу с Сирией на фоне трагедии. Так, генерал-полковник в отставке Эрдоган Каракуш считает, что военная операция "должна быть организована на конфиденциальной основе" – с минимальным информированием России и США, потому что именно они, по его словам, несут ответственность за инфильтрацию курдских леворадикалов на территорию Турции. "Граница между Турцией и Сирией кишит террористами. Теперь это обязательство – взять под контроль рубежи, организовав операцию", – подчеркнул он.

"Джумхуриет" привела точку зрения и другого ветерана ВС Турции – генерал-майора в отставке Ахмета Явуза, который счел, что нынешняя ситуация полностью оправдывает любую идею расширения каналов обратной связи с сирийским президентом Башаром Асадом, с которым Анкара, ключевая защитница сирийской политической и вооруженной оппозиции, сохраняет координацию на уровне спецслужб, но пока не спешит восстанавливать дипломатические отношения. "Что необходимо сделать, так это как можно скорее до начала операции найти постоянное решение мирной проблемы с сирийским государством. Если не будет найдено постоянное решение, эти проблемы (теракты. – "НГ") будут продолжать возникать", – отметил Явуз.

Не исключено, что финальное решение о возможной операции против курдских отрядов народной самообороны (ОНС), которые Анкара считает крылом РПК и непосредственной угрозой своей национальной безопасности, будет принято намного позже. Турция должна как минимум дождаться начала переговоров с партнерами по астанинскому формату сирийского урегулирования – Россией и Тегераном. Международная встреча, где будут обсуждаться проблемы Арабской Республики, намечена на 22–23 ноября в столице Казахстана.

В разговоре с "НГ" турецкий политолог Керим Хас усомнился в том, что Эрдоган отдаст немедленный приказ о начале операции. "Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация: станет ли теракт началом целой серии атак или это просто единичный эпизод, – обратил внимание эксперт. – Но до выборов 2023 года в любом случае у турецкого руководства есть такая опция – запустить новую операцию. Единственное, для этого нужно получить "зеленый свет" и со стороны США, и со стороны России. Если Эрдоган решит действовать таким образом, не думаю, что Москва будет активно препятствовать турецкой стороне в силу глобальных обстоятельств". Однако это совсем не значит, что Кремль отнесется к инициативе с полным одобрением, замечает собеседник "НГ".

"Иран тоже будет очень сильно раздражен в случае, если Турция приступит к новому наступлению, – рассуждает Хас. – На мой взгляд, сейчас момент интенсивного развития российско-иранского сотрудничества, и этот факт также побуждает Москву разделять опасения Тегерана". Что касается администрации президента США Джозефа Байдена, то она тоже вряд ли поприветствует операцию, добавляет аналитик. Он обращает внимание на то, что "на полях" G20 Байдену и Эрдогану удалось провести беседу. И, возможно, состоявшийся на Бали обмен мнениями заставил турецкого лидера несколько смягчить свои высказывания по поводу потенциального наступления.

Собеседник "НГ" в то же время выражает сомнение, что потенциальная операция Анкары будет соответствовать ее взглядам на национальную безопасность. Хас обращает внимание на то, что, по официальной версии, центром проработки и организации стамбульского теракта стал Кобани – город, находящийся в зоне ответственности ОНС, но переброска в Стамбул все равно потребовала от исполнителя пересечь те сирийские районы, которые входят в число турецких протекторатов. Иными словами, говорит эксперт, это ослабляет концепцию создания "зоны безопасности" на сирийско-турецкой границе. Ее идея просто ничего не гарантирует. К самой же официальной версии о теракте аналитик относится скептически: в ней много нестыковок.

"Члены РПК совершили много терактов на территории Турции. Это факт. Но сирийские курды, насколько я знаю, не предпринимали таких попыток до настоящего времени. Сейчас такое нападение – совсем не в их интересах", – подытожил собеседник "НГ".

Источник - НГ
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