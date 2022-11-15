 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Цензура? В Кыргызстане запретили показ документальных фильмов о правах человека, - 24.kg
08:37 17.11.2022

17 ноября 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Бишкеке проходит ежегодный международный кинофестиваль документальных фильмов "Климат и кризисы: ситуация с фундаментальными правами граждан". Сегодня стало известно, что к показу запрещены все работы участников.

Ранее сообщалось, что в программе конкурса участвуют 22 документальные картины из Украины, Чехии, Франции, Словакии, Германии, Казахстана и Кыргызстана. Показы должны проходить в кинотеатре "Бродвей" с 14 по 18 ноября.

Напомним, накануне запретили фильмы "Этот дождь никогда не прекратится" режиссера Алины Горловой про войну в Сирии и фильм "Мара" режиссера Саши Кулака о выборах в Беларуси. По словам главы правозащитного движения "Бир Дуйно Кыргызстан" Толекан Исмаиловой, коммерческий директор кинотеатра "Бродвей", где должен был пройти показ, представитель ОсОО "АИМ групп" Самат Бегалиев сообщил, что после просмотра трейлеров запретил показ фильмов по причине содержания в них пропаганды войны без предоставления письменного уведомления об этом.

"Но сегодня запретили показ всех кинолент XVI Международного фестиваля документальных фильмов по правам человека. Еще раз уточним - сегодня день социальных фильмов - материалы о людях с инвалидностью и оставшихся в трудных жизненных ситуациях. Никаких оснований нам не представили, почему нельзя демонстрировать эти ленты. Просто кошмар", - добавила сотрудник организации Райкан Абсаламова.

Председатель главы кабмина Эдиль Байсалов, которому дозвонилась Толекан Исмаилова, не помог разрешить ситуацию. Фильмы в прокат запретило Министерство культуры. В самом ведомстве по-прежнему не комментируют происходящее.

Ранее "Бир Дуйно Кыргызстан" уже запрещали демонстрацию документальных фильмов "Я гей, я мусульманин" и киноработу про Азимжана Аскарова, получившего пожизненный срок и скончавшегося 25 июля 2020 года в ИК № 47.

Источник - 24.kg
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